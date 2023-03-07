Три интриги перед матчем «Челси» - «Боруссия»

Кай Хаверц забьет?

«Челси», несмотря на массовую закупку, почти ничего не сделал в зимнее трансферное окно чтобы улучшить атаку. Грэм Поттер маринует Пьера-Эмерика Обамеянга, не может рассчитывать на некоторых игроков из-за травм, а также понимает неготовность отдельных новичков, из-за чего серьезное давление, как и раньше, оказывается на Кая Хаверца.

Немецкий футболист вообще изначально не являлся форвардом, но ему пришлось по ходу карьеры перестроиться к новому амплуа, а теперь именно от него ожидают голов, с которыми пока очень трудно.

В текущем сезоне у него всего 6 голов и 1 голевая передача в 32 матчах. Последний гол Кай забил в середине января, в ворота «Кристал Пэлас», после чего наступила сухая серия из семи матчей.

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И есть все основания полагать, что серия не закончится в матче с «Боруссией». Статистика показывает, что Хаверц играл в своей карьере против дортмундцев в 8 матчах (675 игровых минут), и он ни разу не смог отметиться голом. Для игрока «Челси» дортмундский соперник считается самым неудобным.

Забьет ли «Челси»?

Самый минимально допустимый расклад для «аристократов» - забить один гол и терпеть до серии пенальти. Но, естественно, команда выйдет решать задачу в основное время. А для этого придется сделать то, что не получается уже очень долгое время, то есть забить не меньше двух мячей. Трудно осознать, что третья атака АПЛ прошлого сезона (только «Ливерпуль» и «Сити» забили больше) разучилась забивать и окончательно сдулась.

Если в защите «синие» еще себя хоть как-то показывают, то про атаку страшно говорить. Жоау Феликс, Михаил Мудрик и другие новички не забивают - окей, но даже у Рахима Стерлинга, у одного из лучших футболистов прошлых сезонов, не получается отметиться голевыми действиями.

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«Челси» 12 матчей подряд не забивает больше одного гола, а в 7 из них и вовсе уходил с поля без забитого мяча. Особенно интересно посмотреть на «Челси» в контексте «Боруссии», так как немцы пропускали более одного гола 9 матчей подряд. А первый матч ЛЧ показал, что даже если не получается у обороны «Дортмунда», то в воротах есть Грегор Кобель, готовый сотворить что-то невероятное.

Отступит ли «Боруссия» от стиля?

«Боруссия» - клуб с ярко выраженной и понятной философией, который согласен даже красиво проиграть, чем отсиживаться в обороне в ожидании своего момента. И это часто мешало клубу в борьбе на высоких стадиях турнира. «Пчелы» влюбляют, но остаются без титулов.

Вот и на этот раз, имея преимущество в один мяч, немцы отправляются в Лондон, и возникает логичный вопрос: отступят ли они от своих принципов?

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«Боруссия» находится в феноменальной форме, которая подтверждается 10 победами подряд, все из которых пришлись на 2023-й год. Абсолютно в каждом матче Эдин Терзич и его подопечные играют на победу и, пока что, ставка оправдывается. Но именно Лига чемпионов является тем турниром, где за подобную наглость нередко наказывают.