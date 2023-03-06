Крупнейшее поражение «МЮ» в АПЛ, рекордные голы Мбаппе и Салаха и 1000 результативных действий Месси

0:7 от «Ливерпуля» – крупнейшее поражение в карьере главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. На его счету 481 матч.

0:7 от «Ливерпуля» – повторение крупнейшего поражения «МЮ» в чемпионате Англии. С тем же счетом команда ранее проигрывала «Блэкберну» (1926), «Астон Вилле» (1930) и «Вулверхэмптону» (1931). А вот в премьер-лиге красные дьяволы так крупно никогда не уступали.

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1-й гол забило «Торпедо» под руководством Андрея Талалаева в РПЛ. На это автозаводцам потребовалось шесть туров.

1-й раз в сезоне вышел на поле Рифат Жемалетдинов. Полузащитник «Локо» с лета восстанавливался после травмы ахилла.

3 гола записал на свой счет нападающий Артем Дзюба в первом матче за «Локомотив» в РПЛ. Он всего лишь третий футболист, кто стартовал в новой команде с хет-трика после Андреса Дрейера («Рубин»-2021) и Юры Мовсисяна («Спартак»-2013).

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6 матчей подряд забивает Мохамед Салах в ворота «МЮ», став первым таковым игроком мерсисайдцев.

6 матчей не мог выиграть «Челси», пока Грэм Поттер не решил обойтись без Михаила Мудрика, который против «Лидса» не вышел даже на замену. Итог – первая победа на этой дистанции (1:0).

7:0 – крупнейшая победа «Ливерпуля» над «МЮ». Предыдущий рекорд (7:1) был установлен в 1895 году.

8 туров подряд «Урал» забивает в РПЛ не менее двух мячей. Подобные серии в истории премьер-лиги были только у «Спартака» (2001) и «Зенита» (2012 и 2013).

8 побед подряд в серии А было на счету «Наполи» перед матчем с «Лацио» (0:1).

Источник фото: ФК «Наполи»

8 побед подряд в бундеслиге у «Боруссии» Дортмунд. В последний раз «шмелям» удавалась такая серия в сезоне-2011/12, когда они с Юргеном Клоппом выиграли чемпионат Германии.

Уже на 10-й секунде матча с «Арсеналом» полузащитник «Борнмута» Филип Биллинг открыл счет. Это второй по скорости гол в АПЛ после точного удара Шейна Лонга на восьмой секунде в апреле 2019 года.

11 матчей из 18 в РПЛ «Факел» завершил вничью.

11 лет (с 2012 года) «Арсеналу» не удавалось одержать победу по ходу матча, в котором он проигрывал 0:2. В матче с «Борнмутом» (3:2) ему это наконец удалось.

18 туров не проигрывает «Реймс» (8 побед и 10 ничьих). Это длиннейшая серия в топ-5 европейских лиг. При этом в чемпионате Франции команда идет лишь на восьмом месте.

31 секунда разделила выход на поле нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина и его удаление.

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37 лет не случалось такого, чтобы в стартовом составе «Арсенала» не выходил на поле футболист, игравший еще при Арсене Венгере. В последний это случилось 22 января 1986 года.

39 лет и 282 дня было нападающему «Торпедо» Игорю Лебеденко в день матча с «Краснодаром», в котором он сравнял счет. Теперь он – автор самого возрастного гола в РПЛ. Предыдущим рекордсменом был Сергей Наталушко (39 лет и 247 дней).

100 сухих матчей провел за «Манчестер Сити» вратарь Эдерсон. Ему для этого потребовалось 208 матчей. В АПЛ только Петр Чех («Челси», 180 матчей) и Пепе Рейна («Ливерпуль», 198) добирались до этой отметки быстрее.

129 голов за «Ливерпуль» забил Салах, сменив на вершине рейтинга лучших бомбардиров красных Робби Фаулера.

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150 голов за «Атлетико» у Антуана Гризманна. В списке лучших бомбардиров клуба его обходит только Луис Арагонес (154).

151 гол на счету Дзюбы в РПЛ. Он первый футболист, преодолевший отметку в полторы сотни мячей.

159 голов за «Боруссию» Дортмунд на счету Марко Ройса. Он повторил рекорд Михаэля Цорка.

201 гол в 247 матчах за «ПСЖ» забил нападающий Килиан Мбаппе, обойдя Эдинсона Кавани и став лучшим бомбардиром в истории парижан.

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322 дня не забивал в РПЛ Дзюба. В предыдущий раз это было в матче с «Уралом» 16 апреля 2022 года.

470 дней прошло между двумя последними хет-триками Дзюбы в РПЛ. В предыдущий раз это было в матче с «Пари НН» 19 ноября 2021 года.

1000 результативных действий в рамках клубной карьеры сделал Лионель Месси – 701 гол и 299 передач в 841 матче за «Барселону» и «ПСЖ».