Вопросы Карпину: где Дзюба и зачем дергать Головина и Алексея Миранчука? 

Для подготовки к этим играм команда проведет с 19 по 28 марта учебно-тренировочный сбор в Новогорске.

В основном, к составу вопросов почти нет, кроме трех.

ВОПРОС №1

Итак, Артем Дзюба в первом же матче РПЛ за свою новую команду «Локомотив» сделал хет-трик. Причем забил эти три гола именно в ворота «Ростова», команды Карпина, на его глазах. И это при том, что 34-летний нападающий не играл с сентября.

Еще перед матчем Артем дал большое интервью Нобелю Арустамяну, где рассказал обо всем. В том числе о сложных отношениях с Карпиным и давнем конфликте с тренером, который футболист считает исчерпанным.

Дзюба недвусмысленно дал понять, что готов играть за сборную, только бы вызвал главный тренер. Но нет, вызова не последовало, в расширенном списке форварда нет.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Попробую понять логику Карпина. Если б сборной предстояли официальные матчи, полагаю, он вызвал бы, пожалуй, сильнейшего на сегодняшний день российского нападающего. Но матчи товарищеские, когда будут официальные, никто сейчас сказать не может. Ясно одно – не скоро. Карпин стоит команду в расчете на светлое будущее, когда с России снимут бан. К тому времени в этом светлом будущем Дзюба уже может закончить с футболом.

Хочу обратить внимание недоброжелателей Карпина, что еще одного заслуженного ветерана - Федора Смолова - в списке тоже нет.

ВОПРОС №2

Затем вызывать Александра Головина? Саша набрал отличную форму, только что переподписал контракт, «Монако» идет на третьем месте в Лиге 1, ведет упорную борьбу за место в Лиге чемпионов. Затем его проверять в фактически тренировочных матчах? Его уровень понятен – это абсолютно сильнейший на данный момент российский футболист.

Источник фото: Keystone Press Agency

ВОПРОС №3

Та же история с Алексеем Миранчуком. Парень играет на правах аренды в «Торино». Тренер Иван Юрич ему доверяет, Алексей постоянно выходит в основе, играет очень неплохо, наконец, вроде бы стал привыкать к Серии А.

И тут – вызов в сборную, которая нигде не играет. Думаю, в клубе к этому вызову отнесутся без энтузиазма. То же самое касается «Монако» и Головина.

Есть и еще один важный нюанс: ребятам придется добираться до Москвы на перекладных, видимо, через Стамбул. Потом также обратно. Вернутся они в свои клубы изрядно вымотанными. Ради чего – чтоб посмотреть Тегеран и Сочи?



Источник фото: Keystone Press Agency

В недавнем интервью Валерий Карпин говорил совершенно правильные слова. Цитирую близко к тексту: «Зачем дергать Головина или Лешу Миранчука? Их уровень и так очевиден».

Ну, и, Валерий Георгиевич?

НАША СПРАВКА

Сборная России планирует провести 23 марта товарищескую игру со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта с командой Ирака в Сочи.

Расширенный состав сборной России.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»,), Сослан Джанаев («Сочи»), Илья Помазун («Урал»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба — «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все — «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Мингиян Бевеев («Урал»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все — «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Писарский («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).