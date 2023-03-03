«Барса» может быть и «Ман Сити», и «Хетафе». Хави опять обставил Анчелотти

НЕТ ЛЕВАНДОВСКИ, ЕСТЬ ФЕРРАН

Март только начался, а нам посчастливилось увидеть уже второй Эль Класико в году. В середине января «Барса» увела у «Реала» Суперкубок Испании, а теперь приехала на «Сантьяго Бернабеу» в полуфинале Кубка. Приехала без травмированных Роберта Левандовского, Педри и Усмана Дембеле, так что ее состав оптимальным назвать не получается. В центре нападения от безнадеги вышел Ферран Торрес.

А вот состав «Реала» был привычным. Винисиус и Карим Бензема на месте, Федерико Вальверде на позиции правого нападающего, Тони Кроос и Лука Модрич в центре поля. Ничего нового. Даже набравший отличную форму Начо Фернандес на левом фланге обороны после «Ливерпуля» уже не удивляет.

С учетом недавней встречи команд Карло Анчелотти и Хави это была любопытная встреча в контексте работы обоих тренеров. Папа Карло перед игрой говорил, что в Суперкубке его команда совершила несколько ошибок, но их не повторит. Его визави было даже сложнее, ведь каталонцы проиграли в двух последних матчах «МЮ» в Лиге Европы и «Альмерии» в чемпионате, и в случае третьего поражения подряд команда может надломиться. Так что Хави тоже было жизненно важно придумать что-то, чтобы хотя бы не уступить в этот вечер.

ПАССИВНО-АГРЕССИВНЫЙ ПРЕССИНГ ХАВИ

Каталонцы предложили сопернику высокий прессинг. Поначалу казалось, что в каком-то пассивно-агрессивном формате. Они словно понимали, что с гениями комбинационного футбола Лукой Модричем и Тони Кроосом сливочные выйдут из-под любого давления. Так что хозяева долгое время, пусть и не без труда, преодолевали первое препятствие и несколько раз на старте встречи добрались до чужой штрафной.

Однако в тройке полузащитников помимо Модрича и Крооса есть куда менее искушенный Эдуарду Камавинга. Его Гави и накрыл на чужой половине поля в середине тайма, начав мгновенный контрвыпад, который завершился автоголом Эдера Милитао, обидно подставившегося под отскок от едва не спасшего партнеров Тибо Куртуа. Поначалу арбитр отменил гол из-за офсайда, Франка Кессье, но ВАР его поправил – пас Феррана Торреса был своевременным.

Такой развитие событий не назвать ожидаемым. Достаточно сказать, что до 38-й минуты это был единственный удар гостей, но этим и хорош Хави. Не имея необходимых исполнителей в середине поля, он не цепляется синими пальцами за тики-таку, а позволяет себе наглость подстраиваться под соперника. Во всяком случае, в топ-матчах. На «Олд Траффорд» эта подстройка не сработала, а вот на «Сантьяго Бернабеу» он изначально был готов к тому, чтобы быть больше «Хетафе», чем «Манчестер Сити».

ВИНИ, ТЫ ГДЕ?!

О «Хетафе» и «Ман Сити» перед игрой говорил Хави. Он же уверял, что для достижения результата его подопечным придется много терпеть. И во втором тайме этот прогноз сбылся в куда большей мере. «Реал» запер соперника на его половине поля, бесконечно кружа вокруг штрафной и завалив гостей угловыми.

Совпадение ли это, но после перерыва заметнее стал и Винисиус, которого в первом тайме съел Рональд Араухо. Для бразильца противостояние с этим защитником оборачивается кошмаром. С учетом товарищеской игры в США это была их уже четвертая встреча, а суммарный счет в пользу блауграны… аж 9:1. Так вот во второй половине Вини намного чаще получал мяч и пытался что-то придумать, но ни найти в штрафной Бензема (в первом тайме ему это удалось, но француз забивал из явного офсайда), ни самому закрутить мяч в угол ему не удавалось.

Вообще при всем этом давлении, о степени которого говорит тот факт, что даже центральный защитник Милитао прописался в двух десятках метров от чужой штрафной, сливочные никак не могли сподобиться на момент. Более того, «Барса» вполне могла удвоить преимущество, когда Ферран промчался по правому краю и передачей под себя нашел в штрафной Кессье, но его удар заблокировал… Ансу Фати.

В итоге «Реал», несмотря на линейные попытки Анчелотти спасти игру (Родриго вместо Начо, Альваро Родригес вместо Модрича), так ничего у чужих ворот и не придумал и потерпел от «Барсы» четвертое поражение в пяти последних играх. Ответный матч на «Камп Ноу» запланирован на 5 апреля, но перед этим, 19 марта, королевский клуб ждет еще один выезд в столицу Каталонии – на матч чемпионата, поражение в котором окончательно снимет все вопросы о чемпионской гонке.

Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч

«Реал» - «Барселона» - 0:1 (0:1)

Гол: Милитао, 26 – в свои ворота – 0:1.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Родриго, 67), Камавинга, Кроос (Тчуамени, 74), Вальверде, Модрич (А. Родригес, 84), Винисиус, Бензема.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Кунде, М. Алонсо, А. Бальде, Ф. де Йонг, Бускетс, Кессье (Роберто, 86), Рафинья (Фати, 69), Гави, Ф. Торрес.

Предупреждения: Винисиус, 24. Рафинья, 45. Гави, 51. Начо, 55. Кессье, 66. Вальверде, 73.

Судья: Монтеро.