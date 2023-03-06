Моуринью не зря жаждал выйти против «Юве». «Рома» выиграла благодаря выстрелу Манчини

СЕРИЯ СТАРЕЮЩИХ СЕРЕДНЯКОВ

Может показаться странным обращать внимание на матч команд, располагающихся на пятом и седьмом месте в таблице. Вместе с тем, стоит учитывать, что туринцы идут неподалеку от еврокубковой зоны при том, что с них в этом сезоне сняли аж 15 очков. В противном случае они бы сейчас делили второе место в «Интером».

Ну, а «Рома» интересна фигурой Жозе Моуринью, обвинившего в предыдущем туре арбитра из Турина в том, что он специально спровоцировал удаление тренера перед матчем со «старой синьорой». Особенный все-таки руководил командой в этом матче со скамейки запасных, но в этот раз был показательно спокоен, что бы ни произошло.

Источник фото: Keystone Press Agency

Радует, что обе команды на этой стадии сезона обходятся почти без потерь, так что и Моуринью, и Максимилиано Аллегри имели возможность выставить оптимальные составы. Печалит лишь, что они оба делают ставку на возрастных игроков. Показательно, что средний возраст основных составов составлял по 29,2 года. Для сравнения, вынесший сегодня на своем поле «Юнайтед» «Ливерпуль» аж на два года моложе, а например обыгравшая «Валенсию» «Барселона» – на три года. Это очень немало.

Еще сложно отогнать от себя мысль о том, что возрастной фактор был бы нормой, если бы его аккумулировали суперзвезды, от которых тренерам сложно отказаться в виду их опыта и высокого уровня мастерства (как не так давно Леонардо Бонуччи с Джорджо Кьеллини), но разве можно назвать незаменимыми 34-летних Неманью Матича и Хуана Куадрадо, 33-летний Крис Смоллинг, 32-летние Жоржиньо Вейналдум и Алекс Сандро? Заметные игроки, но не более.

ДИБАЛА ПРОТИВ «СТАРОЙ СИНЬОРЫ»

Что до выбора тренеров, то оба выставили очень осторожные составы в расстановках с тремя центральными защитниками и большим скоплением игроков в середине поля. С той только разницей, что атакующая конфигурация хозяев составляла треугольник Лоренцо Пеллегрини – Вейналдум – Пауло Дибала, а у гостей основной была связка Анхель ди Мария – Душан Влахович.

В силу осторожности тренеров и возрастного состава команд начали игру они очень вялой разведкой – примерно поровну владели мячом, но не сказать, что вели активную игру за плацдарм в середине поля. Скорее просто по моменту шли или вперед (мяч у нас), или назад (мяч у них). Скорости минимальные, единоборств тоже не много. В общем, наглядное подтверждение деградации серии А.

Источник фото: Keystone Press Agency

У хозяев активнее других был, естественно, Дибала, но и его туринцы в свою штрафную не пускали, поэтому ему приходилось бить издалека. Первая попытка была заблокирована, а вот второй выстрел – с угла штрафной в дальний верхний угол – выглядел перспективно. Как знать, если бы Войцех Щенсны не знал повадки бывшего партнера, может, у него было бы больше проблем.

МАНЧИНИ – СУПЕРГОЛ И УДАЛЕНИЕ КИНА

Гости в первом тайме имели лучший момент (Адриен Рабьо забежал за спины защитникам и головой переправлял мяч головой в ближний угол, но Руй Патрисиу отбил мяч в штангу), но он был единственным. Что, в общем, неудивительно, ведь на столь низких скоростях при отсутствии даже намека на прессинг на гол можно рассчитывать только благодаря стандарту или ситуативному эпизоду. Такой в начале второго тайма пришел к Джанлуке Манчини, идеально попавшему в дальний угол метров с 23.

«Юве» по инерции побежал отыгрываться, стал активнее на флангах, на некоторое время прижал соперника и едва не сравнял счет, но удар Куадрадо пришелся в штангу. Тот факт, что к 63-й минуте желтые получили три из четырех полузащитников, тоже весьма показателен. В эту зону Аллегри и пытался давить, освежая состав. С 59-й по 77-ю минуту появились Федерико Кьеза, Леандро Паредес и… сам Поль Погба, который в нынешнем сезоне провел только 22 минуты в предыдущем туре против «Торино».

Источник фото: Keystone Press Agency

Замены Аллегри позволили его команде прибавить. В концовке туринцы устроили мощный штурм ворот Руя Патрисиу, несколько раз вынудив португальца призвать на помощь всю свою реакцию и мастерство. Помимо вратаря одними из лучших у хозяев были защитник Роджер Ибаньес, мимо которого не могли пройти ни ди Мария, ни Влахович, ни Николо Фаджоли, и правый инсайд Лоренцо Пеллегрини, по мере возможности обострявший игру при минимуме брака.

В концовке Мойзе Кин насмешил тем, что спустя секунд 20-30 после выхода на замену не сдержался и врезал Манчини сзади по ногам. Увидел красную и, даже не споря и не глядя на Аллегри, с чувством выполненного долга ушел в раздевалку. С этого момента римляне окончательно убедились, что победу уже не упустят. Благодаря этим трем очкам они сравнялись с «Миланом» по очкам и теперь делят с ним четвертое-пятое место.

Серия А. 25 тур

«Рома» - «Ювентус» - 1:0 (0:0)

Гол: Манчини, 53.

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски (Карсдорп, 64), Кристанте, Матич, Спинаццолла, Пеллегрини (Белотти, 86), Вейналдум (Бове, 73), Дибала (Абрахам, 73).

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремер, Сандро (Бонуччи, 46), Куадрадо, Фаджоли (Кьеза, 59), Локателли (Паредес, 77), Рабьо, Костич (Погба, 77), ди Мария, Влахович.

Предупреждения: Локателли, 31. Матич, 33. Кристанте, 58. Спинаццола, 63. Костич, 75.

Удаление: Кин, 90.

Судья: Мареска.