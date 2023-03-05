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Возрождение «Ливерпуля»? «МЮ» едет в гости на «Энфилд», на котором не выигрывал с 2016 года 

Превью матча Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня в 19:30 мск.
Возрождение «Ливерпуля»? «МЮ» едет в гости на «Энфилд», на котором не выигрывал с 2016 года 
05 марта 2023 13:31
автор: Никита Шмытов
автор фото: XinHua

Форма команд и турнирное положение

«Ливерпуль»

Еще недавно турнирная ситуация «Ливерпуля» была максимально плачевной, в которой не пахло не то что Лигой чемпионов, но и даже Лигой Европы на следующий год. До полной реинкарнации команды еще далеко, но Юрген Клопп наконец-то начал оживлять команду, что особенно отчетливо видно по небольшим отрезкам.

Например, месяц назад игроки «Ливерпуля» выглядели ничтожно на фоне среднего «Вулверхэмптона», который не оставил шансов вице-чемпиону АПЛ со счетом 3:0. А первого марта «красные» не с таким же счетом, но не менее уверенно смогли ответить, выиграв на «Энфилде» у «волков» - 2:0.

Источник фото: IMAGO

До «МЮ» «Ливерпулю» еще далеко - 10 очков, но до первой пятерки всего ничего - 2 очка. Если мерсисайдцам удастся сломить принципиального конкурента, то это будет мощнейший психологический бонус на финише сезона.

«Манчестер Юнайтед»

Ну, а «Манчестер Юнайтед» давно пережил тяжелый кризис, а сейчас наслаждается своим лучшим отрезком сезона, а возможно даже и всех последних лет после эпохи САФа.

«МЮ» выиграл кубок лиги, легко шагнул в 1/4 финала кубка Англии (выиграл у «Вест Хэма» - 3:1), а в турнирной таблице АПЛ он обгоняет «Тоттенхэм» на четыре очка (еще и в матч в запасе), и лишь «Манчестер Сити» с «Арсеналом» выше.

Источник фото: IMAGO

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»

Главная победа «Ливерпуля» на данный момент даже не над соперниками, а над самим собой, а точнее над травмами. Луис Диас, Тиаго и еще пара игроков еще не восстановились, но все остальные игроки в строю, благодаря чему Клоппу больше не приходиться изобретать велосипед.

Даже Фабиньо, которого критиковал Юрген на пресс-конференциях, стал напоминать себя прежнего, а это очень важно для средней линии поля. Начала работать и атака. Коди Гакпо окончательно адаптировался к лиге, Салах стал забивать и отдавать, а Дарвин Нуньес перестал транжирить моменты (хотя до идеала еще далеко).

«Манчестер Юнайтед»

У главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага тоже все отлично. Богатый состав позволяет нидерландцу даже ротировать состав. Например, в последнем кубковом матче остался в запасе Маркус Рэшфорд, о подвигах которого в 2023 году вы все знаете.

Приятным и быстрым прогрессом выделяется Алехандро Гарначо, который из игрока молодежки превращается в важную единицу основного состава. В этом сезоне у него 5+6 по «гол+пас» за 1260 игровых минут (14 полных матчей). Возможно, что и против «Ливерпуля» 18-летний вингер выйдет в старте.

Статистика и факты

• «МЮ» не выигрывает на «Энфилде» с марта 2016 года. За 7 последних матчей манкунианцам удалось лишь трижды увезти ничью (причем все со счетом 0:0), а в других они проиграли с суммарным счетом 1:11.

«МЮ» проиграл только 1 матч из 17 сыгранных в 2023 году (13 побед и 3 ничьи).

«МЮ» забивает 15 матчей подряд в АПЛ.

«Ливерпуль» забил в 9 из 10 последних домашних матчах.

Ни один игрок «Ливерпуля» не входит в топ-10 бомбардиров АПЛ.

Маркус Рэшфорд забил 10 голов в последних 10 турах АПЛ.

Рэшфорд забивает в 5 матчах подряд. Лишь Рууд ван Нистелрой и Криштиану Роналду забивали в 6 матчах подряд в истории «МЮ».

Матч состоится 5 марта в 19:30 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!

источник: «Советский спорт»
Возрождение «Ливерпуля»? «МЮ» едет в гости на «Энфилд», на котором не выигрывал с 2016 года 
Возрождение «Ливерпуля»? «МЮ» едет в гости на «Энфилд», на котором не выигрывал с 2016 года 
Превью матча Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня в 19:30 мск.
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