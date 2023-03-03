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РПЛ – Лига Супергероев на всех экранах страны

Российская премьер-лига в партнерстве с компанией Winline меняют представление о главном в стране футбольном турнире.
РПЛ – Лига Супергероев на всех экранах страны
03 марта 2023 13:09
автор: Сергей Иванов
автор фото: Предоставлено БК Winline

Многие привыкли считать, что футбол – это просто вид спорта, в котором на поле выходят 22 футболиста с целью определить победителя. Мы это видим иначе: российский футбол – это место, где рождаются невероятные по интриге захватывающие сюжеты.

РПЛ и Winline представляют чемпионат России как вселенную супергероев, роль которых отведена звёздам на поле. Их главная миссия – своими суперспособностями превращать каждый в матч в отдельный футбольное кино, которое будет дарить зрителям ни с чем несравнимые эмоции.

Роли героев отведены футболистам топовых клубов. Сергей Пиняев – Гроза обороны, Матвей Сафонов – Хранитель ворот, Квинси Промес – Мастер маневра, Георгий Джикия – Капитан защита, Федор Чалов – Творец голов, Малком – Повелитель атак, Александр Соболев – Охотник за голами, Эдуард Сперцян – Магистр штрафных, Даниил Фомин – Чтец игры и Клаудиньо – Гений дриблинга. Главный тренер геройской команды — Профессор тактики — Валерий Карпин.

Новая кампания, которая посвящена рестарту сезона чемпионата России, выходит на старт на федеральном уровне. Она вдохновлена фильмами и историями про супергероев, а в ее основу лег видеоролик в стиле захватывающего трейлера к фантастическому блокбастеру. Под руководством режиссера Антона Ланшакова съемочная группа более трех месяцев работала над съемками, созданием графики и эффектов.

Сегодня российский футбол конкурирует за внимание зрителя не только с другими видами спорта, матчами иностранных чемпионатов, но и со всей индустрией развлечений. Кампания меняет восприятие игроков и лиги не только футбольными болельщиками, но и самой широкой аудиторией, уверенно подчеркивая – наш футбол является привлекательным продуктом.

За вылетающей кинозаставкой Лиги Супергероев, разработанной в духе лучших современных шедевров этого жанра кино, герои являются зрителю на футуристической арене в уникальных суперкостюмах с элементами формы родных клубов.

Они демонстрируют свои невероятные игровые способности, активируя их с помощью суперэнергии: Хранителя ворот выполняет феноменальные сейвы с помощью сразу шести суперрук, Звезда штрафных пушечным ударом сносит стенку соперника, а Охотник за голами преодолевая гравитацию забивает гол ударом через себя.

Этими и другими захватывающими дух сюжетами российские болельщики смогут насладиться по максимуму в рамках широкомасштабной кампании в течение всей второй половины футбольного сезона.

Помимо телевизионных роликов, кампания включит в себя специальные размещения не только на стадионах, но и в кинотеатрах страны. Будут запущены диджитал проекты, в том числе в социальных сетях лиги, футболистов и генерального партнера проекта – компании Winline.

Также нас ждут нестандартная наружная реклама в стиле киноафиш, интеграции на Матч ТВ, WOW-активации, тематические мероприятия и многое другое.

источник: «Советский спорт»
РПЛ – Лига Супергероев на всех экранах страны
РПЛ – Лига Супергероев на всех экранах страны
Российская премьер-лига в партнерстве с компанией Winline меняют представление о главном в стране футбольном турнире.
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