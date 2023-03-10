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Участник чемпионата мира оказался не нужен клубу-середняку второй лиги Германии

Команда из второй Бундеслиги собирается расторгнуть контракт с камерунским футболистом из-за его российского гражданства.  
Участник чемпионата мира оказался не нужен клубу-середняку второй лиги Германии
10 марта 2023 20:39
автор: Анастасия Лукачи

«Ганновер» планирует расстаться со своим хавбеком Гаэлем Ондуа. 27-летний полузащитник родился в Камеруне, но с 9 лет жил в России - его отец был дипломатом. И свою футбольную карьеру Гаэль начинал здесь. Сначала он играл в юношеском составе московского «Локомотива» (2014 г.), а затем перешел в ЦСКА (2015 г.), за который отыграл 29 матчей. В 2016 году Ондуа уехал в датский «Вайле», потом была луганская «Заря», за которую футболист так и не сыграл ни одного матча. В 2018 году, после единственного полноценного сезона в РПЛ в составе «Анжи» Гаэль снова вернулся в Европу, на этот раз его подписал швейцарский «Серветт». А летом 2021 года российско-камерунский игрок заключил контракт с немецким «Ганновером». Теперь, видимо, придется искать новый клуб, и, возможно, именно в России.

В самом «Ганновере» решение о расставании с Ондуа объясняют, в первую очередь, отсутствием у игрока должной дисциплины, а не претензией к наличию у него российского паспорта. По словам клуба, еще в апреле 2022 года футболисту ясно дали понять, что главный тренер Штефан Ляйтль не видит Гаэля в основном составе, но полузащитник отказался от трансфера, хотя интерес к нему проявляли «Цюрих», «Сошо» и «Осера». Как объяснил сам футболист, свою карьеру он хотел бы продолжить в английском чемпионате, поэтому ждал до последнего предложений именно оттуда. Но «Ганноверу», похоже, ждать надоело. В ближайшие дни клуб подпишет все необходимые бумаги для расторжения договора и выплатит Ондуа неустойку. Пока же отстраненный от основы футболист занимается с молодежным составом команды, что его крайне не устраивает. Кроме того, как заявил российский камерунец, «Ганновер» настолько решил абстрагироваться от игрока, что общается с ним исключительно посредством электронной и бумажной почты.

Что же произошло на самом деле, в нынешних реалиях, утверждать на все 100 процентов вряд ли кто возьмется. Флюгер этой истории можно повернуть в любую удобную сторону. Ондуа настаивает, что все произошедшее имеет именно политический контекст, особенно после его выступления на мундиале в Катаре, где он был единственным игроком с российским паспортом и, более того, вышел на одну из игр в бутсах с триколором:

- Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену, — заявил недавно Гаэль. С другой стороны, нельзя исключать и банального объяснения: «Ганновер» просто хочет подписать другого опорного полузащитника, пусть это и кажется максимально странным решением, когда в твоем распоряжении есть участник чемпионата мира.

источник: «Советский спорт»
Участник чемпионата мира оказался не нужен клубу-середняку второй лиги Германии
Участник чемпионата мира оказался не нужен клубу-середняку второй лиги Германии
Команда из второй Бундеслиги собирается расторгнуть контракт с камерунским футболистом из-за его российского гражданства.  
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