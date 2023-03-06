Чума Fan ID, убийство «Спартака», возвращение Дзюбы и Бердыева. Впечатления от 18-го тура РПЛ

FAN ID ХУЖЕ НАШЕСТВИЯ МОНГОЛОВ

Этот тур станет самым черным в истории российского футбола, ведь правила о Fan ID распространились на всю премьер-лигу и завершили ритуальное убийство нашего чемпионата. 10,3 тысячи зрителей в Воронеже, 7 965 – в Краснодаре, 4 943 – на «ВТБ Арене», 4 907 – в Ростове, 4 419 в Сочи, 4 281 – на «Открытие Арене», 4 100 – в Грозном. Итого 41 тысяча зрителей на семи (!) матчах тура. Их всех можно было в полном составе бы усадить на 45-тысячном стадионе «Спартака».

Вот та действительность, к которой привело введение «паспорта болельщика». О которой предупреждали вообще все – от простых фанатов и журналистов до экспертов, ветеранов и футбольных чиновников. Словом, все. Чуть более года назад «Советский спорт» вышел с пустой обложкой и подписью: «Такими же пустыми, как эта обложка, скоро будут трибуны, если появится «ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА». Мы кричали во всю глотку, но ответственные лица нас так и не услышали. Увы.

В итоге сравнительно футбольная атмосфера была лишь в Петербурге, где по официальным данным собралось 19,7 тысячи зрителей. Однако на практике было очевидно, что это именно зрители, а не болельщики. Согнанные и собранные за деньги и другие плюшки бесправные студенты, которых хаотично рассадили, чтобы создать видимость аншлага. Но все равно получилось не правдоподобно. И так теперь будет всегда. Понесет ли кто-нибудь за издевательство над российским футболом?

Источник фото: Алена Яшина / ФК «Зенит»

УБИЙСТВО «СПАРТАКА» ИЛИ САМОУБИЙСТВО МЕШКОВА?

Не успел чемпионат возобновиться, как наши доблестные судьи по уши вляпались в грандиозный скандал. Арбитр матча «Спартак» - «Урал» Виталий Мешков отметил 200-й матч в РПЛ катастрофической ошибкой. В эпоху ВАР он поторопился дать свисток за фол, которого не было, и уже никак не мог засчитать чистейший гол красно-белых в самой концовке при счете 2:2. Так арбитр из-за грубой методической ошибки (обязательно надо было дать доиграть эпизод) лишил нас даже намека на чемпионскую интригу.

А самое ужасное в этой ситуации, что Мешков… возглавляет отдел подготовки судей Академии РФС. Только вдумайтесь: именно он обучает молодых арбитров.

Источник фото: ФК «Спартак»

Что до красно-белых, то заговор в действиях арбитра им искать не стоит. История печальная, но лично для них в ней есть элемент бумеранга. В октябре 2020-го Владислав Безбородов точно так же поторопился в Краснодаре при угловом у ворот москвичей и свистнул по факту единоборства Александра Мартыновича. Гол Кайо он уже не имел права засчитывать ни при каких обстоятельствах…

ДЗЮБА ВЕРНУЛСЯ, КАРПИН НЕ УВЕРНУЛСЯ

Ненавидеть Дзюбу очень просто, а любить – почти невозможно. Но иногда создается впечатление, что он сознательно подливает бензина в машину хейта для того, чтобы самому ехать быстрее. Когда лев сыт, он ленив и ко всему безразличен.

Стоило же Артему дать очередное нахальное (он считает его искренним) интервью, в котором он принц на белом коне по меньшей мере Криштиану Роналду российского футбола, как поднялась очередная волна негодования. Она смыла бы кого угодно, а Дзюбу только мотивировала – в Ростове-на-Дону от отгрузил трешку своему «любимому» тренеру Валерию Карпину, который наотрез отказывается брать форварда в сборную России, и тем самым принес «Локомотиву» первую за пять туров победу. Чтобы выбраться из зоны переходных матчей, надо продолжать в том же духе.

Источник фото: ФК «Локомотив»

МАСТЕР-КЛАСС ОТ БЕРДЫЕВА

Прошлым летом Курбан Бекиевич прервал молчание и выдал большое интервью, в котором признался, что в РПЛ смотрит только «серебряный» «Сочи», где получает удовольствие от игры тройки центральных полузащитников Артур Юсупов – Ибрагим Цаллагов – Кристиан Нобоа, но считает, что Владимир Федотов – тренер, которого сделали игроки. И вот спустя чуть более полугода он во главе «Сочи» принимал Федотова в качестве тренера ЦСКА. И преподал ему тренерский мастер-класс.

В более или менее равной игре гости до поры были даже чуть острее, а затем наступили определяющие девять минут. На 69-й Мойзес забил из офсайда – гол отменили, спустя полторы минуты Бердыев выпустил на замену Луку Джорджевича, и тот сходу реализовал роскошный пас Юсупова, а еще через семь минут поймал в штрафной отскок от Виллиана Роши и воткнул мяч в сетку.

Ни структурно, ни кадрово «Сочи» при Бердыеве пока не поменялся, но велика вероятность, что за счет колоссального опыта тренер сможет выжимать из команды больше, чем его предшественники. Это ведь вообще его конек.

Источник фото: ФК «Сочи»

СБОРНАЯ РОССИИ ОТ МАЛКОМА НЕ УЙДЕТ?

Для чемпионата России этот футболист, конечно, находка. У него есть все возможности войти в когорту лучших легионеров в истории РПЛ, а то и возглавить ее. Похоже, Малком нашел в Петербурге свое место в футбольном мире и больше никуда не стремится. Оно и понятно. На берегах Невы у него есть возможность сочетать два ключевых элемента – очень много зарабатывать и получать удовольствие от футбола приемлемо высокого уровня. Он звезда, у него все получается, его обожают болельщики, вокруг много соотечественников, с которыми ему комфортно, уровень партнеров и соперников позволяет не напрягаться чересчур. Что еще нужно для счастья?

Голы. И он их забивает. Причем в матче с «Пари НН» Малком оформил максимально нетипичный для себя дубль: первый мяч забил идеальным ударом со штрафного, а второй – головой из центра штрафной. Когда бразилец кайфует, у него получается даже то, к чему он не столь предрасположен. Так что этот парень здесь надолго, а паспорт с двуглавым орлом будет ему только в помощь, особенно когда сборную России допустят до хотя бы каких-то официальных соревнований.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

6 ОТМЕНЕННЫХ ГОЛОВ ЗА ТУР

Дико неудобно получилось только с голом Александра Соболева, все остальные мячи отменены по делу. В том числе и забитые с использованием рук – Бенхамином Гарре в игре с «Динамо» и Мозесом Кобнаном в матче с «Торпедо» (гол отобрали у Джона Кордобы). В обоих случаях касание мяча рукой было более или менее случайным, но современные трактовки не оставляют темы для дискуссии: если в финальной стадии результативной атаки атакующий коснулся мяча рукой, гол отменяется в любом случае.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Оба эти гола могли повлиять на итоговый результат. Даже просто прибавив их к счету, можно констатировать, что у «Крылья» бы не проиграли в Москве, а «быки» забрали у «Торпедо» все три очка, а не одно.

А еще удивительно, что половина отмененных голов пришлась на матч «Динамо» - «Крылья Советов».

САМАРА ДОСТОЙНА БОЛЬШЕГО

Главная исключительно футбольная несправедливость тура. Самарцы играли против бело-голубых третий матч подряд, прошли их в Кубке России и на сей раз смотрелись просто лучше – были быстрее, точнее, мотивированнее, больше шли вперед и выглядели цельной командой, тогда как хозяева допускали очень много брака. Но на последней минуте Константин Тюкавин удачно подставил ногу напротив пустых ворот и оформил для «Динамо» идеальный тур, в котором сами они выиграли, а основные конкуренты («Ростов», ЦСКА и «Спартак») набрали одно очко на троих.