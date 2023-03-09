Заминусовали фанатов. Теперь минусуем Лужники

ЧИНОВНИКИ И ДЕПУТАТЫ ДОБИВАЮТ

Чиновники Минспорта считают, что на футбол ходят меньше людей из-за зимы и плохой погоды, а проект fan-ID развивается хорошо и планомерно. Вот оно как, оказывается! Мы-то не догадывались.

А что же на кубок страны мы ходили? Почти 10 тысяч были в Екатеринбурге при ужасном холоде! Более 10 тысяч в Москве на «Спартаке» с «Локомотивом», а на первом матче было и вовсе 11 тысяч. С fan-ID на «Спартак» пришло менее 5 тысяч. Но чиновникам это знать необязательно!

Конечно, реагировать на депутатов и их громкие заявления – дело последнее. Ну, чего требовать от людей, которые вообще мухоморами питаются? (Один из них попал в токсикологию после того как поел красно-белые шапочки) Но удивительнее всех именно бред депутатский.

Есть такой депутат Роман Терюшков. Он впрямую связал низкую посещаемость с отправкой фанатов на фронт. Не очень понятно, о чем речь. Вроде бы между кубковыми (в феврале) и чемпионатовскими (в марте) матчами не было новых мобилизаций, но Терюшков, очевидно, живет в своем мире:

- Добрая часть из них (из фанатов – Прим. ред.) ушла на фронт, а те, что остались, наверняка ведут социально ответственную деятельность: поддерживают стар и млад, опекают семьи мобилизованных, собирают средства на нужды наших бойцов и охраняют по-мужски порядок во дворах, на своей улице, в своем городе…

Без комментариев.

УБИЛИ ПОЛЕ В «ЛУЖНИКАХ»

Сколько слов сказано о том, что в России есть качественные стадионы, которые построили к ЧМ-2018, но там не играют! А ситуация очень простая: стадионы есть, инфраструктура есть, но используется она совершенно не по назначению. Сколько ждали Лужники возможности снова принимать матчи. «Торпедо» заявилось в 19-м туре на стадион, но… оказывается, на нем убили поле.

Вчера там стали срезать верхний слой газона. Дело в том, что комиссия РФС и РПЛ признала поле абсолютно непригодным для футбола. Мы не следим за происходящим в мире концертов, но неужели совместить зимние концерты с весенним футболом – явление невозможное?

Теперь «автозаводцам» играть в Химках, а дальше – снова готовить поле в Лужниках.