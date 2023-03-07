Первый пошел – Тикнизян выбрал Армению. Кто следующий?

Вот так Тикнизян прокомментировал свой выбор.

«Благодарен Федерации футбола Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной команды. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», — цитирует игрока сайт Федерации футбола Армении.

Кстати, в молодежке, которую тренировал Михаил Галактионов, Тикнизян был игроком основы. Например, на молодежном чемпионате Европы в 2021 году он провел три матча на групповом этапе, в которых забил один гол. Сейчас защитник постоянно выходит в основном составе «Локомотива».

Кто знает, может, когда-то пригодился бы и национальной сборной. Но уже не судьба.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Сейчас наша команда отстранена от всех международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

Сборная России в это окно проведет два товарищеских матча: 23 марта со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта с командой Ирака в Сочи. И то неплохо, Иран точно лучше Киргизии в футбольном плане, разумеется.

Валерий Карпин строит новую команду в расчете на светлое будущее, когда с нас снимут бан. Но никто не может сейчас сказать, когда это будущее наступит. Ждать у моря погоды футболисты не хотят, особенно молодые и перспективные. Годы-то идут. Вот и Тикнизян сделал свой выбор.

Сдается, что это лишь первая ласточка. В России немало молодых игроков с грузинскими, армянскими, азербайджанскими корнями. Наберут мощи, вырастут в мастерстве и тоже, глядишь, рванут на родину предков.