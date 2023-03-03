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Революционер Пике

Несмотря на изначальный скепсис со стороны многих, дело Жерара Пике живет, и большая часть пути его новым детищем успешно пройдена.
Революционер Пике
03 марта 2023 17:35
автор: Анастасия Лукачи

Всего 4 тура осталось до финала четырех Kings League, который пройдет на «Камп Ноу» уже в конце марта, а точнее - 26 числа. Пике не любит полумер и пообещал, что завершение сезона его нового футбольного откровения запомнится всем надолго. Накал страстей в исполнении ветеранов и звезд планируется не только на поле, но и в рамках предваряющего закрытие турнира перфоманса.

Экс-защитник «Барселоны» планирует спрыгнуть на арену родного клуба с вертолета на парашюте, дав, таким образом, старт финальным поединкам.

Одна из звезд Кингс Лиги, бывший голкипер и капитан «Реала» и сборной Испании, Икер Касильяс, в одном из туров уже пережил подобный опыт. Легендарный футболист на тросах и с ангельскими крыльями за спиной спустился на пресс-конференцию, посвященную его вступлению в медиалигу. Касильяс сейчас играет за клуб «1К».

Еще больший резонанс вызвало участие в одном из последних туров Kings League чемпиона мира, победителя Лиги чемпионов и обладателя Золотого мяча-2005 42-летнего Роналдиньо. Ветеран бразильского футбола ненадолго вернулся в профессию, выйдя в майке одного из участников турнира - клуба «Порсиньос». И пусть его команда в этот вечер проиграла, матч с участием Роналдиньо на различных платформах типа Twitch в режиме лайв посмотрело более 2 млн человек, что стало рекордом и для самой медиалиги, и для испанского футбола в целом. Пока непонятно, удастся ли организаторам турнира уговорить заслуженного бразильца на дальнейшее участие в Кингс Лиге, но, видимо, они будут пытаться. Ведь даже то, как Роналдиньо добирался до стадиона на розовом лимузине вместе со своей командой, моментально собрало более полумиллиона просмотров.

В общем, Пике доказал, что умеет делать красиво и результативно. Неудивительно, что глава Ла Лиги Хавьер Тебас, уже поспешил заклеймить начинание Жерара:

- Единственное, что объединяет Kings League с футболом, — это то, что там играют с мячом и пытаются забить его в ворота. Все остальное, на мой взгляд, это цирк, - заявил чиновник.

И его нервозность понятна - интерес к матчам медиалиги оказался выше, чем ко многим матчам примеры. Даже игры первого тура на тот момент непонятной многим Кингс Лиги онлайн посмотрело 450 000 зрителей, и дальше цифры только росли. Сегодня за матчами лиги каждое воскресенье наблюдает в среднем 800 тысяч человек.

А вот президент «Барселоны» Жоан Лапорта оказался более прозорливым:

- Когда Пике рассказал мне об этом, я не мог отказаться. Это приносит пользу «Барселоне». Это связывает нас с новой формой развлечения. Поздравляю вас, потому что вы изобрели новую забавную форму футбола. Мы воспринимаем его не как цирк, а как новый вид развлечения, - сказал босс «сине-гранатовых» и предоставил для финала Kings League «Камп Ноу».

Сам Пике по поводу будущего своего детища спокоен, а на счет самодостаточности проекта настроен не без иронии:

- Добро пожаловать в цирк «Кингс лига»!» - ответил он на критику Тебаса. Экс-защитник «Барсы» уже пару лет как не устает повторять, что классическому футболу необходимы кардинальные перемены. По мнению Жерара, он стал скучным и затянутым, в нем не хватает драйва и жизни. Так что Пике серьезно настроен на продолжение своего эксперимента, и полигон для испытаний под названием Kings League продолжит свою работу. Кто знает, может, действительно, именно оттуда и подует ветер перемен для большого футбола? Ну, а ближайший, 9-й тур, пройдет в это воскресенье, 5 марта. В его рамках будет сыграно 6 игр, первая из которых начнется в 20:00 мск.

источник: «Советский спорт»
Революционер Пике
Революционер Пике
Несмотря на изначальный скепсис со стороны многих, дело Жерара Пике живет, и большая часть пути его новым детищем успешно пройдена.
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