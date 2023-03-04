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Иногда они возвращаются

После затяжной зимней паузы, наконец, вернулась наша любимая РПЛ. И возобновление сезона пройдет не без сюрпризов. Один из них запланирован на матче «Пари НН» - «Зенит», который состоится сегодня в 16.30.
Иногда они возвращаются
04 марта 2023 16:11
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Зенит»

На эту игру в качестве главного судьи получил назначение Роман Галимов, так что матч станет знаковым не только для «Зенита», которому «Спартак» все активнее дышит в спину, но и для 40-летнего специалиста. Рефери из Улан-Удэ вот уже как 4,5 года не судил матчи элитного дивизиона. В последний раз Галимов работал на матче клубов высшей лиги в ноябре 2018 года, когда в Самаре играли «Крылья Советов» и «Ахмат» (1:2). После этого матча арбитр перестал получать назначения. Как объяснил недавно Галимов, Александр Егоров, на тот момент возглавлявший судейский корпус РФС, посчитал, что уровень Романа не соответствует запросам премьер-лиги. Однако затем судья из Бурятии остался не только без игр элитного дивизиона, но и без работы в первой и второй лиге.

В том же 2018 году он в последний раз обслужил матч ФНЛ «Тамбов» - «Армавир» (0:1), после чего почти год не получал назначений. Как рассказал Галимов, причин своей безработицы он так и не понял и из-за сложившейся ситуации не смог в 2019-м попасть в группу судей, которые проходили обучение работы с VAR. Зато получил вызов на полиграф в рамках комплексной проверки от РФС. В 2020 году Роман вернулся в первый дивизион, а в ноябре прошлого года, наконец, смог получить лицензию ФИФА в качестве арбитра и видеопомощника с использованием системы VAR. Теперь вот Галимов дождался назначения на матч премьер-лиги, причем не самый простой.

Оценка профессионального уровня того или иного арбитра - всегда вещь очень субъективная, особенно в РПЛ. Хотя похожие истории сотрясают в последнее время и Ла Лигу, например. Но в случае с российским высшим дивизионом судейские скандалы - давно неотъемлемая часть нашего футбола, и многое здесь зависит не от степени подкованности рефери в правилах, а в позиции его руководителя и в слишком свободной трактовке правил. Сколько раз за последнее время специалисты, в том числе и из судейского корпуса, расходились в оценках того или иного эпизода, а иногда и вовсе признавались в невозможности со стопроцентной уверенностью трактовать спорный момент. Так что случай с возращением в премьер-лигу опального судьи - это, скорее, позитивный звоночек для российского чемпионата. Историй с пожизненным отстранением арбитров и непременной пыткой на полиграфе уже было достаточно. А в нынешнее время лишние специалисты в нашем футболе не помешают. Поэтому не так уж теперь и важно, что все же послужило основной причиной отстранения Романа Галимова от профессии - личная неприязнь его босса Александра Егорова или расследование по матчу «Чайка» - «Черноморец». Главное, что судья, за спиной которого 34 матча РПЛ, пройдя через все проверки, получил еще один шанс.

источник: «Советский спорт»
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