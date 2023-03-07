«УЕФА признал свою роль в фиаско». 20 тысяч фанатов «Ливерпуля» вернут деньги за билеты на финал ЛЧ

УЕФА ЗАПЛАТИТ «ЛИВЕРПУЛЮ» ОКОЛО 3 МЛН ФУНТОВ

21 февраля «Ливерпуль» принимал на «Энфилде» мадридский «Реал», но традиционный гимн Лиги чемпионов не было слышно даже в телетрансляции. Его заглушил свист и гул местных болельщиков, выразивших таким образом презрение к УЕФА из-за прошлогоднего финала турнира.

Вы наверняка помните тот дикий скандал. Матч проходил в Париже и был организован настолько позорно, что об этом написали все мировые СМИ. Болельщики не могли попасть на стадион даже с билетами, были атакованы местными болельщиками, ломились на трибуны через кордоны, попали в давку и в конце – под атаку слезоточивым газом.

Сначала УЕФА заявил, что любой ставший жертвой преступлений может пожаловаться во французские правоохранительные органы, а затем провел фиктивное расследование, в котором постановил, что проблемы произошли из-за поведения самих болельщиков «Ливерпуля», неудачно скопившихся на мосту, ведущему к стадиону. Однако независимая проверка пришла к прямо противоположным выводам – ответственность за едва не случившуюся массовую катастрофу, чудом обошедшуюся без человеческих жертв, в большей степени несут именно организаторы.

И вот спустя почти год УЕФА признал свою вину и наконец согласился вернуть 19,6 тысяч болельщиков мерсисайдцев деньги за билеты на тот матч. Стоимость билетов колебалась от 70 до 690 евро, так что европейский футбольный союз раскошелится примерно на 3 млн фунтов. Генсек УЕФА Теодор Теодоридис признал «негативный опыт фанатов» и назвал объем компенсаций «всеобъемлющими и справедливыми».

«Специальная схема возврата распространяется на все билеты, выделенные «Ливерпулю» на финал, то есть на 19 618 билетов», — говорится в сообщении УЕФА. Сумма будет перечислена в клуб, а он уже сам распределит ее между болельщиками.

КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ БИЛЕТОВ НЕДОСТАТОЧНО

Однако на этом инцидент отнюдь не исчерпан. У сторонних наблюдателей закрадываются подозрения, что шаг УЕФА на самом деле – не признание вины, а попытка уйти от более суровой ответственности. Так, ранее три юридические фирмы, представляющие интересны почти 3 тысяч болельщиков «Ливерпуля», ранее пригрозили УЕФА серьезными последствиями, если тот не выплатит более существенную компенсацию, ограничившись возмещением стоимости билетов, поскольку в соответствии с французским законодательством фанаты имеют право на компенсацию за полученные физические и психологические травмы.

В ответ на заявление УЕФА партнер юридической фирмы Pogust Goodhead, которая совместно с ливерпульской Binghams ведет судебный процесс против УЕФА, подчеркнул: «Мы считаем, что термин «возмещение» в его самом широком смысле недостаточно широк для возмещения ущерба или признания реального вреда, причиненного тем, кто участвовал в мероприятии, которое должно было быть безопасным для всех».

НЕКОТОРЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ «РЕАЛА» И НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЗРИТЕЛИ ТОЖЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СВОЕ

Также право на возмещение будут иметь некоторые болельщики «Реала», приобретшие билеты через клуб, и некоторые зрители, купившие часть из 12 тысяч билетов, распространяемых другими сервисами. Для получения компенсации они должны будут соответствовать определенным критериям, которые были разработаны для определения «наиболее пострадавших при доступе к стадиону».

Так, возврат средств будет доступен для всех болельщиков с билетами на выходы A, B, C, X, Y и Z, где сообщалось о самых больших проблемах. Также возврат оформят болельщикам, которые, согласно данным контроля доступа, не успели войти на стадион к 21:00, то есть запланированному времени стартового свистка (на деле матч отложили на 36 минут). Получат возмещение и болельщики с ограниченными возможностями и сопровождающие их лица.

В ответ клуб болельщиков «Ливерпуля» и Ливерпульская ассоциация болельщиков с ограниченными возможностями опубликовали совместное заявление: «Пообещав возместить болельщикам издержки, УЕФА в какой-то мере признал свою роль в фиаско. Но это не оправдывает УЕФА, не освобождает от критики и не уменьшает необходимости выполнения ими всех рекомендаций, сделанных в ходе независимого расследования».