ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Первый пошел – Тикнизян выбрал Армению. Кто следующий?

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян вызван в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против сборной Турции. Ранее футболист выступал за юношескую и молодежную сборные России.
Первый пошел – Тикнизян выбрал Армению. Кто следующий?
07 марта 2023 14:47
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Локомотив»

Вот так Тикнизян прокомментировал свой выбор.

«Благодарен Федерации футбола Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной команды. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», — цитирует игрока сайт Федерации футбола Армении.

Кстати, в молодежке, которую тренировал Михаил Галактионов, Тикнизян был игроком основы. Например, на молодежном чемпионате Европы в 2021 году он провел три матча на групповом этапе, в которых забил один гол. Сейчас защитник постоянно выходит в основном составе «Локомотива».

Кто знает, может, когда-то пригодился бы и национальной сборной. Но уже не судьба.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Сейчас наша команда отстранена от всех международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

Сборная России в это окно проведет два товарищеских матча: 23 марта со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта с командой Ирака в Сочи. И то неплохо, Иран точно лучше Киргизии в футбольном плане, разумеется.

Валерий Карпин строит новую команду в расчете на светлое будущее, когда с нас снимут бан. Но никто не может сейчас сказать, когда это будущее наступит. Ждать у моря погоды футболисты не хотят, особенно молодые и перспективные. Годы-то идут. Вот и Тикнизян сделал свой выбор.

Сдается, что это лишь первая ласточка. В России немало молодых игроков с грузинскими, армянскими, азербайджанскими корнями. Наберут мощи, вырастут в мастерстве и тоже, глядишь, рванут на родину предков.

источник: «Советский спорт»
Первый пошел – Тикнизян выбрал Армению. Кто следующий?
Первый пошел – Тикнизян выбрал Армению. Кто следующий?
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян вызван в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против сборной Турции. Ранее футболист выступал за юношескую и молодежную сборные России.
07.03.2023 14:47
Футбол
автор: Юрий Волохов
Как «Сатурн» могли доверить фигуре с таким бэкграундом? Назначение Широкова уже обернулось скандалом
Как «Сатурн» могли доверить фигуре с таким бэкграундом? Назначение Широкова уже обернулось скандалом
Ни избиение судьи, ни матерные высказывания в адрес судей на детских турнирах не смутили руководство Московской области при выборе Широкова. Потому что здесь важно не то, кем ты являешься, а то, с кем ты дружишь.
07.03.2023 13:21
Футбол
автор: Артем Зибрак
Спартаковский «вайнах», недоумевающий немец и первый выбор Карпина. Иностранные тренеры РПЛ
Спартаковский «вайнах», недоумевающий немец и первый выбор Карпина. Иностранные тренеры РПЛ
Грозный танцевал лезгинку, Ребер не мог справиться с Кириченко и Лоськовым, Лаудруп прервал спартаковскую знаменитую серию «семь лет без побед».
07.03.2023 11:59
Футбол
автор: Артем Зибрак
Три интриги перед матчем «Челси» - «Боруссия»
Три интриги перед матчем «Челси» - «Боруссия»
Первая игра закончилась победой дортмундцев. Какую встречу ждать теперь?
07.03.2023 00:51
Футбол
автор: Никита Шмытов
Вопросы Карпину: где Дзюба и зачем дергать Головина и Алексея Миранчука? 
Вопросы Карпину: где Дзюба и зачем дергать Головина и Алексея Миранчука? 
Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной России на два товарищеских матча с Ираном и Ираком.
06.03.2023 20:52
Футбол
автор: Юрий Волохов
Черчесов и Головин - ничьи, Кержаков - третье поражение подряд
Черчесов и Головин - ничьи, Кержаков - третье поражение подряд
Мы продолжаем рубрику «Наши за границей». Уик-энд сложился для россиян, играющих и тренирующих в Европе, не лучшим образом. Подробности - в нашем обзоре.
06.03.2023 17:19
Футбол
автор: Юрий Волохов
Вот бы выброшенные на Fan ID деньги потратили на развитие детско-юношеского футбола!
Вот бы выброшенные на Fan ID деньги потратили на развитие детско-юношеского футбола!
Колонка экс-советника ФИФА в странах СНГ Валерия Чухрия.
06.03.2023 17:05
Футбол
автор: Валерий Чухрий
«Сатурн» и его новый спутник
«Сатурн» и его новый спутник
Роман Широков, трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России, Кубка УЕФА, Суперкубка Европы и бывший капитан сборной, стал новым генеральным директором раменского «Сатурна».
06.03.2023 16:48
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Крупнейшее поражение «МЮ» в АПЛ, рекордные голы Мбаппе и Салаха и 1000 результативных действий Месси
Крупнейшее поражение «МЮ» в АПЛ, рекордные голы Мбаппе и Салаха и 1000 результативных действий Месси
Главные цифры уик-энда.
06.03.2023 15:54
Футбол
автор: Артем Зибрак
Чума Fan ID, убийство «Спартака», возвращение Дзюбы и Бердыева. Впечатления от 18-го тура РПЛ
Чума Fan ID, убийство «Спартака», возвращение Дзюбы и Бердыева. Впечатления от 18-го тура РПЛ
Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак делится впечатлениями прошедших выходных.
06.03.2023 13:26
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика