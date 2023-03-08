Превью матча «Бавария» - «ПСЖ». Будет шоу, но без Неймара

Последние результаты

«Бавария»

После вояжа в Париж, «Бавария» имела все шансы продолжить победную серию, но этого не произошло из-за одного футболиста. Уже на восьмой минуте матча против менхенгладбахской «Боруссии» Дайо Упамекано получил красную карточку, и соперники не простили - 2:3.

Но уже в следующем туре «Бавария» вернулась, обыграв «Унион» со счётом 3:0, как одного из главных конкурентов за чемпионство. За четыре дня до ЛЧ баварцы съездили в Штутгарт, где тоже забрали рядовую победу - 2:1.

«ПСЖ»

«ПСЖ» не смог забрать победу в первом матче ⅛ финала, но это и неудивительно, ведь даже во французском чемпионате регулярно случаются трудности. Парижане проигрывали «Лиллю» до 87-й минуты со счетом 2:3, и только благодаря Киллиану Мбаппе и Лионелю Месси, фавориты склонили чашу весов в свою пользу, выиграв 4:3.

С «Марселем» матч получился лёгким (3:0), а в следующем туре вновь возникли проблемы. «Нант» отыгрался с 0:2, но всё-таки парижане вновь смогли выиграть на классе - 4:2.

Ориентировочные составы

«Бавария»

Главная потеря «Баварии» - Бенжамен Павар, который на 92-й минуте первого матча получил красную карточку. Интересно, что в схеме с тремя центральными защитниками Павара заменяет Йосип Станишич, чье появление на поле может удивить. Хотя наиболее приоритетным вариантом выглядит классическая схема с четырьмя защитниками и Жоау Канселу с Альфонсо Дэвисом на краях.

«ПСЖ»

Одной из главных причин слабой игры «ПСЖ» в первом матче стало отсутствие Киллиана Мбаппе. Француз появился только в середине второго тайма, да ещё и не в лучших кондициях, но теперь он совершенно в другом состоянии. 24-летний форвард стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории, так что в его форме и мотивации точно не стоит сомневаться.

Кудесник Месси тоже начнёт в старте, но есть и те, кто точно не выйдет на поле, а именно: Преснель Кимпембе, Неймар, Ренату Санчеш, Ашраф Хакими. Потери серьезные, но не критичные.

Статистика и факты

«Бавария» выиграла в 3 из 4 домашних матчей против «ПСЖ». Хотя последний матч закончился поражением - 2:3.

«Бавария» вылетела только 2 раза из 22 розыгрышей ЛЧ, если побеждала в первом матче. Последний такой случай произошёл в 2011-м году, в противостоянии с «Интером».

«Бавария» выиграла 15 из последних 17 домашних матчах Лиги чемпионов.

«ПСЖ» - единственный клуб текущего розыгрыша, который пропускала во всех матчах ЛЧ.

Лионель Месси может стать вторым игроком в истории ЛЧ, которому покориться отметка в 50 голов в этом турнире. Только Роналду забивал больше (67).

«Бавария» выиграла все 7 матчей в текущей ЛЧ. Разница голов - 19:2.

Киллиан Мбаппе - лучший игрок турнира по «гол+пас», на счету которого 7 голов и 3 голевые передачи.

Матч состоится 8 марта в 23:00 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!