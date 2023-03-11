Кабан вместо Гладиатора, голеадор Промес – «Спартак» вырвал победу на полупустом стадионе у «Факела»

ПАРУ СЛОВ В ВИДЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Прежде чем перейти к футболу, пару слов на полях. В какой-то степени матч стал историческим, прежде всего, для болельщиков: кабан сменил гладиатора в роли символа клуба. Воин из древней Греции, видимо, отправился на пенсию.

Известно, что много лет лучшему игроку сезона по мнению фанатов вручается «Золотой кабан». Вот в клубе и решили, что Гладиатор устарел, или постарел. Ну кабан, так кабан.

Крайне неприятно смотреть на полупустые трибуны, понятно почему. И мы уже, к сожалению, привыкаем к этой ситуации. Однако наши футбольные чиновники говорят, что все идет по плану. Они наплевали на известное правило: футбол для болельщиков. А депутат Госдумы Терюшков договорился до того, что большинство фанатов всех (!) команд РПЛ уехали в зону СВО Родину защищать, поэтому фанатские сектора пустуют на трибунах стадионов. Товарищу Терюшкову платят большую зарплату за то, чтоб он подобный бред нес?

И еще, Соболев еще в октябре забил последний гол в чемпионате, причем в ворота ЦСКА. А у Промеса на счету было 99 голов во всех турнирах за «Спартак». Конечно, голландец хотел забить сотый.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Первые минут тридцать на поле было скучновато. Хотя «Спартак» за это время успел открыть счет.

18-я минута. Зиньковский в паре метров от угла штрафной хлестко пробил в ближний угол. Городовой не смог ни поймать, ни отбить – мяч отлетел от груди вратаря, а Промес опередил двух защитников и поразил фактически пустые ворота. Вот он – сотый гол!

40-я. Навес, Джикия сбрасывает головой вдоль ворот, Соболев тоже головой переправляет мяч в дальний угол.

Но Безбородов сразу же припадает к наушнику. Что такое? Литвинов залез в оффсайт во время навеса, или нарушил правила. До конца суть нарушение спартаковца так и осталось не ясным. Но гол Безбородов отменил безо всякого просмотра ВАРа.

Но тут же Промес забивает 101-й! Голландец открылся один на фланге, вошел в штрафную, крутанул защитника и пробил неотразимо – 2:0.

Квинси совсем немного осталось до Егора Титова - у легенды «Спартака» 105 мячей во всех турнирах.

Спартаковцы немного расслабились после второго гола, и тут же воронежцы наказали хозяев. Быстрая контратака, прострел на Аппаева, врывающегося в штрафную. Форвард «Факела» в касание пробил очень сильно – 2:1.

Игра все больше оживляется, и тут «Спартак» привозит себе пенальти на ровном месте. Пруцев неудачно размахивал руками при фланговой подаче и задел по лицу Квеквескири. Шла уже вторая добавленная минута. Новичок «Факела» алжирский француз Рабей реализовал пенальти - 2:2.

Но это еще не все. На 50-й минуте Соболев опасно пробил головой в нижний угол, Городовой отбил на набежавшего Пруцева. Но тому уже было тяжело добить мяч с острого угла.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Видимо, в перерыве в раздевалке «Спартака» состоялся серьезный разговор. Хотя и без мотивационных бесед всем игрокам красно-белых ясно, что после ничьей с «Уралом» вторая домашняя ничья с аутсайдером будет зашкваром, как говорит нынешняя молодежь.

Хозяева взялись за дело решительно, правда, долго ничего опасного у ворот гостей создать им не удавалось.

На 67-й минуте тренер «Факела» Пятибратов меняет второго новичка – Брахими – и выпускает главного бомбардира Гонгадзе. При этом второй форвард Аппаев тоже остался на поле.

70-я. Зобнина сбивают прямо по центру ворот в двух метрах от штрафной. Промес пробил сильно, мяч чиркнул перекладину сверху.

74-я. Очень хорошая атака, которую завершал ударом слета Соболев – но сильно выше ворот.

На 87-й минуте. «Спартак» забивает третий, очень красивый гол. Соболев после навеса скидывает головой вдоль ворот, Мартинс с линии вратарской переправляет мяч в сетку – 3:2.

В оставшееся время «Спартак» не сел в оборону, не стал играть на удержание счета, а шел и шел вперед, и мог забить еще парочку.

«Спартак» абсолютно заслужил победу.

Чемпионат РПЛ. 19-й тур

Спартак – Факел – 3:2 (2:2)

Голы: Промес, 18, 41. Аппаев, 43, Рабей 45+4, Мартинс, 87.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов (Тавареш, 84), Хлусевич (Классен, 58), Денисов (Николсон, 84), Пруцев (Мартинса, 58), Зобнин, Литвинов, Соболев, Промес, Зиньковский (Игнатов, 90+3).

«Факел»: Городовой, Черов, Калинин, Суслов, Магаль, Морозов, Рабей (Акбашев, 60), Якимов (Мендель, 84), Квеквескири, Аппаев (Марков, 84), Брахими (Гонгадзе, 67).

Предупреждения: Морозов, 20, Пруцев, 45+2, Зобнин, 45+6, Квеквескири, 50, Черов, 53, Аппаев, 54, Суслов, 77, Магаль, 78.

Судья: Вячеслав Безбородов.

11 марта. Москва. «Открытие Арена».