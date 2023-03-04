Борис РАПОПОРТ: В такой игре «Зениту» оступаться нельзя

– Я думаю, что странно было бы предполагать, будто у «Зенита» могут возникнуть проблемы. Не ясно, за счет чего соперник может что-либо сделать. Несколько дней назад я смотрел игру нижегородцев против нашей «Звезды» на ФОНБЕТ Кубок России и могу сказать, что они ничего не показали. Выиграли за счет ошибок. Да, они имели преимущество, поскольку клуб из класса сильнейших всё же играл против представителя второй лиги. Думаю, что в отличие от кубка «Зенит» сможет выставить оптимальный состав.

Второй момент: соскучились по игре. Думаю, что на своём поле и при своих зрителях шансов у соперника никаких. Да, они могут сыграть от обороны, закрыться и как-то отпихиваться. Уверен, что «Зенит» будет чемпионом. И в такой игре оступаться нельзя. Наша команда прекрасно понимает, что нужно быть очень собранной и внимательной. Так же, как это было во встрече в бывшем Симбирске (в настоящий момент – Ульяновск. – Прим. ред.)

– Судя по всему, Вам понравилась стартовая встреча сезона?

– Я считаю, что были сложные условия, морозная погода, неплохо подготовленное поле. «Зенит» имел небольшое преимущество. Не могу сказать, что выиграли малой кровью. Пришлось, конечно, потрудиться. Команда у соперника боеспособная, пыталась сделать всё что можно для того, чтобы создать сопернику проблемы. В то же время считаю, что перед началом чемпионата получилась хорошая контрольная игра, и очень хорошо, что не было травм.

– Чем нынешний «Пари НН» отличается от той команды, которая играла до перерыва?

– Я бы сравнил с той командой, которую создавал в прошлом сезоне Александр Кержаков. Мне игра его подопечных нравилась больше. «Нижний Новгород» играл в контратакующей манере, команда хорошо была подготовлена функционально, была борьба, хорошие стандартные положения. Кержаков сам был в своё время хорошим и волевым футболистом. Галактионов - всё же тренер тактической наклонности. Много работает над тактикой, занимается с молодёжью. Было заметно, что новый наставник стал делать перестройку, команда делает упор на контроле мяча, проводит позиционные атаки. И на мой взгляд, команда не показала того, что было при Кержакове. Уровень игры у Галактионова и сейчас у нынешнего наставника позволяли выставить игру с акцентом на то, чего хочет главный тренер. Умение контролировать мяч, играть более разумно.

Кержаков действовал правильно: он отталкивался от уровня футболистов, которые у него были в наличии, и выстраивал таким образом игру. Галактионов этого не добился, и команду лихорадило. Были неплохие отдельные игры, но в основном команда находится неподалеку от зоны вылета и еще не обеспечила себя. Той перестройки, которую задумал Галактионов, не произошло.