«Челси» может снести «Стэмфорд Бридж». Это желание босса на благо клубу

Пока в России клубы наслаждаются введением fan-ID, из-за которого и без того копеечные доходы от болельщиков достигли дна, в больших европейских чемпионатах клубы регулярно расширяют свои арены или строят новые, дабы все желающие могли посетить тот или иной матч. Особенно большое внимание этому уделяется в Английской премьер-лиге, где заполняемость всегда близка к 100%.

Исключением не является и «Челси», который даже в плохой сезон собирает почти полную арену. «Стэмфорд Бридж» в среднем заполняется на 95,1%, а в матчах с топ-командами сидений не хватает, из-за чего расстраиваются не только болельщики, но и боссы клуба, которые теряют деньги на ровном месте.

Именно поэтому глава клуба Тодд Боули, который потратил сотни миллионов евро за два последних трансферных окна, желает вложить деньги ещё и в инфраструктуру клуба, в том числе в стадион.

Испанская Marca сообщает, что Боули намерен провести революцию в клубе, изменив домашнюю арену до неузнаваемости. На данный момент у американского бизнесмена два варианта: расширить нынешний «Стэмфорд Бридж» или снести его и построить новую арену, как это делали ранее некоторые другие клубы. И каждый из решений имеет свои плюсы и минусы.

Теоретически реконструкцию текущего стадиона можно проводить поэтапно, благодаря чему он всё-таки может принимать гостей (но гораздо меньше), но куда более простым вариантом видится полный снос «Стэмфорд Бриджа» и постройка нового, более современного дома для «Челси».

Боули придерживается второго варианта, но для этого нужно сначала решить другую проблему, а именно временный переезд на другой стадион. В числе вариантов называются «Уэмбли» (вместимость - 90000) или «Крейвен-коттедж» (23000). Очевидно, что первый из них более классный и привлекательный (хоть и неудобный для болельщиков), но и аренда будет более дорогая. «Крейвен-коттедж» будет более доступным, но трудно представить «Челси» на старом и очень маленьком стадионе, который вмещает почти в два раза меньше, чем нынешний.

Так ли нужно расширение «Челси» или это просто прихоть Боули? Тут, пожалуй, двойного мнения быть не может - «аристократы» заслужили перестройку. Ещё Роман Абрамович хотел провернуть это масштабное дело, но бюрократические и юридические английские аспекты усложнили процедуру, и он не успел довести ее до конца. На данный момент домашняя арена «Челси» (41000) сильно уступает стадионам прямых конкурентов, например:

«Этихад» («Манчестер Сити») - 55000

«Олд Траффорд» («Манчестер Юнайтед») - 75000

«Эмирейтс» («Арсенал») - 60000

«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм») - 62000

«Энфилд» («Ливерпуль») - 61000

И даже «Вилла Парк» «Астон Виллы» вмещает больше - 42000

Боули может вложить в новый проект 2,1 млрд долларов, а предполагая новая вместимость должна составить не менее 55000 человек. И эта сумма очень приличная даже по меркам большого футбола, ведь тот же «Реал» потратил на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» около миллиарда евро. Впрочем, до обновления ещё далеко, а самая ранняя дата переезда назначена на 2030-й год.

На данный момент идут переговоры с властями, архитекторами и, конечно же, с болельщиками, которым не очень понравится идея сноса родного стадиона, на котором «Челси» играет с 1905-го года.