Дзюба в плену иллюзий

Вот боролся с собой, не поверите. Очень не хотел писать про Дзюбу. Потому что те, кто все понимают – мои аргументы для них будут излишними. Они и так все про это знают, ничем новым не удивишь, а тех, кто твердит, что Дзюба – главный герой ЧМ-2018, ну пусть будут счастливы в своих иллюзиях.

Но есть лично для меня очень важные вещи, о которых стоит сказать. Во-первых, респект и уважуха Нобелю. Он с возрастом стал умнее. Свойственно это отнюдь не всем двуногим. Он не умничает, не прессует собеседника своим всезнанием – он тонко выдает яд в гомеопатических дозах. Так, что не все и поймут, что это был яд.

Нобелю без помощи рук удалось сделать то, что не удавалось самому Дзюбе. Так картинно обнажиться во время интервью – ну, мастерство, конечно. Фокусник. Покруче Арутюна Акопяна.

Когда человек говорит то про свое рукоблудие, то про политические лозунги – и делает это попеременно, то он выглядит просто смешным. И все. Никакой дополнительной смысловой нагрузки. Ты говоришь, Артем, что тебе неприемлемы западные ценности (хотя перечисляешь не их, а какой-то идеологический шлак от телепропагандистов), что тебе важна традиционная семья – так с какой стати тогда ты рассказываешь, как женщины раздевают тебя глазами? У тебя же жена и, если не ошибаюсь, трое детей? Это нормально?

Совсем уж дураком представить Дзюбу не хочу. Когда этот уберпатриот стал говорить про свои политические взгляды, тут уже тебе были и гладко отшлифованные лозунги, и аккуратно выстроенные фразы – ну, прямо депутат Госдумы с ток-шоу на Первом канале. Как сворачивает на Семака с Карпиным – опять срывается в дешевые разборки. Потом вспомнит о своей высокой миссии – и снова за лозунги.

Сколько нужно времени, чтобы мозги все у Артема на место встали? Он по-прежнему все-такая же вещь-в-себе. Он все так же пребывает в мире каких-то призрачных иллюзий. Это не случай, когда человек сначала говорит, потом думает. Нет, это он так думает. Полгода на лавке в Турции человека не исправили. Он не едет к Талалаеву на разговор, потому что Талалаев с «Торпедо» на последнем месте. А ты на каком, Артем? Все в том же мире, где Дзюба в центре, а сам мир принято было называть дзюбоцентричным? Печалька…