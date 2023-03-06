Три вывода по итогам матча «Ливерпуль» - «МЮ». Счет - не самое главное

«Манчестер Юнайтед» с треском провалился на «Энфилде», проиграв «Ливерпулю» со счетом 0:7. Полнейший шок, который невозможно было предсказать. Какие выводы можно сделать из этого матча?

1. У «МЮ» еще не появился второй Уэйн Руни

В статье к этому матчу я особенно подметил, что «Манчестер Юнайтед» в последний раз выигрывал в гостях у «Ливерпуля» аж в 2016 году. Тогда автором единственного гола стал Уэйн Руни, и я задавался вопросом, не появился ли у «дьяволов» новый герой, способный повторить судьбу великого английского форварда.

Все указывало на то, что им должен стать Маркус Рэшфорд, отличающийся чуть ли не в каждом матче, но как показал матч, он еще не стал иконой для команды. За 84 минуты форвард коснулся мяча всего 26 раз, отдал 14 передач (не все точные), да и в целом выглядел блеклой тенью самого себя.

Пока что, Рэшфорд просто хороший нападающий, но не более.

2. Победа «Ливерпуля» ничего не значит

«Ливерпуль» набрал хороший ход (4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах), но это совершенно ничего не значит. Более того, даже победа 7:0 ровным счетом ничего не означает.

Еще в августе была похожая ситуация, когда после ряда неудач, «Ливерпуль» победил дома «Борнмут» со счетом 9:0. Да, статус соперника совсем другой, но самое главное, что эта победа ничего не поменяла, а «красные» вновь стали проваливаться от матча к матчу.

Безусловно, значимость победы над манкунианцами отрицать глупо, но «Ливерпуль» заработал всего три очка, и я почти уверен, что команда Юргена Клоппа еще несколько оступится в АПЛ, в том числе против соперников из низа таблицы.

Мерсисайдцы стали реальными и, пожалуй, самыми верными претендентами на четвертое место («Тоттенхэм» всего в трех очках при матче в запасе), но гарантированно утверждать о месте в Лиге чемпионов на следующий сезон точно еще рано.

Особенно пугает календарь в начале апреля. Клоппу придется показать максимум против «Сити», «Челси» и «Арсенала», с которыми «Ливерпуль» сыграет в течении девяти дней.

3. «МЮ» прощается с мечтами

До этого ужасающего матча в воздухе витала призрачная надежда на то, что «Манчестер Юнайтед» таки станет третьим претендентом в чемпионской гонке, но все мечты фанатов рухнули за 90 минут.

«МЮ» отстал от «Манчестер Сити» на девять очков (еще игра в запасе) и на 14 от лидирующего «Арсенала», которые невозможно будет наверстать. У «МЮ» была хорошая победная серия, но ее положительные результаты нивелировали хозяева «Энфилда». Уж слишком скомканный был старт сезона, чтобы команда могла рассчитывать на что-то большее, чем третье место. Как бы не хотелось, но в Англии борьбу за трофей ведут только два клуба, и в этот узкий список не входит коллектив Эрика тен Хага.



Но в этом есть и другая сторона медали. Теперь «МЮ» может играть в своем ритме, не отдавая все силы в АПЛ, а вместо этого может сконцентрироваться на Лиге Европы и кубке Англии.