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Ждет ли «Краснодар» дежа вю?

Матчи 19-го тура РПЛ обещают интригу. Прежде всего, своими судейскими назначениями.
Ждет ли «Краснодар» дежа вю?
10 марта 2023 20:23
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Краснодар»

Во-первых, 10 марта, на игре «Сочи» - «Оренбург» дебютировал сын исполнительного директора лиги Сергей Чебан - младший. В послужном списке молодого арбитра пока только матчи первой и второй лиги, а также молодежного первенства. На играх элитного дивизиона до этого момента Сергей был задействован только как резервный судья. Всего на счету 32-летнего рефери - 142 матча, где Чебан - младший вынес 623 предупреждения и 36 раз показал «красную» карточку.

Источник фото: РФС

Ну, а главная интрига этого тура развернется в субботу, 11 марта, на поле стадиона «Краснодар», где «быки» примут московское «Динамо» (старт в 19:00). Судить эту игру поставили питерского судью Артема Любимова, который год назад именно после встречи этих команд был отстранен от работы до конца сезона. В 23-м туре чемпионата-2021/22 Любимов получил назначение на матч «Краснодар» - «Динамо» в качестве видеоассистента, отвечающего за ВАР. В конце первого тайма в добавленное время он ошибочно указал главному судье встречи Алексею Сухому, что нужно назначать пенальти. Любимов увидел фол на Федоре Смолове внутри штрафной площади, хотя нарушение имело место быть за ее пределами. В результате 11-метровый в ворота «быков» был реализован динамовцем Даниилом Фоминым и стал единственным и победным голом в этой встрече (0:1). Позже Экспертно-судейская комиссия РФС признала назначение данного пенальти «ключевой ошибкой, повлиявшей на результат мачта», и отстранила Артема Любимова от судейства до конца сезона вместе с поверившему ВАР Алексеем Сухим.

Источник фото: ФК «Краснодар»

- Считаю, это максимально строгое решение, чтобы дать понять, что за ошибки, которые впрямую влияют на результат, будем строго наказывать, - прокомментировал свою позицию тогдашний судейский начальник Ашот Хачатурянц.

В начале этого сезона Сухого и Любимова «разбанили», но до предстоящего матча с «Динамо» питерского рефери на игры «быков» не назначали. Но теперь, видимо, решили, что клин клином вышибают. Новый босс судей Павел Каманцев все же рискнул поставить 38-летнего специалиста на матч «Краснодара». Официальных возражений от лица команды не поступало.

Помогать Артему Любимову 11 марта в Краснодаре будут ассистенты Рашид Абусуев и Дмитрий Ермаков. А за ВАР ответят Сергей Карасев и Валентин Мурашов.

источник: «Советский спорт»
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