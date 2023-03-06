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«Сатурн» и его новый спутник

Роман Широков, трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России, Кубка УЕФА, Суперкубка Европы и бывший капитан сборной, стал новым генеральным директором раменского «Сатурна».
«Сатурн» и его новый спутник
06 марта 2023 16:48
автор: Анастасия Лукачи

Роман Широков вышел на новый виток в своей управленческой карьере. Завязав с большим футболом в 2016 году в возрасте 35 лет, воспитанник ЦСКА и игрок «Рубина», «Зенита» и «Спартака», успел побывать председателем Общероссийского профсоюза футболистов, поработать спортивным директором подмосковных «Химок» и московского «Динамо», а также советником Романа Терюшкова.

Слухи о том, что Широков может войти в структуру раменских «инопланетян», появились еще в начале марта. Если точнее: 5-го числа, отвечая на вопрос журналистов о том, имеют ли под собой основания разговоры о новом назначении экс-футболиста, Роман в свойственной ему манере заявил, что все это не более, чем домыслы СМИ. А уже 6 марта на официальном сайте подмосковного клуба вышло интервью с новым генеральным директором «Сатурна» Широковым.

Контракт с Романом заключен на пять лет. Для Широкова «Сатурн», можно сказать, клуб кармический. Именно в Раменском, в 2005 году, полузащитник перезапустил свою карьеру и начал путь наверх. Именно здесь, не без особой веры в игрока главного на тот момент тренера команды Александра Тарханова, Широков забил свой первый гол в РПЛ в матче с «Аланией» (1:3).

Теперь же, опираясь на свежее интервью Романа, 41-летний специалист планирует перезапустить судьбу самого клуба, который после 12-ти сезонов в премьер-лиге был вынужден в 2011 году отказаться от больших амбиций, объявив о своем банкротстве. С тех пор «Сатурн», имея в своем распоряжении прекрасную инфраструктуру, был вынужден скитаться во втором и любительском дивизионах. На данный момент, «черно-синие» выступают во Второй лиге и начнут второй этап сезона-2022/23 с девятого места в турнирной таблице подгруппы 3-А:

- Одна из главных задач – воссоздать систему с нынешним училищем олимпийского резерва. Думаю, в самое ближайшее время мы подпишем договор с училищем, и в перспективе оно, возможно, войдет в единую структуру. Плюс, одна из главных задач – комплектование за счет местных ребят, - так обозначил Широков свои основные цели на новом посту. - Команда именно в этом сезоне не решает глобальных задач. Но есть задача подняться в таблице как можно выше, - добавил экс-футболист.

Будем надеяться, что Широкову действительно удастся помочь клубу-легенде реанимировать себя, а самому Роману, наконец, избавиться от реноме «главного скандалиста с судьями с применением элементов ММА».

источник: «Советский спорт»
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