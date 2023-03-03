Алексей Игонин: На берегах Волги состоялся праздник

– Несмотря на то, что поле было не очень хорошего качества, в каких-то моментах складывалось впечатление, что футболисты не теряли координацию. Существовала опасность потерять мяч, получить контратаку. Хозяева поля играли в свою силу. Не смотрел другие матчи с их участием, но для команды, которая находится в низу турнирной таблицы ФНЛ, кубковую встречу, безусловно, можно занести в актив. Не так много было моментов, но видно, что футболисты у «Волги» – хорошие. Конечно, немного класса не хватает, но команда вполне сбалансированная. Не знаю, было ли у них волнение, но смотрелись они неплохо.

– Что скажете про забитые мячи?

– Думаю, что здесь сказался класс игроков. Особенно третий гол – спокойно и выразительно! В такой ситуации это очень важно.

– Можно ли говорить, что для «Зенита» игра закончилась после первого гола?

– Нет. Случиться могло все, что угодно. Не стоит забывать, что в Ульяновске была кубковая игра. Естественно, было много эмоций. Единственное, был уверен в том, что тому, кто забьет гол в начале игры, будет легче. Не знал, что будет дальше с полем – опасался, что в дальнейшем может быть сложнее. Во втором тайме у «Зенита» больше получалось по владению мячом, передачам и комбинированию. Такая тактика свойственная для «Зенита», когда команда играет в обороне на контратаке, в пять защитников, но здесь футболисты все же адаптировались.

– Много было разговоров о том, состоится ли матч в бывшем Симбирске. Судя по всему, поле удалось подготовить должным образом?

– Самое главное, что оно было приемлемым. Для февраля месяца это еще хорошее качество. Поэтому всех организаторов можно, безусловно, поблагодарить. Да и атмосфера на матче тоже была хорошей.

– Как Вам формула нынешнего розыгрыша Кубка России?

– У команд есть возможность проводить больше матчей. Идет не только популяризация футбола, но для каждого города есть возможность увидеть команды класса сильнейших, попробовать свои силы, понимать, какие требования должны быть и к чему стремиться. На берегах Волги, например, состоялся праздник.

– Насколько важен был такой факт, что «Зенит» имеет опыт форсирования подготовки к весенней части сезона?

– Я думаю, что здесь, наоборот, сопернику было проще. Вряд ли «Зенит» готовился непосредственно к Кубку. Наверняка подготовка шла к чемпионату и к Кубку России – в том числе. А вот «Волга», которая имеет проблемы в чемпионате, в первую очередь готовилась именно к этому поединку.