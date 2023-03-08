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«Челси» может снести «Стэмфорд Бридж». Это желание босса на благо клубу

«Аристократы» играют на нём более века, но пора двигаться дальше.
«Челси» может снести «Стэмфорд Бридж». Это желание босса на благо клубу
08 марта 2023 15:05
автор: Никита Шмытов

Пока в России клубы наслаждаются введением fan-ID, из-за которого и без того копеечные доходы от болельщиков достигли дна, в больших европейских чемпионатах клубы регулярно расширяют свои арены или строят новые, дабы все желающие могли посетить тот или иной матч. Особенно большое внимание этому уделяется в Английской премьер-лиге, где заполняемость всегда близка к 100%.

Исключением не является и «Челси», который даже в плохой сезон собирает почти полную арену. «Стэмфорд Бридж» в среднем заполняется на 95,1%, а в матчах с топ-командами сидений не хватает, из-за чего расстраиваются не только болельщики, но и боссы клуба, которые теряют деньги на ровном месте.

Именно поэтому глава клуба Тодд Боули, который потратил сотни миллионов евро за два последних трансферных окна, желает вложить деньги ещё и в инфраструктуру клуба, в том числе в стадион.

Испанская Marca сообщает, что Боули намерен провести революцию в клубе, изменив домашнюю арену до неузнаваемости. На данный момент у американского бизнесмена два варианта: расширить нынешний «Стэмфорд Бридж» или снести его и построить новую арену, как это делали ранее некоторые другие клубы. И каждый из решений имеет свои плюсы и минусы.

Теоретически реконструкцию текущего стадиона можно проводить поэтапно, благодаря чему он всё-таки может принимать гостей (но гораздо меньше), но куда более простым вариантом видится полный снос «Стэмфорд Бриджа» и постройка нового, более современного дома для «Челси».

Боули придерживается второго варианта, но для этого нужно сначала решить другую проблему, а именно временный переезд на другой стадион. В числе вариантов называются «Уэмбли» (вместимость - 90000) или «Крейвен-коттедж» (23000). Очевидно, что первый из них более классный и привлекательный (хоть и неудобный для болельщиков), но и аренда будет более дорогая. «Крейвен-коттедж» будет более доступным, но трудно представить «Челси» на старом и очень маленьком стадионе, который вмещает почти в два раза меньше, чем нынешний.

Так ли нужно расширение «Челси» или это просто прихоть Боули? Тут, пожалуй, двойного мнения быть не может - «аристократы» заслужили перестройку. Ещё Роман Абрамович хотел провернуть это масштабное дело, но бюрократические и юридические английские аспекты усложнили процедуру, и он не успел довести ее до конца. На данный момент домашняя арена «Челси» (41000) сильно уступает стадионам прямых конкурентов, например:

«Этихад» («Манчестер Сити») - 55000

«Олд Траффорд» («Манчестер Юнайтед») - 75000

«Эмирейтс» («Арсенал») - 60000

«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм») - 62000

«Энфилд» («Ливерпуль») - 61000

И даже «Вилла Парк» «Астон Виллы» вмещает больше - 42000

Боули может вложить в новый проект 2,1 млрд долларов, а предполагая новая вместимость должна составить не менее 55000 человек. И эта сумма очень приличная даже по меркам большого футбола, ведь тот же «Реал» потратил на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» около миллиарда евро. Впрочем, до обновления ещё далеко, а самая ранняя дата переезда назначена на 2030-й год.

На данный момент идут переговоры с властями, архитекторами и, конечно же, с болельщиками, которым не очень понравится идея сноса родного стадиона, на котором «Челси» играет с 1905-го года.

источник: «Советский спорт»
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