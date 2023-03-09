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Мбаппе, где хет-трик? «Бавария» вновь обыграла «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Французский гений не сдержал обещания и вновь вылетел из Лиги чемпионов задолго до финала.
Мбаппе, где хет-трик? «Бавария» вновь обыграла «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал ЛЧ
09 марта 2023 00:58
автор: Артем Зибрак

МБАППЕ ОБЕЩАЛ ХЕТ-ТРИК

Такие матчи и представлять как-то особо не надо. «ПСЖ» пришел к первой встрече с «Баварией» изрядно потрепанным и, как следствие, потерпел домашнее поражение со счетом 0:1. Однако выход на замену Килиана Мбаппе перевернул картину встречи и едва не перевернул результат на табло. Так что неудивительно, что ему перед ответной встречей уделялось особое внимание, а сам он пообещал оформить в Мюнхене хет-трик. Часто ли футболисты балуют нас такой дерзостью? И это при том, что «Бавария» в 16 последних матчах в родных стенах одержала 15 побед при одной ничьей.

И на сей раз тренеры не смогли выставить оптимальные составы. У парижан не оказалось травмированных Неймара и Преснеля Кимпембе, а это очень серьезные потери. В их отсутствие Кристоф Галтье выбрал схему 3-5-2, которую отрабатывал в предыдущих матчах с «Марселем» (3:0) и «Нантом» (4:2). Парой форвардов предсказуемо стали Мбаппе и Лионель Месси, а за фланги отвечали Ашраф Хакими и Нуну Мендеш.

ПО ФРАНЦУЗАМ В СТАРТЕ 1:1

У Юлиана Нагельсманна наибольшие потери сзади: Мануэль Нойер, Лукас Эрнандес и Нуссайр Мазрауи (он все же попал в запас) травмированы, а Бенжамен Павар дисквалифицирован. Так что немецкому специалисту пришлось выставить справа в обороне Йосипа Станишича. Хотя как «пришлось»? У него ведь есть под рукой еще и Жоау Канселу, но он предпочел 22-летнего защитника. Вероятно, опасался, что португалец будет слишком часто убегать вперед, теряя за спиной Мбаппе. И оказался прав – Станишич звездного вингера съел без приправы.

Кроме того, наставник хозяев оставил в запасе Сержа Гнабри, Лероя Зане и Садио Мане, а в основе выпустил Томаса Мюллера, что в последнее время случается не так часто. Как показала практика, выход Мюллера был ошибкой. Во всяком случае, от него в атаке «Баварии» было меньше всего проку.

И да, в обоих составах оказалось всего по одному французу: Дайо Юпамекано у хозяев и Мбаппе у гостей. Просто примечательный факт. У французов выдающееся поколение игроков, но в «ПСЖ» местных игроков почему-то минимум.

ДЕ ЛИГТ СПАСАЕТ ЗОММЕРА ОТ ПОЗОРА

В первом тайме создалось впечатление, что футболисты обеих команд попали под влияние прессы и своих тренеров и просто испугались оппонентов. Казалось бы, парижанам кровь из носу надо забивать первыми, но они были слишком зациклены на поиске Мбаппе длинной передачей, поэтому хотя и больше владели мячом, на чужой половине поля не задерживались.

Кроме того, трио полузащитников «ПСЖ» Фабиан Руис – Марко Верратти – Витинья испытывает недостаток в креативности, так что гости могли рассчитывать только на прорывы флангами, но Альфонсо Дэвис не уступает Хакими в скорости, а Нуну Мендеш в игру не попал. Месси несколько раз спускался глубже, чтобы помочь партнерам, но мюнхенцы с ним не церемонились и встречали жесткими единоборствами.

Но и «Баварии» в первом тайме похвастать оказалось нечем. Вроде бы в финальную треть поля хозяева заходили чаще, вот только в штрафную доставить мяч не получалось. Пару раз они перспективно доставляли мяч Эрику Шупо-Мотингу, но при всей работоспособности камерунского форварда технического оснащения ему откровенно не хватает.

Два наиболее ярких момента произошли у ворот Яна Зоммера, а героем в обоих случаях стал Матейс де Лигт. В первом случае он заблокировал удар Месси с угла вратарской, а перед возвращением в раздевалку выбил мяч из пустых ворот после удара Витиньи. Это Зоммер попал под прессинг и психанул, ткнув мяч португальцу. Если бы не де Лигт, швейцарец не избежал бы позора.

ШУПО-МОТИНГ ОБИДЕЛ БЫВШУЮ

На 36-й минуте Галтье был вынужден заменить получившего травму Маркиньоса. Выбор тренера пал на Норди Мукиэле, но уже к перерыву наставник передумал и провел обратную замену – вместо Мукиэле на второй тайм вышел 17-летний Эль-Шадай Битшиабу, для которого это был дебют в Лиге чемпионов.

На надежности обороны «ПСЖ» это сказалось наихудшим образом. В течение 15 минут второго тайма Шупо-Мотинг четырежды оказывался с мячом в чужой штрафной. Один раз его проход остановили в последний момент, в другой он, находясь в офсайде, подставился под удар партнера, в третьем подрезал мяч головой в дальний угол, но во вне игры оказался тянувшийся к мячу Мюллер. И вот наконец на 61-й минуте Леон Горецка накрыл в чужой штрафной Марко Верратти (хотя нет уверенности в том, что без нарушения правил) и выкатил мяч камерунцу, которому оставалось попасть в пустые ворота.

И ВНОВЬ ПОТЕРЯ ВЕРРАТТИ…

В оставшееся время «ПСЖ» не выглядел совсем уж безнадежно. Например, Серхио Рамос дважды мог сравнять счет после классического для себя забега в штрафную на стандарт, но в одном случае Зоммер проявил потрясающую реакцию, а в другом испанцу чуть не хватило точности.

Вместе с тем, гости вынуждены были рисковать, так что чаще нарывались на контратаки, к которым мюнхенцы относились слишком пренебрежительно. Иначе выиграли бы даже крупнее, чем итоговые 2:0 – в концовке вновь последовали перехват мяча у Верратти, забег и точный удар Гнабри из штрафной.

В итоге фаворит всего турнира, у которого Зане, Гнабри, Канселу и Садио Мане выходят только на замену, идет дальше, а атакующее супертрио Мбаппе – Неймар – Месси закрывает тему Лиги чемпионов уже после первого раунда плей-офф. Катарские шейхи наверняка все чаще задумываются, на кой им все это вообще надо.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Бавария» - «ПСЖ» - 2:0 (0:0)

Голы: Шупо-Мотинг, 61 – 1:0. Гнабри, 89 – 2:0.

«Бавария»: Зоммер, Станишич, Юпамекано, де Лигт, Дэвис, Горецка, Киммих, Коман (Гнабри, 86), Мюллер (Канселу, 86), Мусиала (С. Мане, 82), Шупо-Мотинг (Зане, 68).

«ПСЖ»: Доннарумма, Данилу Перейра, Серхио Рамос, Маркиньос (Мукиэле, 36; Битшиабу, 46), Хакими, Витинья (Экитике, 82), Верратти, Руис (Заир-Эмери, 76), Нуну Мендеш (Бернат, 82), Месси, Мбаппе.

Судья: Орсато (Италия).

Первый матч – 1:0

источник: «Советский спорт»
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