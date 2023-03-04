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Дмитрий Селюк: Теперь Карпин обязан вызвать Дзюбу в сборную, он забил его команде три гола

«Локомотив» в первом матче весенней стадии РПЛ обыграл «Ростов» на выезде 3:1. Артем Дзюба сделал хет-трик. 
Дмитрий Селюк: Теперь Карпин обязан вызвать Дзюбу в сборную, он забил его команде три гола
04 марта 2023 22:15
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Локомотив»

Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что Артем Дзюба обгонит по забитым голам Федора Смолова.

- Как я и говорил во всех своих предыдущих интервью, Дзюба обгонит по забитым голам Федора Смолова. Тот забил за 17 игр семь мячей, но с игры только четыре, три - с пенальти. Артем в первом же матче забил уже три.

И важно, что Дзюба забил эти три гола в ворота «Ростова», который тренирует главный тренер сборной Валерий Карпин. Теперь Карпин обязан вызвать Дзюбу в сборную на матчи с Ираном и Ираком. Это было бы здорово – посмотреть на дуэль старых друзей Дзюбу и Азмуна.

Дзюба забил команде Карпина три гола на его глазах. Более того, он забил три гола защите «Ростова», где есть игроки сборной.

- Как вам «Локомотив» в целом? Совсем другая команда, чем в прошлом году.

- Хотел б ответить хейтерам, которые ругали «Локомотив». Лантратов пришел практически бесплатно из «Химок, и как он сыграл! Какой сэйв он сделал в первом тайме, а ведь счет мог бы быть 1:0, если б не спасение Лантратова.

Некий Лахтер сказал, что для Галактионова это будет последняя приличная команда. Галактионов отлично себя зарекомендовал еще в юношеской и молодежной сборных. Затем хорошо работал в Нижнем Новгороде.

И сейчас мы видим совсем другой «Локомотив». Галактионов правильно использует игроков.

- Недавно Дзюба дал большое интервью Нобелю Арустамяну. Опять был большой хейт.

- Артему нужно сосредоточиться на футболе, и пока закончить с такими интервью. Я посмотрел это интервью, там Артем выступал, как депутат Госдумы от партии ЛДПР. Поэтому пока ему лучше полностью сосредоточиться на футболе.

источник: «Советский спорт»
Дмитрий Селюк: Теперь Карпин обязан вызвать Дзюбу в сборную, он забил его команде три гола
Дмитрий Селюк: Теперь Карпин обязан вызвать Дзюбу в сборную, он забил его команде три гола
«Локомотив» в первом матче весенней стадии РПЛ обыграл «Ростов» на выезде 3:1. Артем Дзюба сделал хет-трик. 
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