«Челси» наконец прорвало! Поттер добился главной победы во главе синих и вышел в четвертьфинал ЛЧ

ВЫБЫВШИХ ХВАТИЛО БЫ НА ТРЕТЬЮ КОМАНДУ

Нечасто в плей-офф Лиги чемпионов встретишь команды в настолько диаметрально противоположной физической и психологической форме. Все знают, в каком адски ужасном состоянии находятся футболисты «Челси». В последних семи матчах они одержали только одну победу – в прошлые выходные с минимальным счетом одолели дома «Лидс», а до того проиграли три матча подряд. «Боруссия», напротив, в 2023 году выиграла все (!) 10 матчей, а том числе у «Байера», «Челси» и «Лейпцига».

Единственный мяч в первой игре забил Карим Адейеми, но на сей раз он из-за травмы даже не приехал в Лондон. Как и Юссуфа Мукоко, Абдулайе Камара, Матье Морей, Донелл Мален, Юлиен Дуранвилль и дисквалифицированный Юлиан Райерсон. Список потерь впечатляющий, но и у Грэма Поттера он ничуть не меньше, ведь он не мог рассчитывать на Нголо Канте, Эдуара Менди, Сесара Аспиликуэту, Тьяго Силву и Мэйсона Маунта, а участие Кристиана Пулишича и Риса Джеймса было под вопросом. В сумме этих потерь было бы достаточно, чтобы укомплектовать отдельную команду.

Редкий случай. Матч стартовал с 10-минутным опозданием из-за того, что автобус гостей угодил в пробку и прибыл на стадион немного позднее запланированного срока.

ФОРТУНА УКЛАДЫВАЕТ ЛОГИКУ НА ЛОПАТКИ

Как ни прессуют болельщики «Челси» и журналисты Поттера, он все больше вызывает симпатию. Искренний, открытый, доброжелательный, не прячется за спинами руководителей, ставит агрессивный атакующий футбол. И команда его постепенно перенимает образ своего наставника. Матч англичане начали с феерического доминирования – раз за разом они прорывали оборону соперника, как спецназовцы цепочку стюардов. Серию моментов на старте они не реализовали, но этот атакующий настрой говорит, что с эмоциональной точки зрения команда в порядке.

«Боруссии» удался отрезок в середине тайма. Пока «Челси» находится только в начальной стадии становления, поэтому долго превалировать над сыгранным соперником в хорошей форме ему тяжело. Так что трио немцев Джуд Беллингем – Эмре Джан – Салих Озджан при поддержке Марко Ройса (слева) и Джованни Рейны (справа) быстро вернули себе контроль над центром поля. Только моменты им никак не давались. Опасно было лишь после удара Ройса со штрафного в ближнюю девятку. А ближе к перерыву они вновь упустили инициативу.

Как ни пытайся препарировать футбол с точки зрения логики, иногда это просто невозможно. Футболисты «Челси» большую часть тайма уступали оппонентам по многим компонентам, а моменты создавали в несколько раз чаще. Так, Хаверц с линии штрафной жахнул по отскочившему мячу в штангу, в другом эпизоде гениально забросил мяч под перекладину, но гол не был засчитан из-за офсайда у Стерлинга, мгновениями ранее не реализовавшего выход один на один. Незадолго до перерыва Кулибали так неудачно подставил ногу, что с нескольких метров направил мяч в противоположную (!) от ворот сторону. И только в самой концовке Стерлинг со второй попытки сумел продавить Ройса и из всех сил засадить мяч под перекладину.

С учетом первого тайма, то есть за три тайма, «Челси» по xG наиграл на 3,28 гола, а в актив себе записал только один и на перерыв ушел при 1:1 по сумме двух матчей. Фортуна штука непредсказуемая и не поддающаяся объяснению.

ВОЛЬФ И ЗЮЛЕ ЗАКОПАЛИ «ШМЕЛЕЙ»

Эдина Терзича, честно говоря, очень жаль. Он фантастически отработал в первой половине 2021-го (18 побед в 29 матчах и Кубок Германии), но был вынужден уйти из-за того, что руководство заранее договорилось с Марко Розе. После отставки преемника Терзич вернулся и вновь выдает отличный результат – делит с «Баварией» первое место в бундеслиге, добился победы в первой игре с «Челси».

Но в начале второго тайма его начали убивать собственные защитники. Сначала Мариус Вольф выставил руку под не слишком опасный прострел Бена Чилуэлла и заработал пенальти. А затем, когда Хаверц в очередной раз запорол момент, угодив в штангу, оказалось, что Никлас Зюле забежал в штрафную до удара и подарил сопернику возможность перебить. Со второй попытки Хаверц не промахнулся.

Поначалу «шмели» рефлекторно бросились отыгрываться и даже пару раз заставили Кепу Аррисабалагу всерьез вступить в игру (особенно хорош был удар провинившегося Вольфа в дальний угол), но быстро выдохлись и скорее даже могли пропустить третий. Например, гол Коннора Галлахера не был засчитан из-за миллиметрового офсайда Стерлинга.

Так «Челси», проведя один из лучших матчей с момента прихода Поттера, прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов мимо набравшей спринтерский ход «Боруссии». И как тут не вспомнить, что обе ЛЧ синие выигрывали в сезонах, по ходу которых меняли тренеров?

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Челси» - «Боруссия» Д – 2:0 (0:0)

Голы: Стерлинг, 43 – 1:0. Хаверц, 53 – с пенальти – 2:0.

«Челси»: Аррисабалага, У. Фофана, Кулибали, Кукурелья, Джеймс, Ковачич (Пулишич, 83), Э. Фернандес (Закария, 98), Чилуэлл, Стерлинг (Лофтус-Чик, 83), Феликс (Галлахер, 67), Хаверц.

«Боруссия» Д: Майер, Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Джан, Брандт (Рейна, 5), Беллингем, Озджан (Байно-Гиттенс, 64), Ройс, Аллер (Мален, 77).

Предупреждения: Зюле, 41. Аррисабалага, 65. Э. Фернандес, 77. Чилуэлл, 90+2. Вольф, 90+2. Кукурелья, 90+6.

Судья: Маккели (Нидерланды).

Первый матч – 0:1