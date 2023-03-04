«Зенит» и скукота. Лидер в унылом матче сделал очередной шаг к чемпионству

«БОЛЕЛЫ» ЗА ПЯТЬСОТ

«Зенитовское» руководство активно продолжает делать вид, будто ничего не происходит. Будто нет этого бреда с пресловутыми fan-ID, нет пустых трибун. Всю неделю на различных сайтах и форумах в Питере кипела работа. Всеми правдами и неправдами на Неве заманивали людей на первый матч после возобновления сезона в РПЛ. Билеты распространялись как работникам различных компаний, так и студентам/школьникам. Диапазон стоимости билетов – от «бесплатно» до «почти бесплатно» (100-200 рублей в наше время – это, согласитесь, не стоимость).

Когда же выяснилось, что не выходит, сменили тактику: за посещение стадиона стали предлагать доплату. Тысячерублевые ультрас, про которые так активно писал «Советский спорт», превращаются в пятисотрублевых? Стыдно, сине-бело-голубые начальники. Просто нет слов. Считайте это официальным запросом редакции: сколько билетов и по какой цене были реально проданы? И как объяснить «доплату» болельщикам? Ответ обязуемся опубликовать.

ПОПКОРН НА ХАЛЯВУ

Каждый пришедший заманивался халявной едой. Вот такой наборщик выдавали:

Фан-сектор - легендарный «Вираж» - был завешен тряпочкой:

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

«Зенит» подошел к первому после зимнего перерыва матчу РПЛ с потерями в составе. Главная из них – свежеиспеченный россиянин Клаудиньо. Но зато здоровы Вендел и еще один «русский» - Малком. В строю и еще один лидер – Барриос, давно уже ключевой игрок питерцев, капитан. Все они в основе, а также Кассьерра, которому в центре нападения Сергей Семак предпочел Ивана Сергеева. Кассьерра отлично сыграл в кубковом матче в бывшем Симбирске (в настоящий момент – Ульяновск). Семак решил не искать от добра добра.

А первый удар по воротам наносит нападающий «Пари НН» Владислав Яковлев – закручивает мяч в район дальней девятки, но не точно.

11-я минута. Малкома грубо сбили на подступах к штрафной. И сам же бразилец забивает красивым ударом поверх стенки в ближнюю девятку – 1:0. Блестящий удар!

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

16-я. Кассьерра показал отличную технику и мастерство в штрафной гостей. Принял непростой мяч, прокинул защитника, затем вратаря Гойло. С нулевого угла подкинул мяч подъемом - мяч попал в перекладину.

29-я. Быстрая атака «Зенита». Кассьерра бросил в коридор между защитниками Мостового, тот ворвался в штрафную с фланга. Но сыграл слишком бесхитростно – пробил низом в ближний, вратарь легко мяч забрал. Параллельным курсом бежал Кузяев, который взмахнул руками - мол, прострелить нужно было!

32-я. Первый опасный момент у ворот хозяев. Стоцкий мощно пробил с подбора из-за пределов штрафной – совсем рядом со штангой.

37-я. Что за игра дома, если «Зенит» не получает право на пенальти? В этот раз пенальти на Круговом – защитник применил мини-подсечку. Далер Кузяев в своем стиле, с медленным разбегом, но пробил неудачно, под мяч – тот улетел выше перекладины метра на два. Так полузащитник сборной России сохранил интригу.

ВТОРОЙ ТАЙМ

47-я. Оказалось, Кузяев ненадолго сохранил интригу. Не прошло и трех минут после начала второго тайма, как Малком забил второй гол. Мягкий навес от Мостового – невысокий бразилец оказывается между защитниками и в прыжке переводит мяч в самый дальний угол – 2:0.

После второго гола команда из Нижнего оживилась на какое-то время, но моментов реальных создать не сумела. Игроки «Зенита» на это оживление долго смотреть не стали, и опять пошли терзать защиту гостей. Провели несколько опасных атак.

72-я. Еще один штрафной в исполнении Малкома. Прямо по центру ворот, метрах в девяти до штрафной. Бразилец крутил в нижний угол – Гойло в броске кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

82-я. Мостовой протащил мяч по краю, перед штрафной сместился в центр, откатил Ерохину, и тот шведкой пробил впритирку со штангой – 3:0. Это все – занавес.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Итог, «Зенит» спокойно победил на классе. А кто приятно удивил, так это новичок питерцев, 19-летний центральный защитник Роберт Ренан. И вызов этого молодого парня в сборную Бразилии говорит о том, что менеджмент питерцев хорошо сработал на перспективу.

Чемпионат РПЛ. 18-й тур

«Зенит» - «Пари НН» – 3:0 (1:0)

Голы: Малком, 12, 48. Ерохин, 82.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Барриос (Бакаев, 90), Круговой, Вендел (Дуглас Сантос, 84), Кузяев (Ерохин, 75), Малком, Мостовой (Мантуан, 84), Кассьерра (Сергеев, 75).

«Пари НН»: Гойло, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Корнюшин (Юлдошев, 76), Майга, Михайлов, Стоцкий Яковлев (Севикян, 57), Калинский (Кротов, 56), Сулейманов.

Предупреждения: Стоцкий, 25.

Судья: Р. Галимов.

4 марта. «Газпром Арена». 19 700 зрителей.