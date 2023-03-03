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Самый веселый матч Бундеслиги с большим турнирным давлением. Превью встречи «Боруссии» и «Лейпцига»

Будет не менее трех голов.
Самый веселый матч Бундеслиги с большим турнирным давлением. Превью встречи «Боруссии» и «Лейпцига»
03 марта 2023 13:02
автор: Никита Шмытов
автор фото: IMAGO

Последние результаты и турнирная таблица

«Боруссия»

Пока все восхищаются формой «Манчестер Юнайтед», незаслуженно обделяется вниманием дортмундская «Боруссия». Немцы, после ЧМ-2022, удерживают суперсерию из 9 победных матчей. И именно победных, а не просто непроигранных.

И не сказать, что «шмелям» просто повезло с календарем. Они обыграли «Байер» (2:1), «Фрайбург» (5:1), «Челси» (1:0) и других очень и очень крепких соперников. Благодаря длительным успешным результатам, а также ошибкам «Баварии», дортмундцы сравнялись по очкам с лидером, уступая мюнхенцам лишь по разнице голов.

Источник фото: IMAGO

«РБ Лейпциг»

«Лейпциг» тоже некоторое время шел в лидерах, но произошел небольшой спад, из-за чего клуб откатился на четвертую строчку. Самое горькое поражение - от «Униона» (1:2), который сенсационно продолжает удерживаться в первой тройке. Зато уже в следующих встречах «РБ» обыграл прямых конкурентов: сначала был побежден «Вольфсбург» - 3:0, а потом «Айнтрахт» - 2:1.

«Быки» загнали себя в трудную ситуацию. Если они проиграют в ближайшем матче, а «Фрайбург» наберет три очка, то «РБ» выпадет из зоны Лиги чемпионов.

Источник фото: DPA

Ориентировочные составы

«Боруссия»

Самое удивительное, что свою серию дортмундцы продолжают без ряда ключевых игроков. Например, травмированы Карим Адейеми и Юссуфа Мукоко, без которых разнообразие в атаке сильно пострадало.

Но это почти незаметно благодаря другим, даже не самым ожидаемым героям. Один из лучших отрезков в «Дортмунде» за всю карьеру показывает Юлиан Брандт, который отмечается голом или голевой передачей в последних пяти турах Бундеслиги.

Источник фото: IMAGO

По другую сторону половины поля обязательно стоит выделить голкипера Грегора Кобеля. Он входит в топ-5 почти по всем важным для вратарей метрикам среди всех вратарей Бундеслиги. Особенно впечатляет 76,8% сейвов (4-е место) и 44,4% сухих матчей (1-е место).

Предположительный состав (4-4-1-1): Кобель - Рюэрсон, Зюле, Шлоттербек, Вольф - Байно-Гиттенс, Беллингхем, Озджан, Брандт - Ройс - Аллер

«РБ Лейпциг»

Еще более сложное положение у «РБ», а именно сильно портит впечатление от игры отсутствие Дани Ольмо, на счету которого 4+6 очков по «гол+пас» за весь сезон. Самое главное, что команда лишилась главного креативного игрока.

Спасают «РБ» другие футболисты, особенно Кристофер Нкунку, который занимает третью позицию в таблице бомбардиров (12 голов). Столько же у Грифо, и лишь у основного форварда сборной Германии Никласа Фюллькруга больше забитых мячей (14).

Источник фото: IMAGO

Предположительный состав (4-2-3-1): Бласвих - Хальстенберг, Гвардиол, Орбан, Симакан - Шлагер, Айдара - Нкунку, Собослаи, Вернер - Силва

Статистика и факты

• Всего в истории команды встречались 14 раз. В 7 матчах победила «Боруссия», в 5 «РБ Лейпциг», а еще дважды команды расходились миром.

Противостояние «Боруссии» и «РБ» - самое веселое в Бундеслиге. Команды ни разу не играли вничью, а в среднем забивается 3,4 гола за игру. 6 последних игр заканчивались не менее, чем с 3 голами.

«Боруссия» выиграла все 9 матчей в 2023-м году. Ни одна команда из топ-10 лиг Европы не показала такой же результат.

У «Боруссии» и «РБ» одинаковая разница голов - 45:27. Только у «Баварии» этот показатель лучше.

«Боруссия» и «РБ» забили по 13 голов в последние 15 минут матчей.

«РБ» проиграл лишь 1 раз в последних 15 матчах.

«Дортмунд» сыграл только 1 матч вничью за 22 тура.

В ворота Кобеля не было ни разу назначено пенальти за весь сезон.

источник: «Советский спорт»
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