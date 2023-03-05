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«Динамо» чуть не подавилось «крылышками»

«Динамо» с третьей попытки переиграло самарские «Крылья», но единственный гол забило лишь в компенсированное время. Как за этим матчем переживали в ложе VVIP, рассказывает главный редактор «Советского спорта».
«Динамо» чуть не подавилось «крылышками»
05 марта 2023 18:04
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Динамовская ложа - место, уже давно овеянное легендами. Даже когда в последнем туре все матчи играются одновременно, именно здесь - не протолкнуться. И ведь до чего семейная атмосфера! Камиль Ларин пришел с женой и дочкой, прошлую игру с сыном смотрел Александр Лазарев-младший. А уж то настроение, которое уже прямо при встрече задает руководитель селебрити-департамента Сабина Шох, вообще поднимает планку стандарта здешнего обслуживания на небывалую высоту. Это гены, наверное. Отец Сабины, известный функционер Рохус Шох, давно переместился на соседские просторы, где выводит на новый уровень казахстанскую футбольную лигу.

Впрочем, настроение в минувшую среду и настроение в воскресенье - все-таки сильно отличались. На кубковой игре с теми же «Крыльями» все поздравляли друг друга с возобновлением домашних матчей, ждали победу, но ее не случилось. При котором уже тренере «Динамо» первые весенние матчи проводит так, будто продолжает находиться на сборах, где главное - не результат, а грамотно выйти из отпуска и вкатиться в сезон. В воскресенье все уже понимали: отступать некуда. Три матча с самарцами подряд - и все три без побед? Ну, это было бы уже слишком.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Хотя именно ничьей или гостевой победой вполне могло все закончиться.

Воскресная игра уже не была «вкатыванием»: если в кубковой встрече бело-голубым достаточно было увеличить скорости, как гости рассыпались, и лишь нелогичный (честный, но не вытекавший из логики игры, самарцы на гол точно не наиграли) пенальти спутал все карты, то теперь обе команды показали и атлетизм, и прессинг, и волю.

Впрочем, опять главным действующим лицом стал арбитр. Точнее, вся бригада - в первую очередь включая ВАР. Три гола было забито - все три отменены. И если в одном офсайд был очевиден, то в другом - прижатая рука, в третьем - обычное единоборство. Но арбитр каждый раз гол отменял.

Вырвало победу «Динамо» лишь в компенсированное время: Тюкавина оставили одного на линии вратарской, он и пробил в пустой угол после серии кривых ударов и отскоков.

1:0 - и «Динамо» сокращает отрыв от «Спартака» и «Ростова». Но впереди - крайне трудный отрезок, где и «Зенит», и «Краснодар», и «Урал». От того, как команда проживет эти две недели, и будет зависеть очень многое.

источник: «Советский спорт»
«Динамо» чуть не подавилось «крылышками»
«Динамо» чуть не подавилось «крылышками»
«Динамо» с третьей попытки переиграло самарские «Крылья», но единственный гол забило лишь в компенсированное время. Как за этим матчем переживали в ложе VVIP, рассказывает главный редактор «Советского спорта».
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