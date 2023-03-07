Как «Сатурн» могли доверить фигуре с таким бэкграундом? Назначение Широкова уже обернулось скандалом

«КОНЧЕНАЯ ЛИЧНОСТЬ», «АБСОЛЮТНО НЕРУКОПОЖАТНЫЙ ПЕРСОНАЖ»

Роман Широков поистине удивительный человек, ведь он умеет становиться участником скандала, даже когда не прилагает к этому руку. Впрочем, это и есть репутация. Как в институте: сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка – на тебя. Так и здесь. Стоило в понедельник раменскому «Сатурну» объявить о назначении Широкова директором клуба, как о нем максимально негативно высказались в прессе два совершенно никак не связанных между собой человека – телекомментатор Дмитрий Губерниев и футбольный агент Алан Агузаров.

Сначала слово критикам. Вот что в эфире Youtube-канала «Это футбол, брат!» рассказал Агузаров: «Широков – одна из самых конченых личностей, которых я встречал в футболе. Я вел переговоры по продлению Ташаева – тогда еще был Рауш, тоже наш клиент, которого мы привезли в «Динамо», – и в какой-то момент Широков попросил встретиться поговорить. Встретились, достаточно хорошо поговорили. Потом созвонились. Я ему стал говорить о своих условиях, которые я хотел бы видеть для своих игроков. На что мне Широков говорит такую фразу: «Забери свое говно и катись из клуба». Дословно, у меня даже голосовое сообщение было. И просто ушел со связи.

Я ему пишу: «Слышь ты, …, подними-ка трубку». А он просто ушел со связи. Я пытался с ним связаться, но как вообще выстраивать отношения с человеком, который твоих футболистов называет говном?».

А вот комментарий голоса российского биатлона: «Я считаю Романа Широкова абсолютно нерукопожатным персонажем в российском футболе. Поэтому, когда такие люди получают работу – это позор «Сатурну» и всему российскому футболу».

ШИРОКОВ И СУДЬИ

По возможности обязательно поинтересуемся у Дмитрия, что конкретно послужило причиной лично его такого отношения к Широкову, потому что на выбор у него целая россыпь инцидентов с участием экс-футболиста: он называл болельщиков «дебилами», с обилием мата предлагал «сидеть дома», фанатам «Зенита» показывал средний палец, называл спартаковцев «хрюшками», а сборную Словакии – «колхозом».

Хотя все это семечки на фоне того, как на любительском турнире Широков жестко набросился с кулаками на судью Никиту Данченкова. Сначала он пригрозил арбитру расправой, если тот покажет ему красную карточку, а затем выполнил «обещание». Дошло до суда, пусть и завершилось всего лишь штрафом. Кроме того, экс-полузащитник сборной потерял работу эксперта на «Матч ТВ», за команду которого и выступал на том турнире.

Думаете, Широков вынес из этого какой-то урок? Вот запись из протокола матча команд 2008 года рождения, состоявшегося в мае прошлого года. «Начальник команды «Строгино 2008 г.р.» Широков Р. Н. подошел к судейской бригаде и начал высказывать недовольство, используя нецензурные выражения: «Вы пидорасы … , я вам … сломаю, вы больше у меня судить не будете!» Зайдя в подтрибунное помещение, начальник команды «Строгино 2008 г.р.» Широков Р. Н., не успокаиваясь, продолжал вести себя некорректно, применяя нецензурную брань, а также угрожая физической расправой», – приводит цитату телеграм-канал «Але, реф!»

В ответ Московская федерация футбола отстранила Широкова от участия в любой футбольной деятельности на полгода, но он даже не явился на заседание комитета. Слишком важная персона.

ПОЧЕМУ «САТУРНУ» НЕ СТЫДНО АССОЦИИРОВАТЬСЯ С ТАКОЙ ФИГУРОЙ?

В общем, что бы ни послужило причиной негативного отношения Губерниева к Широкову, нам остается лишь недоумевать, как вообще с таким послужным списком человек может занимать такие ответственные должности, как начальник команды (детской!) или директор клуба. Ответ тут может быть только один – потому что в России нет института репутации.

Если бы руководство «Сатурна» волновали их болельщики, они ставили задачу быть видной командой в России, за которую хочется болеть, популяризировали свой бренд, они бы никогда не назначили главой клуба человека, который нападает на арбитров и хамит судьям. Помните выражение о «рыбе, которая гниет с головы»? А теперь задумайтесь, какую культуру поведения будет насаждать в клубе Широков и чему он может научить тех, кто находится в его подчинении. И сколько раз в ближайшие месяцы «Сатурн» – всего лишь команда второй лиги, которой очень надо беречь репутацию – попадет в скандал, потому что «Р.Н.» опять ворвется куда-нибудь в судейскую или будет оскорблять всех вокруг.

Как вообще человек, набросившийся на судью во время матча, может получить должность?

ПОДМОСКОВНЫЕ СВЯЗИ

А самое удивительное в этой ситуации – почему именно Широков? Что вы знаете о нем, как об управленце? По российским меркам он был блестящим футболистом, но карьеру-то завершил еще в 2016 году. И чем запомнился с тех пор? Разве у него были какие-то достижения?

Тут стоит вернуться в 2016 год. После завершения карьеры Широков ненадолго стал внештатным советником министра спорта Московской области Романа Терюшкова – влиятельного на локальном уровне политика, строившего карьеру именно в Подмосковье. В 2021 году Терюшков сменил министерский портфель на депутатское кресло, но остается столь же влиятельной фигурой в подмосковных футбольных кругах.

О существовании связки Терюшков – Широков косвенно говорит тот факт, что в 2018 году экс-футболист становился спортивным директором «Химок», членом наблюдательного совета которых является нынешний депутат. А теперь вот Широков стал главным в другом подмосковном клубе, на который, по информации журналиста Игоря Рабинера, подмосковные власти собираются сделать большую ставку в ближайшее время и для этого выделят клубу серьезный по меркам второй лиги бюджет. Совпадение?

ГЛАВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – ДРУЖИТЬ С ЧИНОВНИКАМИ

Широков, похоже, вообще такая натура, которой мы, «колхоз», не очень интересны, в отличие от чиновников. Показательно, что спортивным директором «Динамо» (2018-2019) он стал после того, как побыл советником председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского – еще одного государственного управленца, близкого к спорту. Так, он был и заместителем министра экономического развития, и руководителем Федерального агентства по туризму, и членом Президиума Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, занимавшегося подготовкой к Олимпиаде-2014.

Но надолго в «Динамо» Широков не задержался – конфликтовал с тренером Дмитрием Хохловым и проводил трансферную политику, не удовлетворявшую акционеров.

Но несмотря ни на что продолжил получать должности. То начальника детской команды, то директора клуба. Видимо, это и есть главное качество Широкова – нравиться сильным мира сего. Зря он что ли позиционирует себя эдаким государственником и лоялистом к действующей власти? Дружит с политиками, принимает участие в матче, организованном в честь дня рождения президента России («Лидер 65» против «Клуба Италия» в 2017 году), и смиренно принимает fan-ID, который, к слову, несмотря на избиение судьи, получил без проблем. Потому что не важно, кто ты и какой у тебя бэкграунд. Важно лишь, кто твои друзья и с кем ты на одной стороне.