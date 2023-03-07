ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Три интриги перед матчем «Челси» - «Боруссия»

Первая игра закончилась победой дортмундцев. Какую встречу ждать теперь?
Три интриги перед матчем «Челси» - «Боруссия»
07 марта 2023 00:51
автор: Никита Шмытов
автор фото: IMAGO

Кай Хаверц забьет?

«Челси», несмотря на массовую закупку, почти ничего не сделал в зимнее трансферное окно чтобы улучшить атаку. Грэм Поттер маринует Пьера-Эмерика Обамеянга, не может рассчитывать на некоторых игроков из-за травм, а также понимает неготовность отдельных новичков, из-за чего серьезное давление, как и раньше, оказывается на Кая Хаверца.

Немецкий футболист вообще изначально не являлся форвардом, но ему пришлось по ходу карьеры перестроиться к новому амплуа, а теперь именно от него ожидают голов, с которыми пока очень трудно.

В текущем сезоне у него всего 6 голов и 1 голевая передача в 32 матчах. Последний гол Кай забил в середине января, в ворота «Кристал Пэлас», после чего наступила сухая серия из семи матчей.

Источник фото: IMAGO

И есть все основания полагать, что серия не закончится в матче с «Боруссией». Статистика показывает, что Хаверц играл в своей карьере против дортмундцев в 8 матчах (675 игровых минут), и он ни разу не смог отметиться голом. Для игрока «Челси» дортмундский соперник считается самым неудобным.

Забьет ли «Челси»?

Самый минимально допустимый расклад для «аристократов» - забить один гол и терпеть до серии пенальти. Но, естественно, команда выйдет решать задачу в основное время. А для этого придется сделать то, что не получается уже очень долгое время, то есть забить не меньше двух мячей. Трудно осознать, что третья атака АПЛ прошлого сезона (только «Ливерпуль» и «Сити» забили больше) разучилась забивать и окончательно сдулась.

Если в защите «синие» еще себя хоть как-то показывают, то про атаку страшно говорить. Жоау Феликс, Михаил Мудрик и другие новички не забивают - окей, но даже у Рахима Стерлинга, у одного из лучших футболистов прошлых сезонов, не получается отметиться голевыми действиями.

Источник фото: IMAGO

«Челси» 12 матчей подряд не забивает больше одного гола, а в 7 из них и вовсе уходил с поля без забитого мяча. Особенно интересно посмотреть на «Челси» в контексте «Боруссии», так как немцы пропускали более одного гола 9 матчей подряд. А первый матч ЛЧ показал, что даже если не получается у обороны «Дортмунда», то в воротах есть Грегор Кобель, готовый сотворить что-то невероятное.

Отступит ли «Боруссия» от стиля?

«Боруссия» - клуб с ярко выраженной и понятной философией, который согласен даже красиво проиграть, чем отсиживаться в обороне в ожидании своего момента. И это часто мешало клубу в борьбе на высоких стадиях турнира. «Пчелы» влюбляют, но остаются без титулов.

Вот и на этот раз, имея преимущество в один мяч, немцы отправляются в Лондон, и возникает логичный вопрос: отступят ли они от своих принципов?

Источник фото: IMAGO

«Боруссия» находится в феноменальной форме, которая подтверждается 10 победами подряд, все из которых пришлись на 2023-й год. Абсолютно в каждом матче Эдин Терзич и его подопечные играют на победу и, пока что, ставка оправдывается. Но именно Лига чемпионов является тем турниром, где за подобную наглость нередко наказывают.

источник: «Советский спорт»
Три интриги перед матчем «Челси» - «Боруссия»
Три интриги перед матчем «Челси» - «Боруссия»
Первая игра закончилась победой дортмундцев. Какую встречу ждать теперь?
07.03.2023 00:51
Футбол
автор: Никита Шмытов
Вопросы Карпину: где Дзюба и зачем дергать Головина и Алексея Миранчука? 
Вопросы Карпину: где Дзюба и зачем дергать Головина и Алексея Миранчука? 
Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной России на два товарищеских матча с Ираном и Ираком.
06.03.2023 20:52
Футбол
автор: Юрий Волохов
Черчесов и Головин - ничьи, Кержаков - третье поражение подряд
Черчесов и Головин - ничьи, Кержаков - третье поражение подряд
Мы продолжаем рубрику «Наши за границей». Уик-энд сложился для россиян, играющих и тренирующих в Европе, не лучшим образом. Подробности - в нашем обзоре.
06.03.2023 17:19
Футбол
автор: Юрий Волохов
Вот бы выброшенные на Fan ID деньги потратили на развитие детско-юношеского футбола!
Вот бы выброшенные на Fan ID деньги потратили на развитие детско-юношеского футбола!
Колонка экс-советника ФИФА в странах СНГ Валерия Чухрия.
06.03.2023 17:05
Футбол
автор: Валерий Чухрий
«Сатурн» и его новый спутник
«Сатурн» и его новый спутник
Роман Широков, трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России, Кубка УЕФА, Суперкубка Европы и бывший капитан сборной, стал новым генеральным директором раменского «Сатурна».
06.03.2023 16:48
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Крупнейшее поражение «МЮ» в АПЛ, рекордные голы Мбаппе и Салаха и 1000 результативных действий Месси
Крупнейшее поражение «МЮ» в АПЛ, рекордные голы Мбаппе и Салаха и 1000 результативных действий Месси
Главные цифры уик-энда.
06.03.2023 15:54
Футбол
автор: Артем Зибрак
Чума Fan ID, убийство «Спартака», возвращение Дзюбы и Бердыева. Впечатления от 18-го тура РПЛ
Чума Fan ID, убийство «Спартака», возвращение Дзюбы и Бердыева. Впечатления от 18-го тура РПЛ
Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак делится впечатлениями прошедших выходных.
06.03.2023 13:26
Футбол
автор: Артем Зибрак
Три вывода по итогам матча «Ливерпуль» - «МЮ». Счет - не самое главное
Три вывода по итогам матча «Ливерпуль» - «МЮ». Счет - не самое главное
Теперь у команд другие задачи.
06.03.2023 12:25
Футбол
автор: Никита Шмытов
Моуринью не зря жаждал выйти против «Юве». «Рома» выиграла благодаря выстрелу Манчини
Моуринью не зря жаждал выйти против «Юве». «Рома» выиграла благодаря выстрелу Манчини
В матче равных команд все решили великолепный дальний удар Манчини и несколько сейвов Патрисиу.
06.03.2023 00:54
Футбол
автор: Артем Зибрак
Джорджевич принес Бердыеву победу в дебютном матче матерого тренера
Джорджевич принес Бердыеву победу в дебютном матче матерого тренера
Форвард из Черногории сделал дубль, забив через минуту после выхода на поле
05.03.2023 21:42
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика