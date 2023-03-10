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Экс-тренер «Локомотива» снова в поисках работы 

Бывший коуч «железнодорожников» расстался с третьим по счету английским клубом в своей тренерской карьере. На этот раз в чемпионшипе у Славена Билича не получилось. 
Экс-тренер «Локомотива» снова в поисках работы 
10 марта 2023 20:36
автор: Анастасия Лукачи

Бывший защитник сборной Хорватии, а потом и ее главный тренер, возглавил «Локомотив» сразу по завершению контракта с национальной командой в 2012 году, где он провел без малого шесть лет. Так что клубную тренерскую карьеру Славен начал именно в России. После серьезного успеха со сборной Билича приглашали в Москву как статусного и неординарного коуча, которого звали к себе на работу топовые европейские лиги. Но в стане «железнодорожников» хорват не задержался и запомнился прежде всего тем, что именно под его руководством «Локомотив» показал худший на тот момент результат в своей российской истории: команда пришла к финишу сезона-2012/13 девятой.

Потом было громкое интервью Дениса Глушакова, который тогда защищал цвета клуба, назвавшего Билича самым слабым специалистом из тех, с кем ему приходилось работать. И экспрессивные высказывания экс-вратаря «Локо», легендарного Сергея Овчинникова, предложившего себя как тренера Ольге Смородской вместо Славена. Тем не менее, Билич как коуч привнес в историю «железнодорожников» весьма важный и позитивный момент: именно Билич разглядел в 17-летнем тогда Алексее Миранчуке большую перспективу и доверил ему место в основе.

- Миранчук – хладнокровный, смелый парень, умеющий отдать хорошую передачу, видит, как развивать атаку. Он смелый футболист. Миранчук – это, несомненно, будущее «Локомотива», – говорил тогда Славен.

Из Москвы хорватский специалист уехал в турецкий «Бешикташ», где провел два года. А затем в тренерской судьбе Билича появилась АПЛ. Первым клубом английской премьер-лиги для Славена стал «Вест Хэм Юнайтед», который хорват не без успеха возглавлял 2,5 года. Покинув Восточный Лондон, Билич ненадолго уехал в Саудовский элитный дивизион, а по возращении возглавил «Вест Бромвич Альбион», обитателя на тот момент чемпионшипа, которого Славен вытащил в АПЛ. Но затем команда снова стала стремительно терять очки, и руководство клуба рассталось с Биличем.

Свой последний на данный момент английский клуб хорват возглавил всего полгода назад. Славен подписал контракт с «Уотфордом» в сентябре 2022 года. «Шершни» в прошлом сезоне вылетели из премьер-лиги - во второй раз за последние три года. И Билича ждали как спасителя и антикризисного менеджера. Однако команда под его руководством одержала всего одну победу в последних восьми матчах чемпионшипа. И после 35 матчей «Уотфорд» обосновался только на 10-м месте, имея в активе 51 очко. Так что Славен Билич снова оказался на бирже труда. А на его место боссы «золотых мальчиков» уже пригласили еще одного известного специалиста по возвращению команд в элитную лигу - Криса Уайлдера, который в своем время сотворил чудо с «Шеффилд Юнайтед».

источник: «Советский спорт»
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