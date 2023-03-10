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Отыграет ли «Ференцварош» Черчесова два гола у «Байера»? Миссия почти невыполнима

«Ференцварош» проиграл на выезде «Байеру» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы – 0:2. Теперь команде Станислава Черчесова предстоит отыграть эту фору в Будапеште.
Отыграет ли «Ференцварош» Черчесова два гола у «Байера»? Миссия почти невыполнима
10 марта 2023 13:09
автор: Юрий Волохов
автор фото: DPA

«БАЙЕР» БЫЛ ЛУЧШИМ ЖРЕБИЕМ

Перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы я написал заметку о том, почему «Ференцварош» не выйдет в четвертьфинал. Такой вывод я сделал всего лишь на основе анализа возможных соперников. Небольшой шанс Черчесову оставался лишь в случае, если жребий выберет в соперники «Ференцварошу» леверкузенский «Байер». Почему? Немецкий клуб играет в этом сезоне крайне нестабильно. Но даже при этом я давал «фроди» только 10 процентов на успех. С другими соперниками – вообще без шансов. Сами можете посмотреть на пары 1/8 финала.

Источник фото: IMAGO

И эти 10 процентов могли вырасти даже до 15, если чемпион Венгрии сыграет относительно удачно в Леверкузене. Что я под этим подразумевал? Победа или ничья – понятно, а также поражение с минимальным счетом. Увы, второй, пропущенный на 85-й минуте гол, резко снизил шансы «Ференцвароша» на благоприятный исход противостояния.

ШАНСЫ – НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ

Пропустили «венгры» уже на 8-й минуте. Неудачно пытались вывести мяч от ворот, хозяева мяч перехватили – мощный удар с линии штрафной пришелся в голову защитника гостей. Подбор за хозяевами и вторая волна атаки привела к голу. Демирбай без помех сильно пробил с 16 метров – 1:0.

У «Ференцвароша» был отличный шанс отыграться на 25-й минуте. Закариассен выскочил один на один, мягко перебросил мяч через вратаря, но попал в перекладину.

Источник фото: DPA

Гости долго сохраняли относительно комфортный для себя счет. На 85-й минуте «Байер» получил право на штрафной метрах в 25 прямо по центру ворот. Нападающий сборной Чехии Адам Гложек мощно пробил поверх стенки в штангу, рядом с крестовиной. Мяч отскочил на Тапсоба, который в падении головой с десяти метров поразил пустые ворота – 2:0.

Важнейший гол в плане двухматчевой стратегии, он резко снизил шансы «Ференцвароша».

Теперь в Будапеште надо забивать минимум два, чтобы хотя бы уйти на добавочное время. Это очень непростая задача для парней Черчесова. Почему?

Мы не видим, как играет «Ференцварош» в чемпионате Венгрии, но зато видим результаты. Они говорят о том, что игра команды далека от оптимальной.

Источник фото: IMAGO

После Нового года сыграно четыре матча. Три ничьи – с середняком «Мезекевешдом» (1:1), с главными преследователями «Кечкеметом» (1:1) и «Кишвардой» (0:0) и победа над «Дебреценом» (2:0).

Не впечатляет. И это чемпионат Венгрии, уровень которого не сопоставим с Бундеслигой.

Вернемся к ответному матчу. Итак, «Ференцварошу» ни в коем случае нельзя пропускать и надо забивать минимум два. Один пропущенный гол все обнулит, три «Ференцварош» вряд ли «Байеру» забьет.

Мы помним, как натужно играла команда Черчесова на родной «Гроупама Арене» в квалификации Лиги чемпионов. Поражение от «Слована» - 1:2, разгром от «Карабаха» - 1:3. Повторю, это дома со скромным «Слованом» и крепким «Карабахом».

А вот «Байер» в предыдущем раунде Лиги Европы обыграл на выезде «Монако» - 3:2. Первый матч завершился с таким же счетом, но в пользу монегасков, немецкий клуб был удачливее в серии пенальти. Это очень тревожный для «Ференцвароша» факт – «Байер» забил три гола на выезде команде, идущей на третьем месте в Лиге 1. И еще он говорит том, что «Байеру» без разницы, где играть – дома или на выезде.

Источник фото: IMAGO

Они забили три гола «Монако», а мы говорим, что один пропущенный мяч может стать для «Ференцвароша» фатальным.

Итожим, задача у Черчесова трудновыполнимая, шансы на общую победу не более 5 процентов. Подтвердится ли мой прогноз, покажет ответная игра, которая пройдет 16 марта в Будапеште.

источник: «Советский спорт»
Отыграет ли «Ференцварош» Черчесова два гола у «Байера»? Миссия почти невыполнима
Отыграет ли «Ференцварош» Черчесова два гола у «Байера»? Миссия почти невыполнима
«Ференцварош» проиграл на выезде «Байеру» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы – 0:2. Теперь команде Станислава Черчесова предстоит отыграть эту фору в Будапеште.
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