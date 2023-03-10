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Неуправление гневом

Не успела РПЛ стартовать после продолжительной зимней спячки, а у «Химок» уже готов свежий скандал.
Неуправление гневом
10 марта 2023 19:39
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Химки»

В воскресенье, 12 марта, на «Газпром Арене» «красно-черные» встречаются с лидером чемпионата России - «Зенитом». Соперников в турнирной таблице разделяют солидные цифры в 32 очка. На зимнюю паузу «Химки» уходили в состоянии затяжного кризиса и на предпоследнем месте РПЛ. Зимой клуб провел местами жесткую, но обширную трансферную политику, избавившись практически полностью от прежнего состава. В первом матче возобновившегося чемпионата это дало свои плоды: «красно-черные» раздобыли ничью в матче с воронежским «Факелом» (1:1). Казалось бы, работайте в том же направлении и готовьтесь в правильном моральном состоянии к непростому противостоянию с питерскими бразильцами.

Источник фото: ФК «Химки»

Но «Химки» не были бы собой, если бы не скреативили очередной информационный повод: главный тренер команды решил поскандалить с двумя своими подопечными. Инцидент произошел в четверг, 9 марта, на базе «Химок». Ранее отстраненные от основы полузащитник Аяз Гулиев и защитник Дмитрий Тихий занимались в тренажерном зале и не успели закончить свою работу до прихода команды. Это сильно разозлило Спартака Гогниева. До такой степени, что коуч попросил своих помощников провести тренировку без него, а сам отправился довыяснить отношения с двумя опальными футболистами.

Чем бы все это закончилось, если бы не охрана базы, сказать сложно, учитывая горячий нрав Спартака Артуровича и уже не первую его историю ментального столкновения с Гулиевым. Но слухи о возможной отставке главного тренера в самое ближайшее время уже поползли. И хотя генеральный директор подмосковного клуба Николай Оленев оперативно дал опровержение новостям о возможном увольнении. Чувствуется, что и наверху, и в раздевалке не все спокойно. Руководство «Химок», видимо, подустало от буйного нрава Гогниева, а сам 42-летний специалист никак не может научиться управлять своими эмоциями.

Источник фото: ФК «Химки»

Как бы там ни было, «красно-черным» сейчас как никогда необходимо настроиться на сохранение прописки в элитном дивизионе. Вряд ли сын спонсора клуба Илья Садыгов мечтает играть в первой лиге. А подобные скандалы в раздевалке вряд ли способствуют правильному настрою на матчи, тем более с таким сильным соперником. Так что «Химки» просто обязаны не дать себя деклассировать в это воскресенье. Лишние цифры на табло в игре с «Зенитом» будут серьезным приговором как главному тренеру команды, так и руководству клуба, под чьим чутким руководством «Химки» и дошли до такой жизни.

источник: «Советский спорт»
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