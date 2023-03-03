Четыре вопроса к матчу «Манчестер Сити» - «Ньюкасл». Он интерес со всех сторон 

В субботу, 4 марта, в 15:30 состоится матч 26-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом». Обе команды входят в топ-5 турнирной таблицы, у обеих высочайшие цели, так что это противостояние можно назвать центральным в ближайший уик-энд наравне с «Ливерпуль» - «МЮ». И это противостояние интересно сразу по нескольким причинам.
Не переоценен ли «Манчестер Сити»?
Коэффициент от букмекеров на победу «Манчестер Сити» - примерно 1,5. И это явный перебор. Наверняка на их мнение повлияла четырехматчевая безвыигрышная серия «Ньюкасла», которая вместила в себя поражения от «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» и ничьи с «Борнмутом» и «Вест Хэмом». Но ведь до этого у команды было все в порядке.
До матча с «красными» «Ньюкасл» не проигрывал в 17 матчах. В том числе «сороки» могут гордится своими матчами против топ-клубов АПЛ:
– 0:0 против «Арсенала»
– 1:0 против «Челси»
– 2:1 против «Тоттенхэма»
– 0:0 против «Манчестер Юнайтед»
И самое главное - 3:3 в первом круге против «Манчестер Сити». «Ньюкасл» проиграл всего дважды за 23 тура - и это лучший результат среди всех команд лиги. К примеру, тот же «МС», проиграл 4 раза, лидирующий «Арсенал» - 3.
Кевин де Брюйне войдет в элитный клуб?
Полузащитник «Сити» Кевин де Брюйне традиционно идет первым в таблице ассистентов АПЛ (12 голевых), обгоняя ближайшего преследователя Букайо Сака на три результативных передачи. Если он отдаст еще один голевой пас в эти выходные, то он станет сотым за все его проведенные годы в лиге. Больше его их делали только следующие легенды АПЛ:
Фрэнк Лэмпард - 102
Уэйн Руни - 103
Сеск Фабрегас - 111
Райан Гиггз - 164
Ранее он уже сделал 5 голевых против «Ньюкасла», так почему бы не сделать это вновь?
Кто будет вратарем «Ньюкасла»?
Дисквалификация Ника Поупа продолжается, а значит, что вратарский вопрос вновь остается самым актуальным для «Ньюкасла». Формально, вторым голкипером считается Мартин Дубравка, но у него всего несколько матчей в сезоне, последний из которых состоялся более трех месяцев назад. Еще в арсенале есть третий вратарь Лорис Кариус, который сыграл в сезоне всего один матч, но что важнее, он состоялся всего несколько дней назад, что делает его более готовым к очередному матчу АПЛ.
Очень интересно, кому же из них отдаст предпочтение Эдди Хау.
Будут ли голы?
Глядя на предыдущие встречи соперников, можно было бы смело сделать вывод, что нас ожидает веселый матч, ведь в четырех последних было забито 22 гола, то есть в среднем 5,5 за матч.
Но в ближайшем туре есть ощущение, что голевое безумие может завершиться. «Ньюкасл» - третий по допущенным голевым моментам среди всех команд лиги, и он пропустил меньше всех в лиге - 15. Больше пропущенных даже у «МЮ» (28) и «Арсенала» (23). Не верится, что оборона «Ньюкасла» внезапно распластается перед хозяевами поля. Скорее нас ждет более осторожный и тактически сложный матч, в котором исход встречи решат 1-2 гола.