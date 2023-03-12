Новая серия: теперь Зарема Салихова vs. Ольга Смородская

«Эскортница», «Мостовой в юбке», «спиртовая горелка»: внимание, перестрелка Заремы и Смородской

Давняя вражда.

«ОНА ЭСКОРТНИЦА»

Откуда все началось. На днях экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская пришла в гости на YouTube-шоу к четверке комментаторов. Тем было довольно много, все-таки ярче всего было в той части, где про неофициальную жену Леонида Федуна – про Зарему!

- Она никакой должности никогда в жизни не занимала. У нее должность – рожать детей. Она эскортница. Она официально это в газете написала, в интервью: «Я бывшая эскортница. Только умная», – сказала Смородская.

«МОСТОВОЙ В ЮБКЕ»

Салихова очень быстро и очень жестко ответила:

- Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, когда он был гендиректором «Спартака», поэтому он с легкостью сгружал ей неликвид за приличные деньги. Это все, что надо знать о ней как о специалисте.

Спустя время, уже в другом комментарии Салихова добила «бабку»:

- Смородская – это Мостовой в юбке. Какие завихрени у них в мозгах, то и на языке. Она постоянно лепит невпопад. Например, «Спартак» обвиняла в расизме за то, что команда не вставала на колено в Лиге Европы. Женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Разберусь с Газизовым в судах - потом она ответит за, как бы выразиться доходчиво по-русски, брехунство.

У СМОРОДСКОЙ АРГУМЕНТЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ РАНЬШЕ

- За что она меня хочет притянуть? Я процитировала ее же слова про эскортницу. Даже не хочу комментировать весь этот бред, который она наговорила. Угрозы судом от Заремы просто смешны, – сказала Смородская.

Тут надо прокомментировать, что Ольга Юрьевна, конечно, баттл проиграла слишком быстро. Она вырвала цитату из контекста. Дело в том, что Салихова никогда и нигде не говорила, что работала в эскорте. В нашумевшем интервью Ксении Собчак Зарема наоборот опровергала эти слухи – она просто приводила слова фанатов, которые ее поддерживали: «Раньше она была просто тупая эскортница, а сейчас умная эскортница». Как несложно убедиться, никакими «признаниями» здесь и не пахнет.

НАЧАЛА ВСЕ СМОРОДСКАЯ

Вражда Смородской и Заремы началась два года назад. Летом 2021-го страна наслаждалась чтением телеграм-канала Заремы. Смородскую это задело:

- Зарема – пустое место, она никто и звать ее никак. Это обыкновенный любитель футбола. Но ничего с ней не сделаешь.

Зарема остра на язык:

- Не люблю полных. У них процессы замедленные и реакция запоздалая.

Новый вброс от Смородской:

- Глупости какие-то! Бесплатный цирк. Федуна будут вспоминать, а Зарему нет, она ни при чем в успехах «Спартака».

Ждем продолжения, потому что совершенно очевидно, что эта яркая перестрелка Заремы и Смородской будет продолжаться. Несите еще попкорна!

ГИНЕКОЛОГ МОСТОВОЙ

Впрочем, не упомянуть про мужское фрик-шоу не получится. На прошлой неделе Мостовой снова прошелся по Слуцкому:

- Его пригласили комментировать испанский футбол? Ла Лигу? Это все равно что меня позвать на передачу «Форум гинекологов».

Ждем «ответки».