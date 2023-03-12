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Феерический стыд в Питере вокруг очередного матча «Зенита»

Зрителей на игру опять собирали по всему городу.
Феерический стыд в Питере вокруг очередного матча «Зенита»
12 марта 2023 18:03
автор: Ярослав Николаев
автор фото: Алена Яшина / ФК «Зенит»

После введения обязательного fan-ID для посещения футбола - на наших стадионах гуляет ветер. Игроки сами признаются, что им очень непривычно с противоположного фланга слышать все тренерские подсказки. Если раньше было не очень понятно, зачем тренеры перекрикивают рев стадиона, на котором от 10 до 50 тысяч болельщиков, то теперь их выкрики неожиданно для всех стали приобретать смысл. Игре это не помогает – лучше футбол не стал. А телевизионщики признаются (уже не кулуарно, а вполне себе открыто), что рейтинги телетрансляций тоже падают – никому не интересно смотреть на пустой стадион.

Думали, что это вранье, но нет – посмотрели на днях трансляцию из Сочи и убедились, что это правда: прекрасно видно, что режиссер и операторы получили указание, которому неукоснительно следовали: все камеры показывают игру так, чтобы трибуны ни в коем случае не попадали в телерепортаж.

Разве не смешно? Придумали нелепую «карточку болельщика» - уже поняли, что слепили глупость, но назад свернуть не хватает воли. Ясно, что фанатское сообщество проявило себя как единая сила, способная – невзирая на клубные пристрастия – осуществлять единую политику. И оно, сообщество, уже оказалось сильнее всех законодательных новаций. 207 болельщиков матча «Торпедо» - «Урал» никак не добавят к этим цифрам пары нолей.

Источник фото: ФК «Урал»

«Зенит» же позорится вторую неделю подряд: если в прошлый уик-энд он заманивал на футбол «халявными» булками и импортозамещенной пародией на колу, то в это раз все было еще основательнее. Куча бюджетных организаций получила бумаги примерно следующего содержания: «Уважаемые коллеги! Только что поступило указание вице-губернатора СПб Пиотровского Б.М., чтобы от каждого района был зрители на футбольном матче «Зенит» - «Химки» 12.03.2023 в 14.00. Это прекрасная возможность для любителей футбола!! Во исполнение поручения руководства…» - ну, и далее подробная инструкция, как формировать списки, куда и когда их подавать. Цитировать целиком не будем – скрины есть в редакции. Они появились уже и много где в интернете, так это не секрет.

Всегда думаешь: ну, не может же такого быть, это же феерический стыд. Ан-нет. Нет еще такого дна, которое не вскопали бы для «Зенита».

Помимо моральной составляющей – это не очень законно. Я тут активно осуждал тему с разными юристами, и все в той или иной степени стоят на одном: нельзя раздавать бесплатно то, за что другие заплатили деньги. Впрочем, истории, как в Питере обязывали в свое время подведомственные «дочки» выкупать билеты для своих сотрудников, а потом раздавать им, тоже хорошо известны.

Одно успокаивает: в эту среду чиновникам не придется сильно напрягаться, собирая в очередной раз видимость аншлага на «Газпром Арене». Предстоит матч за кубок – там пока пресловутые «карточки» не введены. Да и динамовский десант ожидается на Крестовском неслабый. Поговаривают, что наш главный редактор едет на игру в своей легендарной майке – встречайте!

источник: «Советский спорт»
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