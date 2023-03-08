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«Провести 50 матчей в сезоне – это как 50 раз заняться любовью с самой красивой женщиной в мире»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис на волне успеха поговорил о футболе с итальянскими студентами.
«Провести 50 матчей в сезоне – это как 50 раз заняться любовью с самой красивой женщиной в мире»
08 марта 2023 17:15
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Наполи»

В среду спортивные новостные ленты облетело высказывание президента «Наполи» Аурелио де Лаурентиса о ФИФА: «Почему контракты нужно заключать на пять лет, почему я не могу подписать восьмилетний контракт? Через несколько лет, если игрок меняет агента, а новый еще не начал работать, он начинает требовать повышения зарплаты. Вы видели на Netflix сериал FIFA Uncovered? Там показали, чем занималась ФИФА в последние годы. Они крали миллиардами, а сейчас остаются в Швейцарии, вне любой европейской юрисдикции. Никто не контролирует их».\

Сложно не согласиться с главным триумфатором итальянского сезона, однако это лишь небольшая часть из его большого выступления перед студентами Университета имени Луиджи Ванвителли в Санта-Мария-Капуа-Ветере – итальянском городке населением около 31 тысячи человек в регионе Кампания (там расположен Неаполь). Его приезд был посвящен открытию юридической кафедры «Право в футболе».

КОНТРАКТЫ, КАК У АКТЕРОВ

«Приходя из мира кино, я научился понимать, как заключаются контракты, проверять разницу между правами на изображение и зависимыми отношениями, и стал применять свои знания в мире футбола. Если вы посмотрите на мои контракты с тренерами и игроками, то увидите, что они совпадают с контрактами актеров и режиссеров».

На всякий случай напомним, что де Лаурентис – известный итальянский кинопродюсер, начинавший с отцом Луиджи де Лаурентисом. Согласно данным «Кинопоиска», на его счету 84 фильма, в том числе «Небесный капитан и мир будущего» (2004) с Джудом Лоу, «Любовь: инструкция по применению» (2011) с Робертом де Ниро и Моникой Беллуччи, «Золотые яйца» (1993) с Хавьером Бардемом. Правда, судя по средним оценкам на портале (от 5,9 до 6,8), смотреть эти ленты можно только на свой страх и риск.

ЗАКОН МЕЛАНДРИ МЕШАЕТ КЛУБАМ УЖЕ 20 ЛЕТ

«Правда в том, что у большинства клубов счета в минусе, но они продолжают участвовать в чемпионатах, как ни в чем не бывало. Закон Меландри ломает нас уже двадцать лет. Как вы можете говорить, что мы должны заботиться о бюджетах клубов, которые теряют деньги? Для этого мы должны начать все с чистого листа. Это серьезная проблема, ведь государство ничего не делает. Они говорят: «Вы миллиардеры, вы влезаете в долги, вы переплачиваете футболистам». Проблема в агентах. Мино Райола – очень хороший агент, но он брал 25-40 млн комиссионных с клуба. Здесь вы создаете неравенство, неразбериху, риск банкротства».

Закон Меландри – правило реализации телевизионных прав и распределения доходов от них между клубами серии А и B. Принят в 2008 году. Регулярно подвергается критике со стороны владельцев клубов.

ИНВЕСТФОНДЫ – СМЕРТЬ ФУТБОЛА

«Фонд — смерть футбола, потому что он заинтересован в максимизации заработка своих инвесторов в ближайшие пять лет. Футбол же — это долгосрочное планирование, как в кино».

У ДЖАНА ЛИЦО ПОБИТОЙ СОБАКИ

«Время от времени я вижу, как он проявляет интерес к «Интеру», хотя когда он появляется на стадионе, они обычно проигрывают... Потом, когда его показывают, у него лицо побитой собаки...»

Стивен Джан – китайский президент «Интера».

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ О СКУДЕТТО ТИХО, ЧТОБЫ НЕ СГЛАЗИТЬ

«Лига чемпионов или скудетто? Я надеюсь на оба турнира, но давайте говорить об этом тихо, потому что, сказав об этом, мы сами себя сглазим. Как вы думаете, если бы я не был болельщиком «Наполи», я бы остался здесь на 19 лет? Я болею за город Неаполь, а не только за «Наполи». Я претендую на территориальную центральность Неаполя на европейском уровне. Во многих отношениях я все еще борюсь за продвижение образа Неаполя в мире, отличая его от других, пусть и прекрасных, городов Италии. Победа стала бы венцом многолетней работы.

В серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов мы проведем 50 матчей, если не больше. В общей сложности это пятьдесят прожитых дней. Это как пятьдесят раз подряд заниматься любовью с самой красивой женщиной в мире».

НЕАПОЛЬ УЖЕ СХОДИТ С УМА. НА ПРАЗДНОВАНИИ СКУДЕТТО БУДУТ 2-3 МЛН ЧЕЛОВЕК

«Прошло 33 года с момента последнего скудетто. Только подумайте, сколько неаполитанцев родилось с тех пор. После банкротства и возрождения с постоянным ростом клуба долгожданная коронация может свести с ума город, который, на мой взгляд, уже сходит с ума и готовится отмечать. На праздновании может быть два или три миллиона участников».

ЕСЛИ «БАРИ» ВЫЙДЕТ В СЕРИЮ А, У НЕГО БУДЕТ НОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

«Что будет, если мы перейдем в Серию А? Мы передадим его тому, кто гарантирует адекватное управление. Мы инвестировали в клуб более 100 млн долларов, и необходимо продолжать рост проекта».

Как известно, де Лаурентис помимо «Наполи» владеет «Бари», который приобрел после банкротства в 2018 году. За 10 туров до конца сезона клуб занимает в серии B третье место, позволяющее побороться за повышение через плей-офф.

«Провести 50 матчей в сезоне – это как 50 раз заняться любовью с самой красивой женщиной в мире»
«Провести 50 матчей в сезоне – это как 50 раз заняться любовью с самой красивой женщиной в мире»
Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис на волне успеха поговорил о футболе с итальянскими студентами.
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