ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Крупнейшее поражение «МЮ» в АПЛ, рекордные голы Мбаппе и Салаха и 1000 результативных действий Месси

Главные цифры уик-энда.
Крупнейшее поражение «МЮ» в АПЛ, рекордные голы Мбаппе и Салаха и 1000 результативных действий Месси
06 марта 2023 15:54
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

0:7 от «Ливерпуля» – крупнейшее поражение в карьере главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. На его счету 481 матч.

0:7 от «Ливерпуля» – повторение крупнейшего поражения «МЮ» в чемпионате Англии. С тем же счетом команда ранее проигрывала «Блэкберну» (1926), «Астон Вилле» (1930) и «Вулверхэмптону» (1931). А вот в премьер-лиге красные дьяволы так крупно никогда не уступали.

Источник фото: IMAGO

1-й гол забило «Торпедо» под руководством Андрея Талалаева в РПЛ. На это автозаводцам потребовалось шесть туров.

1-й раз в сезоне вышел на поле Рифат Жемалетдинов. Полузащитник «Локо» с лета восстанавливался после травмы ахилла.

3 гола записал на свой счет нападающий Артем Дзюба в первом матче за «Локомотив» в РПЛ. Он всего лишь третий футболист, кто стартовал в новой команде с хет-трика после Андреса Дрейера («Рубин»-2021) и Юры Мовсисяна («Спартак»-2013).

Источник фото: ФК «Локомотив»

6 матчей подряд забивает Мохамед Салах в ворота «МЮ», став первым таковым игроком мерсисайдцев.

6 матчей не мог выиграть «Челси», пока Грэм Поттер не решил обойтись без Михаила Мудрика, который против «Лидса» не вышел даже на замену. Итог – первая победа на этой дистанции (1:0).

7:0 – крупнейшая победа «Ливерпуля» над «МЮ». Предыдущий рекорд (7:1) был установлен в 1895 году.

8 туров подряд «Урал» забивает в РПЛ не менее двух мячей. Подобные серии в истории премьер-лиги были только у «Спартака» (2001) и «Зенита» (2012 и 2013).

8 побед подряд в серии А было на счету «Наполи» перед матчем с «Лацио» (0:1).

Источник фото: ФК «Наполи»

8 побед подряд в бундеслиге у «Боруссии» Дортмунд. В последний раз «шмелям» удавалась такая серия в сезоне-2011/12, когда они с Юргеном Клоппом выиграли чемпионат Германии.

Уже на 10-й секунде матча с «Арсеналом» полузащитник «Борнмута» Филип Биллинг открыл счет. Это второй по скорости гол в АПЛ после точного удара Шейна Лонга на восьмой секунде в апреле 2019 года.

11 матчей из 18 в РПЛ «Факел» завершил вничью.

11 лет (с 2012 года) «Арсеналу» не удавалось одержать победу по ходу матча, в котором он проигрывал 0:2. В матче с «Борнмутом» (3:2) ему это наконец удалось.

18 туров не проигрывает «Реймс» (8 побед и 10 ничьих). Это длиннейшая серия в топ-5 европейских лиг. При этом в чемпионате Франции команда идет лишь на восьмом месте.

31 секунда разделила выход на поле нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина и его удаление.

Источник фото: IMAGO

37 лет не случалось такого, чтобы в стартовом составе «Арсенала» не выходил на поле футболист, игравший еще при Арсене Венгере. В последний это случилось 22 января 1986 года.

39 лет и 282 дня было нападающему «Торпедо» Игорю Лебеденко в день матча с «Краснодаром», в котором он сравнял счет. Теперь он – автор самого возрастного гола в РПЛ. Предыдущим рекордсменом был Сергей Наталушко (39 лет и 247 дней).

100 сухих матчей провел за «Манчестер Сити» вратарь Эдерсон. Ему для этого потребовалось 208 матчей. В АПЛ только Петр Чех («Челси», 180 матчей) и Пепе Рейна («Ливерпуль», 198) добирались до этой отметки быстрее.

129 голов за «Ливерпуль» забил Салах, сменив на вершине рейтинга лучших бомбардиров красных Робби Фаулера.

Источник фото: Reuters

150 голов за «Атлетико» у Антуана Гризманна. В списке лучших бомбардиров клуба его обходит только Луис Арагонес (154).

151 гол на счету Дзюбы в РПЛ. Он первый футболист, преодолевший отметку в полторы сотни мячей.

159 голов за «Боруссию» Дортмунд на счету Марко Ройса. Он повторил рекорд Михаэля Цорка.

201 гол в 247 матчах за «ПСЖ» забил нападающий Килиан Мбаппе, обойдя Эдинсона Кавани и став лучшим бомбардиром в истории парижан.

Источник фото: Keystone Press Agency

322 дня не забивал в РПЛ Дзюба. В предыдущий раз это было в матче с «Уралом» 16 апреля 2022 года.

470 дней прошло между двумя последними хет-триками Дзюбы в РПЛ. В предыдущий раз это было в матче с «Пари НН» 19 ноября 2021 года.

1000 результативных действий в рамках клубной карьеры сделал Лионель Месси – 701 гол и 299 передач в 841 матче за «Барселону» и «ПСЖ».

источник: «Советский спорт»
Крупнейшее поражение «МЮ» в АПЛ, рекордные голы Мбаппе и Салаха и 1000 результативных действий Месси
Крупнейшее поражение «МЮ» в АПЛ, рекордные голы Мбаппе и Салаха и 1000 результативных действий Месси
Главные цифры уик-энда.
06.03.2023 15:54
Футбол
автор: Артем Зибрак
Чума Fan ID, убийство «Спартака», возвращение Дзюбы и Бердыева. Впечатления от 18-го тура РПЛ
Чума Fan ID, убийство «Спартака», возвращение Дзюбы и Бердыева. Впечатления от 18-го тура РПЛ
Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак делится впечатлениями прошедших выходных.
06.03.2023 13:26
Футбол
автор: Артем Зибрак
Три вывода по итогам матча «Ливерпуль» - «МЮ». Счет - не самое главное
Три вывода по итогам матча «Ливерпуль» - «МЮ». Счет - не самое главное
Теперь у команд другие задачи.
06.03.2023 12:25
Футбол
автор: Никита Шмытов
Моуринью не зря жаждал выйти против «Юве». «Рома» выиграла благодаря выстрелу Манчини
Моуринью не зря жаждал выйти против «Юве». «Рома» выиграла благодаря выстрелу Манчини
В матче равных команд все решили великолепный дальний удар Манчини и несколько сейвов Патрисиу.
06.03.2023 00:54
Футбол
автор: Артем Зибрак
Джорджевич принес Бердыеву победу в дебютном матче матерого тренера
Джорджевич принес Бердыеву победу в дебютном матче матерого тренера
Форвард из Черногории сделал дубль, забив через минуту после выхода на поле
05.03.2023 21:42
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Салах обошел по голам Фаулера! «Ливерпуль» за семь минут уничтожил «МЮ», а потом унизил
Салах обошел по голам Фаулера! «Ливерпуль» за семь минут уничтожил «МЮ», а потом унизил
Идеальный матч команды Клоппа на «Энфилде». 7:0 – крупнейшая победа над «Манчестер Юнайтед» в истории! «Ливерпуль» преодолел кризис и вернулся в борьбу за место в Лиге чемпионов.
05.03.2023 21:25
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Динамо» чуть не подавилось «крылышками»
«Динамо» чуть не подавилось «крылышками»
«Динамо» с третьей попытки переиграло самарские «Крылья», но единственный гол забило лишь в компенсированное время. Как за этим матчем переживали в ложе VVIP, рассказывает главный редактор «Советского спорта».
05.03.2023 18:04
Футбол
автор: Николай Яременко
Возрождение «Ливерпуля»? «МЮ» едет в гости на «Энфилд», на котором не выигрывал с 2016 года 
Возрождение «Ливерпуля»? «МЮ» едет в гости на «Энфилд», на котором не выигрывал с 2016 года 
Превью матча Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня в 19:30 мск.
05.03.2023 13:31
Футбол
автор: Никита Шмытов
Есть вещи поважнее футбола
Есть вещи поважнее футбола
Пустые трибуны и довольный Дзюба – таким вышел рестарт РПЛ.
05.03.2023 10:20
Футбол
автор: Шулика Кирилл
Как сложились карьеры игроков «МЮ», которые в последний раз выигрывали у «Ливерпуля» на «Энфилде»?
Как сложились карьеры игроков «МЮ», которые в последний раз выигрывали у «Ливерпуля» на «Энфилде»?
Тогда ещё играл Уэйн Руни.
05.03.2023 08:26
Футбол
автор: Никита Шмытов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика