В городе новый шериф! Дзюба укатал команду Карпина в первом же после возвращения матче РПЛ

ДЗЮБА ПРОТИВ КАРПИНА

По иронии футбольной судьбы в один день сразу после возобновления чемпионата сошлись победители своих пар в Кубке России «Спартак» и «Урал» и неудачники «Ростов» и «Локомотив». Тем не менее, железнодорожники виделись скрытым фаворитом этой игры, поскольку в своем противостоянии оставили довольно приятное впечатление, особенно в атаке.

Еще в ответном матче со «Спартаком» Михаил Галактионов проявил себя по-спортивному дерзким тренером, выбравшим очень остроатакующий состав. И в Ростове-на-Дону он не стал отходить от своих принципов, выпустив с первых минут сразу четверых игроков нападения: Сергея Пиняева, Франсуа Камано, Максима Глушенкова и Артема Дзюбу. Наверняка вышел бы и Антон Миранчук, но он отбывал дисквалификацию. А ведь есть еще и Рифат Жемалетдинов, в концовке впервые вышедший после тяжелой травмы.

Источник фото: ФК «Локомотив»

У Валерия Карпина довольно ртутный состав, в котором всего несколько незаменимых топ-фигур вроде Даниила Уткина и Николая Комличенко, так что любой выбор можно объяснить тактическими замыслами и физическим состоянием футболистом. Тем не менее, к нападающему Егору Голенкову и полузащитнику Александру Селяеве в основе нам еще привыкать и привыкать.

СВЯЗКА ТИКНИЗЯН – ДЗЮБА РЕШАЕТ

Первый тайм можно разделить на две части. В первой половине поначалу игра была равной, затем хозяева провели более активный отрезок, но во второй половине москвичи были на порядок интереснее. Они больше и, я бы сказал, умнее владели мячом, хорошо держали его на чужой половине поля и достаточно регулярно доставляли его в штрафную Сергея Песьякова.

При этом модель игры «Локо» была очень гибкой. Например, Дмитрий Баринов при позиционной атаке регулярно опускался между центральными защитниками, позволяя крайним Наиру Тикнизяну и Максиму Ненахову подниматься в среднюю линию. К тому же видение поля и пасовые качества у него выше, чем у двоих последних, так что размен того стоил, ведь гости ничего не теряли сзади, зато приобретали сразу двоих потенциальных адресатов передач впереди по всей ширине поля.

Источник фото: ФК «Ростов»

В свою очередь, «Ростову» осталось только 32 процента владения мячом, поэтому в какой-то момент он свалился на банальные длинные передачи вперед в надежде на авось имени Комличенко. Не сработало. А вот у гостей сработало. Точнее, сработала связка Тикнизян – Дзюба. В начале матча форвард почти подрезал мяч в дальний угол после подачи партнера, а на 33-й минуте он подставил ногу под прострел/удар Тикнизяна и переправил мяч в угол мимо остолбеневшего Песьякова. Когда по стадиону объявили автора гола, трибуны ответили гулом недовольства.

СВИСТИТЕ, ТРИБУНЫ, СВИСТИТЕ!

Точно такой же была их реакция и на второй гол форварда на 59-й минуте. К тому моменту Карпин заменил Голенкова и Селяву на Алексея Миронова и Кирилла Щетинина и как будто стал постепенно переламывать ход игры. Например, Хорен Байрамян был в сантиметрах от ответного мяча, но после сольного прохода угодил в штангу. Ему не повезло, в отличие от Дзюбы. Сильянов, отобрав мяч у Глушенкова, выкатил его точно на ход Артему, и тот без, вывалившись один на один с Сергеем Песьяковым, легко удвоил преимущество.

Источник фото: ФК «Локомотив»

После этого ростовчане совсем сникли и вскоре пропустили третий мяч. Это Франсуа Камано классно подал с правого фланга, Глушенков опередил Данилу Глебова, срезав мяч на дальнюю штангу, и Дзюба поразил пустой угол. А заодно оформил хет-трик и ответил всем, кому не понравилось его интервью Нобелю Арустамяну. Его можно ненавидеть всей страной (и зачастую по делу), но в умении делать результат в РПЛ ему равных мало.

Комличенко в концовке помог хозяевам уйти от разгрома, и все же «Локо» провел в Ростове очень цельный матч. В следующем туре ему ехать в Грозный, где есть все основания считать его фаворитом, несмотря на позиции команд в турнирной таблице. Что до «Ростова», то это уже третий предельно посредственный матч команды Карпина в 2023 году. Обойти «Спартак» ему не удалось, но вообще с такой игрой и за бронзу зацепиться будет непросто.

РПЛ. 18-й тур

«Ростов» - «Локомотив» - 1:3 (0:1)

Голы: Дзюба, 33 – 0:1. Дзюба, 57 – 0:2. Дзюба, 64 – 0:3. Комличенко, 87 – 1:3.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов (Лангович, 71), Осипенко, Мелехин, Е. Чернов, Глебов, Селява (Миронов, 46), Уткин (Комаров, 72), Байрамян (Полоз, 74), Голенков (Щетинин, 46), Комличенко.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Конти, Кузьмичев, Тикнизян, Карпукас (Марадишвили, 80), Баринов, Камано (Раков, 80), Пиняев (Митай, 75), Глушенков (Жемалетдинов, 83), Дзюба (Игнатьев, 75).

Предупреждения: Кузьмичев, 34. Комличенко, 54. Баринов, 60. Глушенков, 77.

Судья: Карасев (Москва).