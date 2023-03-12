Шикарный сценарий в Петербурге! Малком догнал Промеса, «Зенит» дожал «Химки»

10 ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЕВ В ОСНОВЕ

В среду «Зениту» в Кубке России принимать «Динамо», и там права на ошибку не будет. Так что у Сергея Семака было достаточно оснований в матче с аутсайдером РПЛ прибегнуть к значительной ротации. Но он не был бы собой, если бы в очередной раз не сделал ставку на стабильность состава.

Непривычным лицом пока является Роберт Ренан в центр обороны, в остальном все до боли знакомо, в том числе и вернувшийся после травмы Дуглас Сантос, и семь (!) латиноамериканцев в основе. А будет еще больше, когда окончательно наберет форму Клаудиньо, успевший провести всего пару тренировок и начавший встречу на скамейке запасных. Он вступил в игру уже в первом тайме.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

В «Химках» картина прямо противоположная, практически вся команда состоит из новичков, с которыми нам только предстоит знакомиться. Из важных фигур осени в основе можно отметить только Резиуана Мирзова. Ну, и пятерку защитников в старте. Кстати, трое из них представляю Сербию, так что если чемпион России ищет усиления в Южной Америке, то подмосковная команда обращает внимание и на Балканы. Хотя без двух бразильцев и одного уругвайца не может обойтись и Спартак Гогниев.

ВСЕ ИГРАЮТ НА МАЛКОМА

Питерцы начали матч по-хозяйски, вдавили соперника в штрафную и без труда выводили друг друга на ударные позиции. Точнее, в основном Малкома, которому партнеры как будто пытались помочь догнать Квинси Промеса в чемпионской гонке. Представляете, насколько превалируют сине-бело-голубые над соперниками, если еще не добившись командного результата, концентрируются на индивидуальных?

А все потому, что это все лишь дело времени. Химчане почти 20 минут сидели в своей штрафной, а потом побежали вперед исполнять установку Гогниева, гнавшего подопечных чуть ли не всем составом накрывать оппонентов в прессинге. И провалились. Зенитовцы легко вышли из-под давления и провели быструю атаку, в финальной части которой Вендел разрезающей передачей нашел в центре нападения Андрея Мостового, а тот покатил в свободную зону на ход Малкому. Бразилец в касание с линии штрафной четко уложил мяч в ближний угол.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

В нынешнем «Зените» удручает, что при таком ошеломительном преимуществе в мастерстве игроков средней линии и нападения Семак как будто заигрывается в итальянский футбол. Нередко даже в матчах с аутсайдерами питерцы, поведя в счете, отдают инициативу и играют на контратаках. Пожалуй, это можно было бы объяснить желанием тренера натаскать команду на быстрый выход из обороны под сильных соперников по Лиге чемпионов, но еврокубков-то нет.

После пропущенного мяча и до перерыва «Химки» владели мячом 60% (!) времени и даже не уступили сопернику по ударам – 3:3. После того, как Вильмар Барриос получил повреждение и уступил место Клаудиньо, такой стиль игры совсем перестал быть перспективным, ведь хорошего разрушителя в средней линии хозяев не осталось. Так почему бы не играть в контроль, как это делали бы «Ман Сити» в Англии и «Бавария» в Германия?

МАЛКОМ В ПОГОНЕ ЗА ПРОМЕСОМ

А вот кто радует в этом «Зените», так это Малком. Нападающий еще прошлой осенью набрал блестящую форму и получил у Семака роль свободного художника и этой весной подтверждает свой лидерский статус. Редкая атака проходит без его участия. В начале второго тайма бразилец через стенку с Матео Кассьеррой освободился от оппонентов, убежал ото всех, выскочил один на один с Виталием Гудиевым и пробил над ним в дальний угол. Это 16-й гол Малкома в нынешнем розыгрыше РПЛ – столько же у спартаковца Квинси Промеса.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

О подмосковной команде по этому матчу до 75-й минуты сложно было сказать что-то вразумительное. С одной стороны, химчане как будто бы достойно держались на фоне гегемона, с другой, они как боксер, который никак не мог подступиться к более длиннорукому, но ленивому оппоненту. Тот держал соперника на расстоянии, но добивать не торопился. У своих ворот «Химки» позволили сопернику много, сами ничего не создавали, а футболисты играли как будто сами по себе, не цельным коллективом, а просто группой вышедших на поле игроков. Что и неудивительно при таком объеме новичков.

СПАРТАК ЕДВА НЕ ПОДСОБИЛ «СПАРТАКУ»

Однако даже в таком положении Спартаку Гогниеву удалось перевернуть игру. И как? Заменами! На 75-й минуте вышедший вместо Мирзова 23-летний Давид Кобесов мягко закрутил мяч на дальнюю штангу, а отозвавшийся на передачу Бутта Магомедов оказался с глазу на глаз с Михаилом Кержаковым и хладнокровно покатил мяч под ним.

А спустя семь минут также вышедши на замену Брайн Идову вырезал слева роскошную диагональ в центр нападения, где появившийся на 60-й минуте Александр Руденко выскочил из-за спины Роберта Ренана, опередил выбежавшего из ворот Кержакова, перекинул его и после контакта с вратарем рухнул. Дебютировавший в РПЛ в роли главного арбитра Артур Федоров из Петрозаводска фол пропустил, но после подсказки ВАР назначил-таки пенальти, и Магомедов оформил дубль.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

И все-таки «Зенит» слишком крут для неудачи. Команда бросилась забивать третий мяч и в компенсированное время добилась своего, причем тоже за счет замен. Вышедшие по ходу второго тайма Арсен Адамов и Густаво Мантуан уже в компенсированное время дожали соперника: первый добрался до лицевой и подал в центр, второй подставил голову переправил мяч в дальний угол. 3:2, шикарная развязка, напоминание зенитовцам, что надо играть до последних минут, а всем остальным, что не боги горшки обжигают.

РПЛ. 19-й тур

«Зенит» - «Химки» - 3:2 (1:0)

Голы: Малком, 19 – 1:0. Малком, 55 – 2:0. Магомедов, 75 – 2:1. Магомедов, 85 – с пенальти – 2:2. Мантуан, 90+2 – 3:2.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Адамов, 87), Родриго, Ренан, Д. Сантос, Барриос (Клаудиньо, 40), Кузяев (Круговой, 87), Вендел, Малком, Мостовой (Ерохин, 72), Кассьерра (Мантуан, 72).

«Химки»: Гудиев, Голубович, К. Гонсалес, Андраде, Мелентиевич (Гбане, 61), Бикел, Магомедов, Антич (Идову, 60), Хубулов (Руденко, 60), Мирзов (Кобесов, 69), М. Гильерме (Садыгов, 76).

Предупреждения: Мелентиевич, 50. Идову, 79. Кержаков, 85. Мантуан, 90+2.

Судья: Федоров (Петрозаводск).