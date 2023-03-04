ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Борис РАПОПОРТ: В такой игре «Зениту» оступаться нельзя

Бывший наставник «Зенита» поделился своими впечатлениями от старта команды в нынешнем сезоне и ожиданиями от сегодняшнего поединка.
Борис РАПОПОРТ: В такой игре «Зениту» оступаться нельзя
04 марта 2023 16:34
автор: Вадим Федотов
автор фото: ФК «Зенит»

– Я думаю, что странно было бы предполагать, будто у «Зенита» могут возникнуть проблемы. Не ясно, за счет чего соперник может что-либо сделать. Несколько дней назад я смотрел игру нижегородцев против нашей «Звезды» на ФОНБЕТ Кубок России и могу сказать, что они ничего не показали. Выиграли за счет ошибок. Да, они имели преимущество, поскольку клуб из класса сильнейших всё же играл против представителя второй лиги. Думаю, что в отличие от кубка «Зенит» сможет выставить оптимальный состав.

Второй момент: соскучились по игре. Думаю, что на своём поле и при своих зрителях шансов у соперника никаких. Да, они могут сыграть от обороны, закрыться и как-то отпихиваться. Уверен, что «Зенит» будет чемпионом. И в такой игре оступаться нельзя. Наша команда прекрасно понимает, что нужно быть очень собранной и внимательной. Так же, как это было во встрече в бывшем Симбирске (в настоящий момент – Ульяновск. – Прим. ред.)

– Судя по всему, Вам понравилась стартовая встреча сезона?

– Я считаю, что были сложные условия, морозная погода, неплохо подготовленное поле. «Зенит» имел небольшое преимущество. Не могу сказать, что выиграли малой кровью. Пришлось, конечно, потрудиться. Команда у соперника боеспособная, пыталась сделать всё что можно для того, чтобы создать сопернику проблемы. В то же время считаю, что перед началом чемпионата получилась хорошая контрольная игра, и очень хорошо, что не было травм.

– Чем нынешний «Пари НН» отличается от той команды, которая играла до перерыва?

– Я бы сравнил с той командой, которую создавал в прошлом сезоне Александр Кержаков. Мне игра его подопечных нравилась больше. «Нижний Новгород» играл в контратакующей манере, команда хорошо была подготовлена функционально, была борьба, хорошие стандартные положения. Кержаков сам был в своё время хорошим и волевым футболистом. Галактионов - всё же тренер тактической наклонности. Много работает над тактикой, занимается с молодёжью. Было заметно, что новый наставник стал делать перестройку, команда делает упор на контроле мяча, проводит позиционные атаки. И на мой взгляд, команда не показала того, что было при Кержакове. Уровень игры у Галактионова и сейчас у нынешнего наставника позволяли выставить игру с акцентом на то, чего хочет главный тренер. Умение контролировать мяч, играть более разумно.

Кержаков действовал правильно: он отталкивался от уровня футболистов, которые у него были в наличии, и выстраивал таким образом игру. Галактионов этого не добился, и команду лихорадило. Были неплохие отдельные игры, но в основном команда находится неподалеку от зоны вылета и еще не обеспечила себя. Той перестройки, которую задумал Галактионов, не произошло.

источник: «Советский спорт»
Борис РАПОПОРТ: В такой игре «Зениту» оступаться нельзя
Борис РАПОПОРТ: В такой игре «Зениту» оступаться нельзя
Бывший наставник «Зенита» поделился своими впечатлениями от старта команды в нынешнем сезоне и ожиданиями от сегодняшнего поединка.
04.03.2023 16:34
Футбол
автор: Вадим Федотов
Иногда они возвращаются
Иногда они возвращаются
После затяжной зимней паузы, наконец, вернулась наша любимая РПЛ. И возобновление сезона пройдет не без сюрпризов. Один из них запланирован на матче «Пари НН» - «Зенит», который состоится сегодня в 16.30.
04.03.2023 16:11
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Революционер Пике
Революционер Пике
Несмотря на изначальный скепсис со стороны многих, дело Жерара Пике живет, и большая часть пути его новым детищем успешно пройдена.
03.03.2023 17:35
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Алексей Игонин: На берегах Волги состоялся праздник
Алексей Игонин: На берегах Волги состоялся праздник
Обладатель Кубка России в составе «Зенита» поделился впечатлением от первого матча своей бывшей команды.
03.03.2023 17:11
Футбол
автор: Вадим Федотов
Четыре вопроса к матчу «Манчестер Сити» - «Ньюкасл». Он интересен со всех сторон 
Четыре вопроса к матчу «Манчестер Сити» - «Ньюкасл». Он интересен со всех сторон 
Возможно, нас ждет противостояние Эрлинга Холанда и Лориса Кариуса.
03.03.2023 14:42
Футбол
автор: Никита Шмытов
РПЛ – Лига Супергероев на всех экранах страны
РПЛ – Лига Супергероев на всех экранах страны
Российская премьер-лига в партнерстве с компанией Winline меняют представление о главном в стране футбольном турнире.
03.03.2023 13:09
Футбол
автор: Сергей Иванов
Самый веселый матч Бундеслиги с большим турнирным давлением. Превью встречи «Боруссии» и «Лейпцига»
Самый веселый матч Бундеслиги с большим турнирным давлением. Превью встречи «Боруссии» и «Лейпцига»
Будет не менее трех голов.
03.03.2023 13:02
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Барса» может быть и «Ман Сити», и «Хетафе». Хави опять обставил Анчелотти
«Барса» может быть и «Ман Сити», и «Хетафе». Хави опять обставил Анчелотти
Единственный мяч в Эль Класико – автогол Милитао. Это четвертая победа блауграны над мадридцами в пяти последних встречах.
03.03.2023 01:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дзюба в плену иллюзий
Дзюба в плену иллюзий
Главный редактор «Советского спорта» в своей реплике обращает внимание на странности свежего интервью некогда популярного, а ныне раздражающего многих футболиста.
02.03.2023 18:24
Футбол
автор: Николай Яременко
Алексей Сафонов: Осинькин тактически переиграл Йокановича
Алексей Сафонов: Осинькин тактически переиграл Йокановича
«Динамо» сыграло вничью 1:1 в 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов» и уступило по результатам двух игр. Первая встреча в Самаре завершилась победой хозяев – 2:1. 
02.03.2023 15:26
Футбол
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика