Черчесов и Головин - ничьи, Кержаков - третье поражение подряд

«ФЕРЕНЦВАРОШ»: ДОМАШНЯЯ НИЧЬЯ С СЕРЕДНЯКОМ

«Ференцварош» провел свой матч 22-го тура еще 3 марта. Чемпион Венгрии готовится к главному вызову сезона – противостоянию в 1/8 финала Лиги Европы с «Байером». Теперь у Станислава Черчесова будет на пару дней больше для подготовки к игре в Леверкузене, которая пройдет 9 марта.

Но в чемпионате Венгрии «Ференцварош» не блещет: третья ничья в четырех последних матчах. На этот раз дома с середняком «Мезекевешдом» - 1:1.

Источник фото: ФК «Ференцварош»

Второе чемпионство от Черчесова никуда не уйдет, однако в Будапеште ждут от российского специалиста подвигов в Европе.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

Положение команд после 22-го тура. 1. Ференцварош – 50 очков, 2. Кечкемет - 36. 3. Кишварда - 32…

«МОНАКО» УПУСТИЛ ПОБЕДУ, ГОЛОВИН ОТЫГРАЛ ВЕСЬ МАТЧ

Вчера «Монако» отправился в гости к аутсайдеру «Труа», который идет на предпоследнем, 19-м месте.

После неудачного отрезка (сюда входят и две игры с «Байером» в Лиге Европы) монегаски рассчитывали на три очка. И были близки к этому, но победу не удержали.

Бен Йеддер сделал дубль, причем второй гол забил на 83-й минуте. Но на 90-й гости победу упустили – 2:2.

Что касается Александра Головина, переподписавшего контракт с «Монако», он был очень активен и полезен, как и подобает одному из лидеров. И отыграл весь матч.

Источник фото: Keystone Press Agency

«Монако» удержал третье место, так как «Ланс» сыграл дома вничью 1:1 с «Лиллем».

Положение команд после 26-го тура. 1. ПСЖ – 63 очков, 2. Марсель – 55, 3. Монако – 51. 4. Ланс – 51…

КЕРЖАКОВ: ТРЕТЬЕ ПОРАЖЕНИЕ

Кипрская «Кармиотисса» в 26-м туре проводила третий матч под руководством Александра Кержакова и вновь проиграла. На этот раз дома легендарной «Омонии» (5-е место) из Никосии – 1:2.

Хозяева отрыли счет во втором тайме, на 62-й минуте отличился Николас Кальцас.

Гости сравняли результат на 77-й минуте, а вскоре был удален защитник «Кармиотиссы» Антонио Мицо.

Ребята Кержакова держали ничейный счет в меньшинстве до 92-й минуты, пока не пропустили второй гол.

Однако третье поражение не повлияло на место «Кармиотиссы» в турнирной таблице, команда по-прежнему на 10-й строчке с 27-ю очками.

Александр Кокорин проведет свой матч за «Арис» завтра, 7 марта, в Лимасоле против «Анортосиса».