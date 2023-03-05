Как сложились карьеры игроков «МЮ», которые в последний раз выигрывали у «Ливерпуля» на «Энфилде»?

Пятого марта «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги встретится с одним из самых неудобных соперников. «Дьяволы» не так редко обыгрывают «Ливерпуль» дома, но в гостях их статистика выглядит печально. Семь матчей подряд «МЮ» не может одолеть мерсисайдцев на «Энфилде», а последняя победа датирована аж 2016-м годом. А как выглядел состав манкунианцев тогда? И что с ними стало спустя семь лет?

Вратарь: Давид де Хеа

В 2016-м Давид де Хеа просто был хорошим и основным вратарем «МЮ», а сейчас он стал настоящей легендой клуба, для которого матч с «Ливерпулем» станет 525-м за манкунианцев. В том матче он сделал четыре сейва, благодаря чему мерсисайдцы так и распечатали ворота. Выйдет ли у него это вновь?

Правый защитник: Эшли Янг

Не по позиции очень плотный, но от этого не потерявший в скорости Эшли Янг, отдал девять сезонов «Манчестер Юнайтед», преждем чем уйти в «Интер». В Италии он поиграл полгода, но величие АПЛ вновь привлекло англичанина, и он подписал контракт с «Астон Виллой», где даже в 37 лет играет важную роль.

Центральный защитник №1: Крис Смоллинг

У Смоллинга были яркие отрезки в «МЮ», но общая нестабильность убедила боссов клуба продать его в «Рому», где спустя несколько лет он воссоединился с Жозе Моуриньо.

Английский защитник здорово адаптировался к Серии А, в которой сейчас имеет реальные шансы зацепиться за Лигу чемпионов.

Центральный защитник №2: Дейли Блинд

У Дейли Блинда получился невероятно странный путь, который тяжело было представить в 2016-м году. При Луи ван Гале он был основным центральным защитником, после чего потерял место в основе и ушёл обратно в «Аякс».

В одном из матчей он рухнул на поле из-за проблем с сердцем, его чудом спасли, но Блинд не только вернулся в большой футбол, но и заслужил вызов от «Баварии», за которую проводит текущий сезон.

Левый защитник: Маттео Дармиан

За этого защитника «МЮ» в своё время заплатил 18 млн евро, но он так и не стал основным игроков. Даже в том самом матче против «Ливерпуля» он просто подменял Люка Шоу.

Через четыре года, всего за 2,5 млн евро, он вернулся в «Торино», но его карьера не пошла на спад, а он вновь пошел на повышение, подписав контракт с «Интером». И в миланском клубе, вместе с экс-партнером по «МЮ» Эшли Янгом, он выиграл Скудетто.

Опорный полузащитник №1: Морган Шнайдерлин

Один из самых «серых» трансферов «МЮ», который даже тяжело охарактеризовать. Морган не проваливался, но и не делал разницу на поле. 35 млн евро он точно не окупил, но даже 18 млн, за которые удалось его отдать в «Эвертон» через два года, можно считать хорошей суммой.

После АПЛ француз поиграл за «Ниццу», а в последнее зимнее трансферное окно он отправился на арендных правах в «Вестерн» из австралийской высшей лиги. А ведь ему всего 33 года.

Опорный полузащитник №2: Маруан Феллаини

В 2016-м году, именно обладатель пышной шевелюры отдал решающий голевой пас, благодаря которому гости обыграли хозяев - 1:0. Феллини приносил немало пользы «МЮ», и даже продержался в клубе шесть лет, что очень прилично для нестабильного клуба и постоянной смены тренеров, а в 2019-м году он решил позаботиться о финансовом благополучии, выбрав для себя китайский клуб.

Вот уже четыре сезона полузащитник играет за «Шаньдун», в котором выиграл три трофея.

Правый полузащитник: Джесси Лингард

Джесси Лингард - это английский аналог российских паспортистов, которого вплоть до 27-28 лет называли перспективным, но он так и не сумел развить потенциал.

В 2022-м он оказался в «Ноттингем Форресте», за который до сих пор не забил ни одного гола в АПЛ.

Атакующий полузащитник: Андер Эррера

Карьера испанца в «МЮ» тоже получилась противоречивой. Он забивал и отдавал передачи не так часто, но был чуть ли не главным «мотором» центра поля, который приносил массу пользы. В матче с «Ливерпулем» он отбегал 72 минуты, после чего его подменил Мемфис Депай.

После АПЛ он бесплатно достался «ПСЖ», а этой зимой Андер вернулся в почти родной «Атлетик», в котором и зарождалась его большая карьера.

Левый полузащитник: Антони Марсьяль

За французского талантливого парня «дьяволы» отдали 60 млн евро, и он в первом же сезоне стал их оправдывать. В матче с «Ливерпулем» ему отличиться не удалось, но всего в дебютном сезоне накопилось 11+5 по «гол+пас».

После этого француз провёл ещё несколько классных сезонов, но в 2020-м затух. Марсьяля отправляли даже в аренду в «Севилью», но не помогло. Эрик тен Хаг тоже не котирует Антони, из-за чего дорогостоящий футболист почти весь год полирует скамейку запасных.

Форвард: Уэйн Руни

Только вдумайтесь: «МЮ» в последний раз побеждал «Ливерпуль» на «Энфилде», когда в составе был ещё Уэйн Руни. За эти годы великий английский форвард уже успел вернуться в «Эвертон», поиграть в MLS, закончить карьеру в «Дерби Каунти», а затем провести три года в качестве главного тренера.

Именно гол Уэйна стал решающим в той встрече с «Ливерпулем». И, пока что, другого героя в «Манчестере» не нашлось.