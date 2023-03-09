Проект «ПСЖ» потерпел крах: Лигу чемпионов без полузащиты и нападения выиграть невозможно

ПРОТИВ «БАВАРИИ» ШАНСОВ НЕ БЫЛО

Еще в декабре я написал текст, в котором объяснил, почему «Пари Сен-Жермену» в нынешней Лиге чемпионов ничего не светит.

Катарские владельцы не жалеют денег на команду, платят огромные зарплаты. Скупают главных звезд мирового футбола. Все для одной цели – выиграть главный клубный турнир Европы. О чем они мечтают 12 лет, как только зашли в «ПСЖ».

Для этого в Париж были приглашены Месси и Неймар, засыпан деньгами Мбаппе, лишь был не ушел в «Реал». Шейхи решили, что три суперзвезды принесут долгожданную победу. Не принесли.

Источник фото: DPA

В прошлом году «ПСЖ» был ближе к победе, но роковая ошибка Доннаруммы на ровном месте оказалась решающей в противостоянии с «Реалом».

Что касается вчерашнего матча, кто-то скажет: если б не ошибся Марко Верратти в своей штрафной. А еще можно вспомнить, как Витинья не сумел поразить пустые ворота в первом тайме.

Рискну предположить, что гол Витиньи не спас бы Париж. «Бавария» прибавила бы еще больше, а прибавлять там есть кому. В отличие от «ПСЖ». У парижан не было шансов против нынешней «Баварии».

ОДИН ГЕНИЙ ТУРНИР НЕ ВЫИГРАЕТ

Нападение. Главная проблема «ПСЖ» - команда плохо укомплектована, как это не странно звучит.

Вдруг выяснилось, что у чемпиона Франции фактически нет нападения и полузащиты.

Впереди вся надежда на гения Мбаппе. Он, конечно, гений, но футбол командная игра, в одиночку можно выиграть матч, но не турнир. У Килиана даже нет достойного напарника. Месси все-таки нападающим не будем считать. Да и помощник ли нынешний Месси?

Источник фото: IMAGO

В прошлом сезоне был Ди Мария. Может быть, не суперфорвард, но нападающий высокого уровня. Что он доказывает сейчас в «Ювентусе». В позапрошлом сезоне был еще один аргентинец – Икарди. Не дотягивал до уровня игрока основы, но выходил на замену, периодически забивал. Сейчас нет никого.

Возьмем для примера нападение «Баварии». Ушел Левандовски, ему на замену взяли Мане, увы, он быстро сломался. Но в нападении появился свой юный гений – Мусиала. А еще есть – Сане, Гнабри и нашедший себя в 33 года Шупо-Мотинг. Мюллера все-таки отнесу к полузащитникам.

Целая россыпь потрясающих форвардов. А у соперника один Мбаппе. О чем тут говорить?

Полузащита. Из игроков уровня суперклуба - только Верратти, но и он не является определяющим игру футболистом. Перед нынешним сезоном в полузащиту были приобретены Фабиан Руис и Карлос Солер.

Руис был игроком ротации в «Наполи», отнюдь не лидером. Солер не хватал с неба звезд в тонущей «Валенсии». Странные трансферы для топ-клуба.

IMAGO

Отдельно хочу сказать про Месси. Прошлый сезон у аргентинца получился если не провальным, то весьма блеклым.

Нынешний, если оставить за скобками ЧМ в Катаре, для Лео сложился ничуть не лучше. В чемпионате Франции он подавляющую часть матча прогуливается пешком. Очевидно, что этот турнир его не интересует. Он считает, что его взяли для Лиги чемпионов. Но что показал Месси в ЛЧ? Чем он запомнился в двух главных матчах для «ПСЖ» против «Баварии»? Ничем!

А в прошлом, в трудной битве с «Реалом», может, гений Месси включился и переломил исход игры в Мадриде после ошибки Доннаруммы? Не включился, не переломил. В таких играх великие и должны решать, но Лео последние два года лишь бледная тень самого себя, допустим, 3-5-летней давности.

В общем, нынешний проект «ПСЖ» с опорой на престарелых гениев потерпел крах. В Париже нужно строить новую команду.