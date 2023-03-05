Две главные темы российского футбола сошлись в Ростове, где новобранец «Локомотива» Артем Дзюба сделал хет-трик в ворота команды «заклятого друга» Валерия Карпина. На стадионе, который принимал чемпионат мира, где был праздник, доброжелательность и дружелюбие, теперь гуляет ветер. Трибуны собрали менее пяти тысяч зрителей - это около 10% от вместимости арены. Причем, люди сидели в гробовой тишине, а трансляцию нужно было запрещать смотреть детям, ибо вся страна теперь знает, как футболисты на поле общаются с тренерами и персоналом на бровке. Придется, кстати, теперь вносить изменения в закон о борьбе с матом.

Но даже эти молчаливые и тихие зрители трижды дали о себе знать свистом после голов Дзюбы. Кто-то со стороны может удивиться тому, как ненавидят этого футболиста в среде болельщиков. Ведь он реально бомбардир, 150 голов в РПЛ, еще недавно лидер сборной и соавтор чудес домашнего чемпионата мира. Но вот тут я повторю то, что вынес в заголовок: есть вещи поважнее футбола.

Где-то я прочитал очень емкое определение Дзюбы - «токсик». Он действительно токсичен и прежде всего тем, что себя в футболе любит больше, чем футбол. То, что ему мешает себя любить, футболист устраняет. Все помнят, как болельщиков забирали в полицию после кричалок про Дзюбу, как до этого он психовал после свиста фанатов, приехавших в Сан-Марино, где сборная Россия показала весьма печальную игру. Ровно поэтому, я уверен, и увидело свет то самое хоум-видео. Любого футболиста болельщики любят отнюдь не за голы и голевые передачи. Любят не цифры и счет на табло, а за то, что он - личность.

Ничто не мешало Дзюбе после своей голевой феерии в Ростове выйти и поддержать болельщиков, которые выступают против fan-ID, чтобы ходить на футбол и смотреть в том числе на «Локомотив». Сейчас Дзюба в команде, которая пользуется уважением, а уж что за короткий срок сделала новая команда управленцев - внушает не просто уважение, а уверенность в том, что клуб однозначно достоин сохранения прописки в элите. И команда, конечно, думает об имидже. А значит вполне может еще и перевоспитать нелюбимого футбольной общественностью, но талантливого футболиста.

Но вернусь к послематчевых высказываниям Дзюбы: ему даже в голову не пришло поддержать болельщиков, ибо он думал только о себе. Поэтому он рассказал только о том, как заряжается от хейта недоброжелателей, чтобы забивать голы.

А я вот задумался еще над тем, что Дзюба без нормального тренировочного периода, без сборов, после громкого провала в Турции выходит на поле в команде, которая стоит пока в зоне стыковых матчей, и забивает в гостях три гола одному из лидеров РПЛ. Понятно, что у футболиста был эмоциональный подъем, мотивация что-то доказать Карпину, да и вообще бывают такие моменты в жизни каждого футболиста. Олег Саленко забил в свое время пять голов в одном матче чемпионата мира, но я тут с трудом вспомнил его фамилию. После же хет-трика Дзюбы я задался вопросом: как же резко за полгода у нас упал уровень РПЛ! И если Дзюба продолжит в таком же духе, то можно будет представить, как сильно мы отстаем от совсем не топовой Турции. Тут есть некая доля условности сравнения, но уровень-то действительно падает!

Скоро, как вы понимаете, он должен стать еще ниже. То, что увидели мы по телевизору в первом туре РПЛ 2023 года, можно было назвать траурной процессией – хоронили футбол. На футбольный «Спартак» пришло меньше, чем ходило на хоккейный в регулярке КХЛ, и на трибунах была такая же тишина, как в Ростове.

«Зенит» же все-таки собрал 19 тысяч зрителей, что даже меньше половины общей вместимости арены, однако методами сбора еще умудрился добавить болельщикам унижений. Их и так уже унизили тем, что никто не может объяснить, почему надо получать fan-ID, а тут еще богатейший клуб России добавил раздачей халявных холодных сосисок, попкорна и пародии на пепси-колу. Смысл акции был такой, что если вы не хотите приходить на футбол с fan-ID, приходите тогда с этим документом за бесплатной едой.

Но и это еще не все! Мало того, что, по сообщениям СМИ, бюджетникам из спортивных школ Питера очень настоятельно рекомендовали посетить футбол, так еще и «Вираж» ранее заменяли «болельщиками» за 1000 рублей, а теперь стали за 500 рублей. То есть предлагается выучить кричалки, промыть горло, посетить матч, поорать там и получить в кассе полтысячи целковых. Но не получилось… Очевидцы говорят, что по трибунам стояли перепуганные барабанщики, их никто не слышал, в такт или даже не в такт не кричал, поэтому спешно пришлось включать интершум. Интересно, что «Вираж» при этом вообще завесили каким-то баннером.

Единственное, за что, наверное, похвалит «Зенит» телезритель, так это за интершум. По крайней мере, не было слышно в трансляции мата с поля или бровки.

Вообразите себе ситуацию: раньше на тот «Зенит» покупали билеты и абонементы, то есть болельщики приносили в клуб деньги. Теперь приходится заманивать едой и 500 рублями каких-то случайных людей, то есть тратить деньги на заполнение трибун. Болельщики же, которые хотят пойти, заменяются на тех, кто не хочет, но должен «по работе». Это ведь абсолютная классика такого жанра, как сюрреализм.

Судя по частным беседам с клубным начальством, они это понимают, но тем не менее завлекают болельщиков холодными сосисками и розыгрышем автомобилей, будто это «Поле Чудес» с Леонидом Якубовичем, а не футбол. У этой программы и футбола разная аудитория. И вот этого, к сожалению, не понимают ни авторы, ни исполнители закона о fan-ID.

Самое популярное, что я слышал от сильных мира сего, с которыми обсуждал эту новацию: мы не знаем, зачем это надо, но что, вам всем сложно получить? Во-первых, сложно. Получающие болельщики лет 70 жалуются мне, что у них ничего не получается, в провинциальных клубах говорят, что они потеряли болельщиков из сел, ибо им ездить оформлять не с руки, а у ветеранов движения болельщиков может не быть и смартфонов. Во-вторых, нельзя ответ за вопрос «Почему я с 1987 года ходил на футбол без fan-ID, а теперь должен ходить с ним?» заменять попкорном и скидкой в продуктовый магазин. Просто нельзя, это унижает и делает авторов подобных идей такими же токсичными, каким себя сделал Дзюба.

Сейчас уже всем очевиден выбор – или футбол, то есть настоящий, зрелищный и даже приносящий прибыль, или fan-ID. Если даже теоретически это и возможно было совместить ранее, то теперь уже наломано столько дров, что отыграть назад и восстановить доверие между футбольными чиновниками, клубами и болельщиками не получится. Ну, будут ходить на «Медиалигу», первую и вторую лигу, на женский футбол, где в итоге посещаемость окажется выше, чем в РПЛ. То есть если авторы идеи fan-ID руководствовались желанием избавиться от фанатской субкультуры, то не получится. Избавиться от ее можно только вместе с футболом. Хотя ведь еще, скажем, хоккей и баскетбол, докуда fan-ID пока не добрались, а значит, ее очаги все равно будут продолжать жить. Но без футбола.