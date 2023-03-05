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Джорджевич принес Бердыеву победу в дебютном матче матерого тренера

Форвард из Черногории сделал дубль, забив через минуту после выхода на поле
Джорджевич принес Бердыеву победу в дебютном матче матерого тренера
05 марта 2023 21:42
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК «Сочи»

Соперникам, предпочитающим держать мяч внизу, мешало комбинировать поле стадиона «Фишт». На качество газона жаловались игроки сборной России на домашнем ЧМ-2018. Теперь создалось впечатление, будто поле вдоль и поперек пропахали кроты. В перерыве защитник хозяев Сергей Терехов признался, что газон весь в песке. И это в черноморском городе-курорте!

Армейцы под гнетом кадровых проблем вынуждены бросить в бой юниора Егора Носкова. Он заменил дисквалифицированного Ивана Облякова (две желтые карточки в дерби с «Динамо») и отвечал за левую бровку. В первом тайме у него мало что получалось. Однажды он запустил себе за спину быстрого Кирилла Заику. А в атаке не сумел точно прострелить в штрафную, запоров перспективную атаку.

Относительно тихое течение матча нарушил поход в «кино» рефери Владислава Безбородова. В штрафной площади армейцев Владислав Сарвели в сутолоке опередил защитника Виллиана Рошу, успел прямой ногой протолкнуть мяч вперед, получил по голени ногой бразильца и от боли рухнул на газон. После визита к монитору судья не изменил решение – спорный мяч.

Под занавес тайма интересные моменты стали рождаться один за другим. Сначала прижатая к телу рука Кристиана Нобоа встретилась с мячом после навеса Роши. Опасный штрафной вызвался бить Хесус Медина, но с точки, откуда Акинфееву блистательно забил в Краснодаре Эдуард Сперцян, парагваец отправил мяч в стенку.

Уже в добавленное время соперники обменялись острыми атаками. Хорхе Карраскаль, не отличающийся щепетильностью в обороне, организовал штрафной, который едва не стоил его команде гола. На мягкий вертикальный навес Нобоа откликнулся Терехов и коленом переправлял мяч в ворота – Акинфеев блеснул мгновенной реакцией.

Гости ответили двумя опасными ударами того же Карраскаля. Сначала колумбиец заставил вступить в игру Сослана Джанаева (вратарь парировал мяч) и тут же с передачи Федора Чалова пробил точно мимо ворот.

Вторую половину активнее начали армейцы. Ворвавшийся слева в штрафную дебютант Носков должен был сделать прострел или хотя бы попасть в ворота, но он бездарно пробил мимо по ходу движения.

На 67-й минуте гости было открыли счет – на отскоке от Джанаева преуспел Мойзес. Но в комнате VAR гол отменили из-за микроскопического офсайда. Так что радость армейцев резко сменилась разочарованием.

С горя центральные защитники из Бразилии Мойзес и Роша проморгали вышедшего на замену Луку Джорджевича. Артур Юсупов шведкой вырезал с правого фланга мяч за спину обороняющимся, и черногорец не пощадил Акинфеева.

А еще через восемь минут Джорджевич подкараулил рикошет от ноги Роши после прострела Никиты Бурмистрова и в упор расстрелял ворота. 2:0. Настоящий джокер Курбана Бердыева, проводившего у штурвала «Сочи» дебютный матч.

Подопечные Владимира Федотова, трижды обыгравшие южан до зимнего перерыва (дважды в Кубке России), оказались на щите.

СТАТИСТИКА

ФК «Сочи» - ЦСКА – 2:0 (0:0). 5 марта. Сочи. «Фишт».

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург). VAR: Левников (Санкт-Петербург).

Голы: 1:0 Джорджевич (72), 2:0 Джорджевич (78).

ЦСКА: Акинфеев-к; Гайич, Набабкин (Мухин, 81), Роша, Мойзес, Носков, Кучаев (Зделар, 71), Мендес, Медина (Ермаков, 81), Карраскаль (Заболотный, 81), Чалов.

«Сочи»: Джанаев-к; Мещанинов, Дркушич, Терехов, Макарчук, Заика (Маргасов, 88), Юсупов, Нобоа, Цалагов, Сарвели (Бурмистров, 66), Мелкадзе (Джорджевич, 71).

Предупреждения: Сарвели (10), Карраскаль (63), Мелкадзе (66), Носков (90+1).

источник: «Советский спорт»
Джорджевич принес Бердыеву победу в дебютном матче матерого тренера
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