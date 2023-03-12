Дуэт Заболотный – Чалов разрывает! ЦСКА разгромил «Крылья Советов»

ПЛЮС ЗАБОЛОТНЫЙ, МИНУС КАРРАСКАЛЬ

Обе команды серьезно озадачили своих болельщиков после возобновления сезона. Армейцы разнесли дома в Кубке «Краснодар», но проиграли на выезде, а затем еще и предельно беззубо сыграли в Сочи. Самарцы же провели аж три (!) матча с «Динамо» – в Кубке прошли их, а в чемпионате обидно уступили в концовке в очень событийном матче, в котором были отменены два их гола. Так или иначе, стабильности не хватает ни тем, ни другим, но эта игра должна была дать представление о динамике.

О том, сколь недоволен Владимир Федотов оказался игрой команды в нападении в двух предыдущих матчах, говорит тот факт, что на сей раз он разом выпустил и Федора Чалова, и Антона Заболотного, для которого это был первый выход в основе в нынешнем розыгрыше РПЛ. Федор занял позицию инсайда на пару с Хесусом Мединой (то есть Хорхе Карраскаль неожиданно остался в запасе), а Иван Обляков отправился на позицию левого латераля.

В свою очередь, Игорь Осинькин по сравнению с предыдущим матчем против «Динамо» сделал два изменения. Вместо запомнившегося по первым играм Бенхамина Гарре вышел Николай Рассказов, а нападающего Владислава Шитова заменил Владимир Писарский. Обе замены по позиции в расстановке 4-4-2.

ЗАБОЛОТНЫЙ РАЗРЫВАЕТ!

Как только футболисты вышли на поле, показалось, что яркого зрелища от них ждать в этот вечер не стоит, ведь с неба валил снег валил так интенсивно, что на ум приходило слово метель. И это 12 марта! По такой погоде и по такому заиндевевшему газону комбинировать очень сложно, так что командам оставалось рассчитывать на верховые передачи и ошибки соперников. Так оно, по сути, в середине тайма и получилось, причем с разницей в две минуты.

В обоих случаях удача была на стороне армейцев. Сначала Заболотный перед штрафной грамотно зацепился за вертикальную передачу Чалова и отдал мяч Милану Гаичу, а затем в падении рыбкой пробил по мячу после заблокированного удара сербского защитника. Удар получился изумительным по точности. Хотя до ворот было метров 12, Иван Ломаев дотянуться не сумел. А спустя пару минут красно-синие накрыли у чужой штрафной Фернандо Костанцу (особенно постарался появившийся из ниоткуда Гаич), и подхвативший мяч Иван Обляков протащил его к воротам и отправил мимо вратаря.

Эти два эпизода – лишь вершина айсберга практически идеально проведенного хозяевами тайма. Они полностью контролировали игру, грамотно совмещали высокий прессинг и плотность между линиями и за 45 минут допустили только один стоящий момент – Писарский после подачи Рассказова оказался один на дальней штанге, но по мячу толком не попал и шанс упустил.

Это преимущество как будто окрылило Заболотного, у которого вдруг стало получаться все. Под занавес тайма он зацепился за мяч в штрафной, взял игру на себя и после короткого рывка прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от защитника полетел под перекладину, а успевший среагировать Ломав отбил его перед собой прямо на Чалова. Тот легко опередил проводившего крайне неудачный матч Романа Евгеньева и довел счет до крупного.

ШОУ ЛОМАЕВА

Во втором тайме всем все было понятно, поэтому футболисты могли себе позволить получить удовольствие от игры. Ломаев, и до перерыва разок прибежавший чуть ли не к центру поля, дважды знатно сыграл на выходе в противостоянии с Заболотным. Один раз опередил в борьбе за мяч и убрал его от нападающего, другой руками нырнул в ноги нападающему, выбил мяч, вскочил, оттеснил собственного защитника Илью Гапонова и вновь завладел мячом. Как же этот вратарь любит играть в футбол и как манерой отличается от конкурентов!

Также хочется отметить правый фланг «Крыльев». Здесь Осинькин выбирает между Гарре, Рассказовым и Бейлом, но, кажется, будь его воля, поставил бы всех. Рассказов был у гостей лучшим созидателем, Бейл всегда очень перспективно подключается к атакам, а Гарре напомнил о себе после выхода на замену – протащил мяч справа в центр и выкатил Владиславу Шитову, угодившему в штангу.

А вот Виллиан Роша своим шансом воспользовался на все сто. И за его гол всю оборону самарцев надо отхлестать крапивой по голым ягодицам, потому что мяч попал к бразильцу от углового флага прямо сквозь целую группу защитников. Никто из них по мячу не попал, и Роша с линии вратарской засадил мяч под перекладину.

РПЛ. 19-й тур

ЦСКА – «Крылья Советов» – 4:0 (2:0)

Голы: А. Заболотный, 24 – 1:0. Обляков, 26 – 2:0. Чалов, 42 – 3:0. Роша, 75 – 4:0.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Мухин, 81), Роша, Мойзес, Гаич (Глебов, 81), Зделар, Мендес, Обляков, Медина (Ушаков, 68), Чалов (Ермаков, 68), А. Заболотный (Карраскаль, 81).

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Евгеньев, Горшков, Бейл (Гарре, 62), Костанца (Витюгов, 62), Коваленко, Ежов (Чиркович, 73), Рахманович (Цыпченко, 70), Писарский (Вл. Шитов, 62).

Судья: Левников (Санкт-Петербург).