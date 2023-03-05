Три вывода по итогам матча «Арсенал» - «Борнмут». Больше, чем обычная встреча в АПЛ

Встреча лидера турнирной таблицы и аутсайдера обычно не привлекает много внимания, так как результат на 99% предрешен, но Английская премьер-лига выделяется на всеобщем фоне. В 26-м туре «Арсенал» считался явным фаворитом в матче против «Борнмута», но он получился едва ли не самым захватывающим за весь сезон.

«Арсенал» всё-таки сумел выгрызть три очка, забив на седьмой (!) дополнительной минуте второго тайма (3:2). Какие выводы стоит сделать из этой встречи?

1. «Арсенал» расслабился, а «Борнмут» играл на победу

Пропустить гол от худшей команды лиги на 11-й секунде - не нокаут, но очень увесистый нокдаун, который никак не читался до стартового свистка. Полузащитника «Борнмута» контролировали 3-4 защитника «Арсенала», а он спокойно нашёл брешь в обороне, закинув мяч во вратарскую площадь, где Филип Биллинг спокойно расстрелял вратаря хозяев.

«Арсенал», после гола, встрепенулся, стал нагнетать обстановку в штрафной соперника, но удивил отпор аутсайдера. «Борнмут», несмотря на преимущество в счёте, не вжался в ворота, а продолжил атаковать, раз за разом разбирая защиту «канониров». На 57-й минуте гостям удалось забить ещё раз, на этот раз со стандартного положения - 2:0. И только тогда «Борнмут» подсел, что не сыграло ему на руку.

2. Чемпионская игра «Арсенала»

Отчасти у «Борнмута» не было выбора, так как «Арсенал» завёлся на все 100%. Отступать было некуда, наступающий на пятки «Манчестер Сити» ранее набрал три очка, и команда Микеля Артеты пошла вперёд.

Забить три гола за полчаса игры против достаточно собранной и крепкой защиты «Борнмута» - вау! Немало в этом вклада не только игроков, но и Артеты, великолепно внесшего коррективы в матч, а что самое главное - вовремя. Испанец выпустил Бена Уайта (забил гол), Райсса Нельсона (отдал голевую передачу и забил гол) и поменял структуру игру, что принесло в конечном счёте нужный результат.

«Арсенал» показал ужасную игру (особенно в защите), но самое главное, что в очередной раз сумел сделать главное, то есть набрать три очка. И именно это показывает, что «Арсенал» не просто хорошая команда с прицелом на победу в АПЛ, а по-настоящему готовый коллектив, способный выйти победителем даже из самой сложной ситуации. Лондонцы сохранили запас в пять очков от «Сити».

3. Борьба за выживание обостряется

В прошлом сезоне «Норвич» и «Уотфорд» вылетели из АПЛ. Их положение было безнадежно, а вылет был предсказуем еще за десяток туров до конца чемпионата.

Сезон 2022/23 прекрасен тем, что в нём нет аутсайдеров. «Борнмут» не сумел удержать даже ничью с «Арсеналом», но возможно еще более важно то, что клуб набирает ход. Недавно он победил у «Вулверхэмптона» (1:0), в прошлом туре достойно сыграл с «Сити» (1:4, но счёт не совсем по игре), а сейчас команда едва не сотворила сенсацию, выигрывая у «Арсенала» со счётом 2:0 до 62-й минуты игры.

«Борнмут» имеет равное количество очков с «Эвертоном» и «Саутгемптоном», а чтобы выйти из зоны вылета, не хватает всего трех-четырех очков. В следующем туре «Борнмут» сыграет с «Ливерпулем», где вновь предстоит прыгать выше своих возможностей, но как показал матч с «Арсеналом», у этой команды нет авторитетов, и она всегда готова играть на победу.

Редкий случай, когда напряженная ситуация в подвале таблицы привлекает внимания не меньше, чем чемпионская гонка.