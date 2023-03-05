Салах обошел по голам Фаулера! «Ливерпуль» за семь минут уничтожил «МЮ», а потом унизил

ЮБИЛЕИ ХЕНДЕРСОНА И ВАН ДЕЙКА

О том, что это самое принципиальное противостояние Англии, и так давным-давно все понятно, а вот «Манчестер Юнайтед» в нем фаворитом не был довольно давно. Пожалуй, с момента ухода сэра Алекса Фергюсона и уж точно с момента приезда в АПЛ Юргена Клоппа. Но сейчас «Ливерпуль» – команда, всего раз с декабря победившая в двух матчах подряд, а «Юнайтед» наряду с «Арсеналом» демонстрирует самый яркий футбол в лиге.

Тем не менее, для Клоппа этот матч был куда важнее, ведь «красные дьяволы» с третьего места вряд ли куда-то денутся, а вот мерсисайдцам жизненно необходимо зацепиться за четвертую лигочемпионскую строчку. К стартовому свистку они отставали от «Тоттенхэма» на шесть очков, но имели два матча в запасе.

Источник фото: IMAGO

В стартовых составах с учетом травмированных (а список у обоих клубов солидный, но уже привычный) ничего неожиданного не было, так что отметить можно только тот факт, что Джордан Хендерсон проводил за «Ливерпуль» 400-й матч, а Вирджил ван Дейк – 150-й в рамках АПЛ. Такие вот юбилеи. Плюс оставшийся в запасе Роберто Фирмино напомнил, почему не хочет по завершении сезона продлевать контракт. Раз уж даже совсем не блещущий Дарвин Нуньес занимает его позицию в центре нападения.

ГАКПО УЧИТ НУНЬЕСА ПОПАДАТЬ

Энергетика «Энфилда» ли тому причиной, лигочемпионская мотивация красных, принципиальность матча или все вместе, но психологически и эмоционально хозяева ничем не выдавали команду, проваливающую сезон. Здорово разгоняли атаки через середину поля, в излюбленной манере задействовали фланги, активно шли в единоборства и в дриблинг. В общем, делали все то, за что мы любим «Ливерпуль» в эпоху Клоппа.

К 25-й минуте мерсисайдцы вели по ударам 7-1, но постепенно стали выпускать нити игры из рук. Эрик тен Хаг явно был не против контратакующего стиля, и с середины тайма задумки тренера стали работать лучше. Отличный момент после подачи справа имел пробивший головой мимо дальнего угла Бруну Фернандеш, затем Маркус Рэшфорд почти убежал один на один с Давидом де Хеа, тогда как у красных наиболее запоминающимся получился рывок Нуньеса, на линии вратарской выскочившего на прострел Эндрю Робертсона. По традиции, уругваец запустил мяч над перекладиной.

Источник фото: Reuters

Примечательно, что левый фланг атаки «Ливерпуля» был намного продуктивнее правого, где Мохамеда Салаха грамотно поддушивал Люк Шоу. Слева через Эндрю Робертсона и Коди Гакпо получалось куда чаще и перспективнее. Эти двое и сообразили гол под занавес первого тайма. Защитник занял очень широкую и высокую позицию, получил пас от Алисона (!), сместился в центр и классно покатил вразрез на ход голландцу. Тот развернул в штрафной оппонента и технично закрутил мяч в дальний угол. Удивительно, но позицию на правом фланге обороны потерял не Диогу Далот, которому было положено там находиться, а опорник Фред. Португалец же где-то потерялся.

УБИЙСТВО «МЮ» ЗА СЕМЬ МИНУТ

Если у «Юнайтед» и был план по воскрешению, через минуту после возобновления игры «Ливерпуль» и пошедший дождь его смыли. Голевая атака получилась хаотичной. Сразу несколько игроков гостей сыграли неудачно – Шоу потерял мяч, Ваут Вегорст не успел зацепиться за него, Каземиро невовремя поскользнулся и так далее. Мерсисайдцы, напротив, каждый раз оказывались в нужном месте, и грамотно сыгравший на подборе Харви Эллиотт мягко навесил в голову Нуньесу.

Не успели гости прийти в себя, как Салах возглавил контратаку, отвозил на фланге Лисандро Мартинеса (тоже поскользнулся) и покатил в свободную зону Гакпо, а голландец с острого угла технично подрезал мяч над де Хеа. С точки зрения игрового времени три этих гола разделили семь минут. «Энфилд» чуть не захлебнулся в экстазе.

Источник фото: IMAGO

САЛАХ ДОГНАЛ ФАУЛЕРА

Что особенно важно для Клоппа в контексте состояния «Ливерпуля» в оставшейся части сезона, мерсисайдцы не просто контролировали игру до финального свистка, но и без преувеличения разрывали команду тен Хага. Что в позиционных атаках, что в контрвыпадах, что на стандартах. Просто у них получалось уже все, а у соперника – ничего. Робертсон и Ибраима Конате после розыгрыша углового простили гостей, а вот Салах после двойного рикошета от Скотта Мактоминея с линии штрафной ударом с лета под перекладину довел счет до унизительного.

Для болельщиков «Юнайтед» ужасно, что даже на этом избиение их команды на этом не завершилось. Когда Нуньес затылком классно подрезал мяч после подачи Джордана Хендерсона и счет стал 5:0, играть оставалось более 15 минут… Салах не простил и на 83-й минуте провел контрольный выстрел в голову. Этот гол стал для него 129-м за «Ливерпуль» в АПЛ. По этому показателю он обошел легенду красных Робби Фаулера, причем египтянину потребовалось 211 матчей, а сопернику – на 51 больше. Ну, а затем забил и вышедший на замену Роберто Фирмино – 7:0!

Источник фото: Reuters

Ну, а самое удивительное, что подобный результат (одна из команд забивает 4-5 мячей) встречается аж в четвертый раз в пяти последних играх между этими командами. Трижды «Ливерпуль» громил соперника: сегодня, 4:0 в апреле 2022-го на «Энфилде» и 5:0 в октябре 2021-го на «Олд Траффорд», а «МЮ» удавалось взять реванш в рамках летнего товарищеского матча в Таиланде (4:0).

АПЛ. 26 тур

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» - 7:0 (1:0)

Голы: Гакпо, 43 – 1:0. Нуньес, 47 – 2:0. Гакпо, 50 – 3:0. Салах, 66 – 4:0. Нуньес, 75 – 5:0. Салах, 83 – 6:0. Фирмино, 88 – 7:0.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо (Милнер, 79), Хендерсон (Байчетич, 78), Эллиотт (Джонс, 85), Салах, Нуньес (Жота, 78), Гакпо (Фирмино, 79).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Варан, Лис. Мартинес (Маласиа, 77), Шоу, Каземиро (Забитцер, 77), Фред (Мактоминей, 58), Антони, Б. Фернандеш, Рэшфорд (Эланга, 85), Вегорст (Гарначо, 58).

Предупреждения: Фабиньо, 41. Антони, 53. Лис. Мартинес, 61. Мактоминай, 64. Салах, 84.

Судья: Мэдли.