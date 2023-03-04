Не все спокойно в испанском футбольном королевстве

Не успело отгреметь очередное «Эль класико», в рамках полуфинала Кубка Короля, как посыпались вопросы и обвинения в адрес команды судей, обслуживавших этот матч. Недовольство работой рефери в этом противостоянии «Реала» и «Барселоны» (0:1) началось еще на бровке, в исполнении главного тренера «сине-гранатовых» Хави. Наставник каталонцев решил выместить весь свой праведный гнев на четвёртом судье встречи, и слов он не подбирал.

- Вы засрали весь второй тайм, - сказал Хави арбитру и заработал свою пятую желтую карточку в этой Ла Лиге (теперь коуч дисквалифицирован на матч против «Валенсии»). Возмущение тренера «Барсы» можно было бы понять на все сто процентов, если бы не одно «но» - главным арбитром матча был Хосе Мунуэра Монтера, тот самый судья, который в январе сделал многое, чтобы в 16-м туре «сине-гранатовые» не уехали без победы с «Метрополитано», противостояние с «Атлетико» закончилось со счетом 0:1. Можно сказать, что футбольный бумеранг был активирован.

После матча возмущались уже болельщики «Реала», которые вышли с протестами на улицы Мадрида. Хотя чем остались недовольны фанаты «сливочных». не очень понятно. Главная звезда команды Винисиус Джуниор вполне мог схватить удаление еще в середине первого тайма за удушающий прием против Френки Де Йонга, но отделался желтой карточкой, чем оказался еще и крайне возмущен:

- Винисиус не получил красную карточку за агрессию на Де Йонга? Мы видели это точно так же, как и вы, и удивляемся этому не меньше. Помимо этой выходки, сливочный король танцев во время матчей часто кричит на судей, остро реагируя на решения, и никак не наказывается, - возмутился увиденным главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. и он знает, о чем говорит. За такое же нарушение и тем же арбитром - Хосе Мунуэрой Монтера - защитник «матрасников» Стефан Савич, грубо сыгравший против нападающего Феррана Торреса, был удален с поля во время матча «Атлетико» - «Барселона». Так что налицо откровенная политика двойных стандартов.

Хотя можно попробовать списать и на издержки психологии: судья устал раздавать красные карточки, и в этом мачте решил обойтись без них, на радость «Реалу». В любом случае, кому возмущаться громче всех после этого «эль класико», то, очевидно, только третьей стороне, страдающей от субъективного судейства чаще остальных. Речь идет, конечно, об «Атлетико Мадрид». Неудивительно, что клуб на следующие сутки после скандального противостояния двух грандов, выступил с очередным официальным заявлением по теме судейства в Ла Лиге.

- Ничего не говорите, просто сделайте ретвит, если хотите, чтобы ко всем командам применялись одни и те же правила. Никогда не переставайте верить! - призвал официальный аккаунт «Атлетико».

«Матрасники» вот уже второй месяц звонят во все колокола, пытаясь добиться если не справедливости в отношении себя, то понимания, по каким все же правилам теперь в Испании играют в футбол. Постепенно этими же вопросами в открытую начинают задаваться и другие команды: недавно клуб «Кадис» подал жалобу в административный трибунал по спорту Испании (TAD) на несправедливое судейство в матче 17-го тура чемпионата страны с «Эльче» (1:1), а также потребовал временно приостановить розыгрыш примеры. И пускай, клубу было отказано в его запросе, прецедент уже создан. Руководству Ла Лиги все же придется отказаться от политики нейтральности и невмешательства и перейти к радикальным мерам - во избежание всеобщей забастовки клубов чемпионата.