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Бенефис Боржеса! «Краснодар» в большинстве одержал волевую победу над «Динамо»

Ивич впервые выиграл в РПЛ, прервав 8-матчевую серию «быков» без побед над бело-голубыми.
Бенефис Боржеса! «Краснодар» в большинстве одержал волевую победу над «Динамо»
11 марта 2023 21:03
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Краснодар»

БЕЗ СМОЛОВА И ЗАХАРЯНА

Субботнюю программу РПЛ закрывало дерби сербских тренеров Владимира Ивича и Славиши Йокановича. Наставнику хозяев результат был необходим в чуть большей степени, ведь с момента назначения «Краснодар» при нем пока болельщиков не радовал. 1:0 с ЦСКА не помогли удержаться в верхней части сетки, а с «Торпедо» была зафиксирована неожиданная ничья 2:2. Осечка тем более обидная, что больше никому в чемпионате автозаводцы под руководством Андрея Талалаева не забивали.

Вряд ли Ивичу кто-то рассказывал, что «Динамо» для его команды наиболее неудобный соперник. Достаточно сказать, что в восьми предыдущих встречах с бело-голубыми краснодарцам победить не удавалось – три ничьи и пять поражений. Прерывать серию в роли одного из полузащитников тренер отправил Кевина Ленини, пропустившего два предыдущих матча команды в этом году.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Что до Йокановича, то он попал в непростую ситуацию из-за того, что в Краснодар не приехали два лидера атаки Арсен Захарян и Федор Смолов – до сих пор лучший бомбардир в истории «горожан» (64 гола). Потеря полузащитника была более весомой, потому что Йоканович почему-то не доверяет Матиасу Норманну, а другого сильного исполнителя в среднюю линию у него нет. В итоге трио полузащитников выглядело так: Даниил Фомин – Александр Кутицкий (глубже) – Лука Гагнидзе.

ТЮКАВИН ИГРАЕТ ЗА ТРОИХ

В таком сочетании полузащитников динамовцам было трудно вести позиционное нападение на чужой половине поля, тем не менее они на удивление не проигрывали борьбу в середине поля и прилично действовали на флангах. Оттуда и пришел гол на 19-й минуте. В результате розыгрыша аута Муми Нгамале классно подал на ближнюю штангу, а Константин Тюкавин выскочил из-за спины Ленини и подрезал мяч в дальний угол. Кабовердиец сыграл бездарно, но что он вообще делал на позиции левого центрального защитника?

Ответ «быков» не заставил себя ждать. И это было абсолютно заслуженно. Судя по увиденному, Ивич не считает константой атакующую комбинационную игру. Во всяком случае, его подопечные не раз и не два оправляли мяч вперед в нападение, минуя среднюю линию. В результате одного такого приему Мозес Кобнан даже добил мяч в сетку после удара Джона Кордобы, но тот до приема мяча забрался в офсайд. В другом эпизоде колумбиец не смог принять идеальную диагональ от Кристиана Рамиреса и запорол выход один на один.

Источник фото: ФК «Краснодар»

У эквадорца вообще потрясающе стабильная длинная передача. Он спустя пять минут после пропущенного мяча и навесил в штрафную точно на голову Кади Боржесу. Тот опередил удивительно пассивно взиравшего на происходящее Дмитрия Скопинцева и пробил. Удар не был не берущимся, но Антон Шунин вообще редко радует нас спасениями. Мяч от его рук заскочил за линию ворот.

Экс-защитник «Краснодара» всегда особо мотивирован в матчах против своей бывшей команды, но в этот вечер лишние эмоции ему только мешали. Так, на 14-й минуте он наговорил на желтую карточку, затем проворонил гол, а ближе к перерыву упустил убойный момент, который создал ему Тюкавин. Форвард получил мяч в центре штрафной спиной к воротам, выманил на себя Матвея Сафонова и покатил назад Скопинцеву, а тот из убойной позиции пальнул выше ворот.

БОРЖЕС ТВОРИТ, НГАМАЛЕ ВЫТВОРЯЕТ

При всей яркости игры Тюкавина бросалось в глаза, что динамовцы часто не успевают за оппонентами и нарушают правила. По истечении часа игры у гостей этот показатель двукратно превышал хозяйский – 10-5. Еще до перерыва по желтой получили Скопинцев и Саба Сазонов, а через пять минут после возобновления Даниил Фомин. И в конце концов динамовцы доигрались – Нгамале проиграл борьбу Эдуарду Сперцяну и неаккуратно наступил ему сзади шипами. Матч «Динамо» доигрывало в меньшинстве.

К сожалению для москвичей, им не удалось продержаться даже недолго. Уже спустя восемь минут все тот же Боржес совершил маленькое чудо – сместился с правого фланга в центр и хлестко пробил в дальний угол – мяч рикошетом от штанги запрыгнул на спину Шунину, у которого не было ни шанса отразить этот шикарный удар. «Динамо» было последней командой РПЛ, не пропускавшей из-за пределов штрафной. До этого момента.

Источник фото: ФК «Краснодар»

К чести Йокановича, он еще до пропущенного мяча в меньшинстве пытался сохранить атакующий потенциал, для чего выпустил Вячеслава Грулева, а уже проигрывая в счете, отправил на поле еще и Дениса Макарова. Вингер активно вошел в игру, заставив задуматься о том, почему тренер предпочел ему Гладышева.

Несмотря на попытки бело-голубых, краснодарцы очень уверенно контролировали ход встречи (и даже удвоили преимущество благодаря точному удару Кривцова из штрафного полукруга) и завершили ее закономерной победой – первой для Ивича в чемпионате России. Она позволила «быкам» прервать четырехматчевую серию без побед в чемпионате и сравняться по очкам с ЦСКА и «Ахматом» (по 29) и сократить отставание от «Динамо» до трех.

РПЛ. 19-й тур

«Краснодар» - «Динамо» - 3:1 (1:1)

Голы: Тюкавин, 19 – 0:1. Боржес, 24 – 1:1. Боржес, 67 – 2:1. Кривцов, 90+3 – 3:1.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Кайо, Х. Алонсо, Рамирес, Баньяц, Ленини (Кривцов, 62), Сперцян, Боржес (Батчи, 85), Кобнан (Ахметов, 74), Кордоба.

«Динамо»: Шунин, Даса (Майстрович, 90+3), Сазонов, Р. Фернандес, Скопинцев, Кутицкий (Норманн, 46), Гагнидзе (Грулев, 63), Фомин, Гладышев (Макаров, 73), Нгамале, Тюкавин.

Предупреждения: Скопинцев, 14. Сазонов, 36. Фомин, 50. Норманн, 65. Сперцян, 86.

Удаление: Нгамале, 59.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
Бенефис Боржеса! «Краснодар» в большинстве одержал волевую победу над «Динамо»
Бенефис Боржеса! «Краснодар» в большинстве одержал волевую победу над «Динамо»
Ивич впервые выиграл в РПЛ, прервав 8-матчевую серию «быков» без побед над бело-голубыми.
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