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Четыре вопроса к матчу «Манчестер Сити» - «Ньюкасл». Он интерес со всех сторон 

Возможно, нас ждет противостояние Эрлинга Холанда и Лориса Кариуса.
Четыре вопроса к матчу «Манчестер Сити» - «Ньюкасл». Он интерес со всех сторон 
03 марта 2023 14:42
автор: Никита Шмытов
автор фото: IMAGO

В субботу, 4 марта, в 15:30 состоится матч 26-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом». Обе команды входят в топ-5 турнирной таблицы, у обеих высочайшие цели, так что это противостояние можно назвать центральным в ближайший уик-энд наравне с «Ливерпуль» - «МЮ». И это противостояние интересно сразу по нескольким причинам.

Не переоценен ли «Манчестер Сити»?

Коэффициент от букмекеров на победу «Манчестер Сити» - примерно 1,5. И это явный перебор. Наверняка на их мнение повлияла четырехматчевая безвыигрышная серия «Ньюкасла», которая вместила в себя поражения от «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» и ничьи с «Борнмутом» и «Вест Хэмом». Но ведь до этого у команды было все в порядке.

Источник фото: IMAGO

До матча с «красными» «Ньюкасл» не проигрывал в 17 матчах. В том числе «сороки» могут гордится своими матчами против топ-клубов АПЛ:

– 0:0 против «Арсенала»

1:0 против «Челси»

2:1 против «Тоттенхэма»

0:0 против «Манчестер Юнайтед»

И самое главное - 3:3 в первом круге против «Манчестер Сити». «Ньюкасл» проиграл всего дважды за 23 тура - и это лучший результат среди всех команд лиги. К примеру, тот же «МС», проиграл 4 раза, лидирующий «Арсенал» - 3.

Кевин де Брюйне войдет в элитный клуб?

Полузащитник «Сити» Кевин де Брюйне традиционно идет первым в таблице ассистентов АПЛ (12 голевых), обгоняя ближайшего преследователя Букайо Сака на три результативных передачи. Если он отдаст еще один голевой пас в эти выходные, то он станет сотым за все его проведенные годы в лиге. Больше его их делали только следующие легенды АПЛ:

Фрэнк Лэмпард - 102

Уэйн Руни - 103

Сеск Фабрегас - 111

Райан Гиггз - 164

Ранее он уже сделал 5 голевых против «Ньюкасла», так почему бы не сделать это вновь?

Источник фото: IMAGO

Кто будет вратарем «Ньюкасла»?

Дисквалификация Ника Поупа продолжается, а значит, что вратарский вопрос вновь остается самым актуальным для «Ньюкасла». Формально, вторым голкипером считается Мартин Дубравка, но у него всего несколько матчей в сезоне, последний из которых состоялся более трех месяцев назад. Еще в арсенале есть третий вратарь Лорис Кариус, который сыграл в сезоне всего один матч, но что важнее, он состоялся всего несколько дней назад, что делает его более готовым к очередному матчу АПЛ.

Очень интересно, кому же из них отдаст предпочтение Эдди Хау.

Источник фото: Reuters

Будут ли голы?

Глядя на предыдущие встречи соперников, можно было бы смело сделать вывод, что нас ожидает веселый матч, ведь в четырех последних было забито 22 гола, то есть в среднем 5,5 за матч.

Но в ближайшем туре есть ощущение, что голевое безумие может завершиться. «Ньюкасл» - третий по допущенным голевым моментам среди всех команд лиги, и он пропустил меньше всех в лиге - 15. Больше пропущенных даже у «МЮ» (28) и «Арсенала» (23). Не верится, что оборона «Ньюкасла» внезапно распластается перед хозяевами поля. Скорее нас ждет более осторожный и тактически сложный матч, в котором исход встречи решат 1-2 гола.

источник: «Советский спорт»
Четыре вопроса к матчу «Манчестер Сити» - «Ньюкасл». Он интерес со всех сторон 
Четыре вопроса к матчу «Манчестер Сити» - «Ньюкасл». Он интерес со всех сторон 
Возможно, нас ждет противостояние Эрлинга Холанда и Лориса Кариуса.
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