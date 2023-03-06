Вот бы выброшенные на Fan ID деньги потратили на развитие детско-юношеского футбола!

THE BEST ОТ ФИФА – НЕ КОНКУРЕНТ ДРУГИМ ПОДОБНЫМ НАГРАДАМ

Последние зимние дни и начало весны порадовали поклонников футбола продолжением не только захватывающих поединков европейских турниров, но и началом решающей стадии розыгрыша Кубка России и чемпионата страны. В эту конструкцию очень органично вписалось такое относительно недавнее мероприятие, как торжественная церемония награждения лучших в области футбола по версии ФИФА под названием The Best. Прошло это красочное и хорошо организованное собрание футбольных знаменитостей по результатам сезона 2022 года в Париже в присутствии не только самих игроков, тренеров, менеджеров, но и их родных и близких.

Думаю, что эта премия стала не конкурентом, а разумным продолжением подобных празднично-торжественных церемоний, включая «Золотой мяч». Награжденных и самих наград было много, начиная с личных для лучшего в мире игрока, вратаря или тренера как мужских, так и женских команд, до коллективных – сразу 11 призов игрокам символических сборных года.

Как и предвиделось, большинство наград у мужчин получили чемпионы мира аргентинцы. В этом списке не только лучший футболист современности Лео Месси, но и его тезка тренер сборной Лионель Скалони, вратарь Эмилиано Мартинес и даже шумные аргентинские болельщики, чей колоритный пожилой представитель с большим барабаном порадовал всех собравшихся своим появлением и речью.

Источник фото: IMAGO

Начало церемонии было посвящено памяти недавно ушедших от нас футболистов с показом большого видеосюжета о Пеле. Закончилась эта впечатляющая процедура вручением приза ФИФА вдове короля футбола и ее кратким словом благодарности. Приятным событием стоит считать вручение награды имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол сезона, а также трофея Fair play. В этот раз первый из названных призов получил польский игрок Марчин Олекси из футбольной команды ампутантов «Варта» за мяч, артистично забитый в ворота его соперников. Другая награда была вручена грузинскому футболисту «Кремонезе» Луке Лочошвили за оперативно оказанную им первую медицинскую помощь травмированному игроку на футбольном поле.

К сожалению, на церемонии по разным причинам не было ряда известных футболистов, в том числе Карима Бензема, Криштиану Роналду, Тибо Куртуа, Луки Модрича, Кевина де Брейне, Эрлинга Холанда и ряда других. Наблюдая за этим мероприятием по телевизору, я сожалел, что не увидел среди гостей лучшего бомбардира чемпионатов мира француза Жюста Фонтена, с которым познакомился несколько лет назад. Его рекорд – 13 голов за один турнир – установленный на ЧМ-1958 в Швеции, никем не побит до сих пор. А вскоре, 1 марта, пришла печальная весть о том, что этот легендарный футболист ушел из жизни в возрасте 89 лет. Вечная память ему и игрокам, покинувшим этот мир несколько ранее!

ТОП-МАТЧИ ПОДТВЕРЖДАЮТ ТРЕНД НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Говоря о чисто футбольных моментах, с приходом весны стоит отметить интригующе начавшуюся заключительную часть клубных турниров УЕФА, а также накал игр в Кубке России. Прежде всего хочется остановиться на таких матчах как «Ливерпуль» - «Реал», «ПСЖ» - «Бавария», «Айнтрахт» - «Наполи» в еврокубках и «Спартак» - «Локомотив», ЦСКА – «Краснодар» и «Динамо» - «Крылья Советов» из игр в российском Кубке. Перечисленные, да и большинство недавних поединков возобновившегося чемпионата России, в которых забито 24 мяча, подтверждают вывод, что острый и атакующий характер ведения игры преобладает в тактических построениях почти всех команд.

Источник фото: ФК «Локомотив»

У ПЕРЕХОДА В АЗИЮ БОЛЬШЕ МИНУСОВ, ЧЕМ ПЛЮСОВ

События последнего месяца показали, что процесс с намерением возможного перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) резко затормозился. Это произошло, несмотря даже на пример, показанный российской федерацией шахмат, оформившей переход из Европы в Азию. На замедление данного процесса указывают ход нынешних действий руководства РФС, отсутствие этой тематики в материалах российских СМИ, а также рекомендации попечительского совета РФС отложить решение задачи на год для детального изучения всех последствий такого шага.

Одновременно надо подчеркнуть, что футбол и шахматы совершенно разные виды спорта, и никакие аналогии между ними проводить не стоит. Вместе с тем, наши футбольные коллективы начали на практике проверять сильные и слабые стороны азиатских клубных и сборных команд. Такой деятельностью первой занялась наша национальная команда, которая в конце прошлого года выезжала в Среднюю Азию, где трижды сыграла с соперниками из стран ближнего зарубежья. Результаты этих турне были для нас не слишком оптимистичны.

В этом году эксперимент решили продолжить, так как найти сильных соперников в Европе по-прежнему непросто. По такому пути пошел наш чемпион «Зенит», посетивший Исфахан. Этот иранский город является побратимом Санкт-Петербурга. Он очень красив, богат памятниками персидской архитектуры и культуры, пользуется популярностью у туристов и именуется исторической или второй столицей Ирана. В общем, во многих смыслах эти города очень близки и похожи. Я знаком с футболом в Иране не понаслышке, так как долгие годы работал в этой стране, имел прочные контакты с иранской федерацией футбола и организовал не один визит советских и российских команд в эту страну.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Любителям футбола должен сказать, что ранее наши футболисты довольно часто посещали Иран, где их радушно встречали, а отечественные тренеры работали с местными командами. Так, одним из тренеров иранских клубов был наш знаменитый футболист, капитан сборной СССР и московского «Спартака» легендарный Игорь Нетто. В том же Исфахане работал с командой и был очень популярен заслуженный тренер СССР по футболу Евгений Лядин. Он был одним из ярких игроков «Локомотива» послевоенного времени и тренеров советских сборных, воспитавший большую плеяду наших выдающихся футболистов-чемпионов Европы среди юношеских и молодежных команд.

Привозили в Иран свои команды такие известные тренеры, как Владимир Радионов, Борис Игнатьев, Леонид Пахомов, Юрий Семин, Владимир Эштреков и другие. В составе этих сборных и клубов также были яркие личности: Виктор Онопко, Александр Мостовой, Дмитрий Аленичев, Сергей Юран, Сергей Овчинников, Сергей Кирьяков, Мухсин Мухамадиев, Юрий Батуренко и многие другие.

Кстати, Иран – сильная спортивная держава, и немало советских тренеров по другим дисциплинам помогали развитию спорта в этой стране. Интересно, что в свое время известный отечественный игрок и тренер по волейболу Иван Бугаенков тренировал команду отца популярного в России иранского форварда Сардара Азмуна. Сейчас же соперником «Зенита» в середине февраля был лидер нынешнего первенства и неоднократный чемпион Ирана «Сепахан».

Матч стал праздником для иранских болельщиков, практически полностью заполнивших стадион, вмещающий почти 50 тысяч зрителей. Эта игра прошла с преимуществом хозяев поля. Они уверенно победили со счетом 2:0 и доказали, что в Азии существуют сильные футбольные клубы, с которыми не так просто совладать. Добавим к такому результату длительные перелеты, жаркую погоду, восточную кухню, неважное качество футбольных полей, активную поддержку болельщиков, частую необъективность или низкую квалификацию арбитров, а также значительно меньшие, чем в УЕФА, размеры призовых фондов.

К тому же УЕФА, как и ФИФА, по-прежнему продолжают финансово поддерживать РФС и российские программы развития футбола. При ином положении дел помощь от УЕФА (а это довольно значительные суммы) поступать перестанет. В итоге мы получим почти полный пакет отрицательных факторов при рассмотрении вероятного ухода из УЕФА в АФК. Можно возразить, что в некоторых азиатских странах типа ОАЭ или Катара есть отличные гостиницы, хорошие стадионы, качественные поля и т.д., но это большей частью исключения из правил и, подводя общий знаменатель, надо надолго задуматься прежде, чем принимать решение о переходе.

МАТЧИ С ИРАНОМ И ИРАКОМ – НЕ ЛЕГКАЯ ПРОГУЛКА

На последние дни марта намечены две товарищеских игры для сборной России. Соперниками станут сборные Ирана и Ирака, две соседние страны с Ближнего Востока, где близки религиозные и культурные традиции, а также письменность, но совершенно разные языки – персидский и арабский, а также историческое наследие.

Первый матч пройдет в столице Ирана Тегеране 23 марта. Думаю, игра состоится на крупнейшем стадионе страны «Асади» («Свобода»), вмещающем порядка 90 тысяч зрителей. Второй матч должен пройти в Сочи, где 27 марта наша сборная будет принимать команду Ирака. Можно предположить, что эти игры не будут легкой прогулкой для сборной России. Во-первых, состав команды вновь будет частично молодежным и экспериментальным, игроки вместе не собирались и не тренировались, как минимум четыре месяца. Во-вторых, что не менее важно, обе указанные сборные далеко не мальчики для битья.

Источник фото: AFLO

Для сведения краткая справка:

1) сборная Ирана – 24-е место в рейтинге ФИФА и второе в Азии (после сборной Японии), участник шести чемпионатов мира: 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 и 2022 годов; трехкратный чемпион Азии и 5-кратный бронзовый призер этого турнира, в том числе в 2019 году.

2) сборная Ирака – 68-е место в рейтинге ФИФА и 7-е в Азии; участник ЧМ-1986 и Кубка конфедераций ФИФА-2009; 4-е место на Олимпийских играх-2004; Чемпионы Азии-2007, 4-е место в 2015 году и 1/8 финала в 2019-м; Азиатские игры: чемпион-1982 и серебряный призер-2006.

Для условного сравнения, сборная России занимает 37-е место в текущем рейтинге ФИФА. Наша команда пропускает два последних европейских турнира и один чемпионат мира. Посмотрим в марте, как проявит себя молодежь в нашей национальной команде.

НЕ ЛУЧШЕ ЛИ ДЕНЬГИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ FAN ID ПОТРАТИТЬ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ?

В принципе, у нас появились молодые звездочки. В качестве примера можно привести такие клубы как «Крылья Советов», «Урал», «Ростов», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, где игра более-менее поставлена и есть такие игроки. Однако им предстоит приложить немало усилий, чтобы выйти на необходимый высокий уровень.

Приведу цитату из высказываний Михаила Гершковича, руководителя Объединения отечественных тренеров: «В последнее время приток одаренной, неплохо обученной молодежи в клубы РПЛ подрос. Но умеренный приток и необходимый поток – явления разного порядка. Стабильных поставок «свежей крови», которые могут всерьез повлиять на прогресс российского футбола, ожидать по-прежнему не приходиться».

Таким образом, вновь возникает извечно русский вопрос «Что делать?». Я уже неоднократно об этом писал, делал конкретные предложения, и, кажется, что-то начинает меняться. Хотя, учитывая российский опыт, не очень-то и верится. Но будем оптимистами, так как на днях в РФС пригласили наших известных наставников из ООТФ и на высоком уровне обсуждали с ними вопросы возможного участия авторитетных футбольных специалистов в процессе развития российского футбола. Видимо, однобокая ставка только на так называемых «менеджеров от футбола», чем, к сожалению, стала страдать наша футбольная реальность, себя не оправдала. Будем надеяться на успешное развитие дальнейших событий и принятия необходимых решений.

Причем, для такого поворота дел в футболе либо уже есть нужные ресурсы, либо их нужно выделить в довольно небольшом размере. Я уже писал, что есть теоретическая возможность и большая необходимость на местах обучать и повышать квалификацию тренеров детско-юношеских команд. Есть также костяк опытнейших тренеров и специалистов, включая авторов учебников и методических пособий по футболу, которые могут и желают этим заняться в масштабах всей страны.

Нужно совсем малое – небольшие для нашего футбола финансовые средства для организации и проведения такой работы в виде качественных и эффективных курсов и семинаров для улучшения знаний детских тренеров. А надо всего-то примерно 12-15 млн рублей в год, в большей части на оплату расходов по аренде полей, аудиторий и помещений для проживания слушателей.

Для сравнения приведу пример другого рода. Недавно был проведен Зимний кубок РПЛ для четырех российских клубов, и один день был посвящен не футбольным матчам, а соревнованиям в технике и мастерстве нескольких представителей этих команд. Мероприятие продолжалось примерно два часа, и победителю был выписан чек на 3 млн рублей. Так, если есть такие суммы на особенно никому ненужное занятие (кстати, один из четырех клубов отказался в нем участвовать), неужели нельзя найти 12 млн рублей на целый год для детей и программы поддержки детско-юношеского футбола?

Источник фото: ФК «Спартак»

Или другой пример: обязательное введение системы Fan ID. Интересно, из какого фонда и сколько средств было потрачено на реализацию этого проекта, против которого ногами проголосовали тысячи болельщики практически всех наших клубов? Думаю, что в принципе это было неверное решение, и его надо изменить как можно быстрее, также как поступили с продажей пива на футбольных турнирах. Посещаемость игр 18 тура нашего чемпионата упала в два, а то и в три-четыре раза по сравнению со средним показателем. Так, на матче «Спартак» - «Урал» было всего 4,5 тысячи зрителей, что является антирекордом за последние 18 лет.

Долгими десятилетиями все мы ходили на футбол без всяких специальных пропусков, и там, как правило, был порядок, даже когда собиралось от 50 до 100 тысяч болельщиков. А теперь, когда стоят видеокамеры и прочие средства контроля за порядком, не проблема найти нарушителей на стадионе – установили же личность «метателя бананов» на кубковой игре в Ульяновске. Не лучше ли эти немалые деньги, потраченные в целом на малоэффективный контроль за болельщиками, направить на столь нужное ныне дело развития детского футбола?

Вновь для убедительности нашей позиции процитирую газетную заметку Гершковича: «Наше самое больное место – тренеры, работающие в детском и юношеском футболе. Уровень их образования, условия, в которых им приходится трудиться, оплата труда и далее по списку – качество решения этих проблем по-прежнему не отвечают современным требованиям. Мечтать о будущих успехах, звездах и титулах - приятное, но бессмысленное занятие. До тех пор, пока первостепенное внимание к детско-юношескому футболу не станет нормой, – бессмысленное. А детско-юношеский футбол начинается с тренера. Это самая важная и самая незащищенная профессиональная прослойка - специалисты, которые хотят работать не с готовым «материалом», а с подрастающим поколением...

Запрос на хорошо подготовленных детских тренеров бесконечен. На мой взгляд, именно это направление должно стать основой деятельности РФС... Во всем, что касается вопросов развития игры, мы готовы оказать РФС максимальное содействие. У ООТФ, в котором состоят все ведущие тренеры России, огромный потенциал – к сожалению, не полностью востребованный».

Господа, владельцы букмекерских контор, производители детского питания, мороженого, воды и фруктовых напитков, футбольные чиновники и члены попечительского совета РФС, простые болельщики, давайте, наконец, перестанем просто говорить о необходимости развития детского футбола, а начнем на деле непростую работу по поиску требуемых небольших средств на это благородное дело - финансирование процесса повсеместной подготовки и повышения квалификации детских и юношеских футбольных тренеров. Иначе в обозримом будущем рожденных в России классных футболистов не будет хватать и на одну национальную сборную команду.